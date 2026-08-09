Почему распространились слухи об уходе Эдуара Менди из «Аль-Ахли»

·49·Спорт
Почему распространились слухи об уходе Эдуара Менди из «Аль-Ахли»

Будущее вратаря саудовского клуба «Аль-Ахли» Эдуара Менди в последние дни стало предметом серьёзных обсуждений. Стало известно, что руководство команды планирует расстаться с опытным сенегальским голкипером в летнее трансферное окно. Хотя действующий контракт футболиста с клубом всё ещё в силе, различные слухи вокруг его будущего привлекли внимание футбольной общественности. Об этом сообщает Goal.com .

Основные споры и разногласия не связаны с игрой футболиста на поле. Руководство и тренерский штаб «Аль-Ахли» не предъявляют претензий к работе вратаря. Однако сообщается, что внутренний климат и подходы к решению некоторых вопросов привели к недопониманию между сторонами.

Конфликт между спортивным директором и вратарём

По информации источников, обострению ситуации способствовали отношения между спортивным директором клуба Роем Педру и вратарём. Рой Педру обвиняет Менди во вмешательстве в технические вопросы, выходящие за рамки его профессиональных обязанностей в команде. Предполагается, что спортивный директор недоволен вмешательством футболиста в дела, не входящие в его полномочия.

Тем не менее пока ни «Аль-Ахли», ни сам Эдуар Менди не сделали официальных заявлений по поводу сложившейся ситуации. Все сообщения и предположения пока остаются лишь на уровне публикаций СМИ и информации источников. Об открытом конфликте или официальных дисциплинарных мерах не объявлялось.

Обсуждения в раздевалке

Стало известно, что во время летнего трансферного окна Менди консультировался с опытными и ведущими игроками команды о её текущих проблемах и потребностях. Эти разговоры в раздевалке и обсуждение нужд команды могли не понравиться некоторым представителям руководства клуба.

Таким образом, карьера Эдуара Менди в «Аль-Ахли» может неожиданно повернуть в другое русло. Несмотря на действующий контракт, летом на трансферном рынке, вероятно, произойдут интересные изменения. Ожидается, что будущие официальные заявления клуба прояснят ситуацию.

Эдуар МендиАль-АхлиФутбольные НовостиСаудовская АравияТрансферы
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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