Лех Познань — Сандерленд: составы и текстовая трансляция

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Лех Познань — Сандерленд: составы и текстовая трансляция

Лига Европы: Лех ПознаньСандерленд. Начало матча: 22 октября, 21:45 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Лех Познань»: 1. Лис М., 2. Перейра Ж., 72. Скшипчак М., 59. Егбе Т., 15. Гургул М., 43. Козубал А., 22. Муравски Р., 10. Валемарк П., 21. Родригес П., 11. Хоканс Д., 9. Ишак М. (капитан).

Запасные «Лех Познань»: 7. Аньеро И., 55. Бартчак П., 14. Бенгтссон Л., 5. Берггрен Г., 24. Ягелло Ф., 90. Янишка Х., 31. Обремски В., 77. Пальма Л., 33. Прухневски М., 56. Шимчак В.

Главный тренер «Лех Познань»: Фредериксен Н.

Стартовый состав «Сандерленд»: 22. Руфс Р., 20. Мукиеле Н., 4. Дансо К., 13. О&#кс27;Нин Л., 6. Метали Д., 34. Джака Г. (капитан), 29. Ахока Ж., 39. Фофана М., 19. Диарра И., 10. Ангуло Н., 57. Тутеров Т.

Запасные «Сандерленд»: 15. Альдерете О., 32. Хьюм Т., 48. Джонс Дж., 28. Ле Фе Э., 17. Мандава Р., 21. Мур С., 77. Проктор Т., 11. Ригг К., 27. Садики Н., 47. Сэмюэл-Огунсуйи Т., 49. Скотт Ф., 40. Уиттакер Дж.

Главный тренер «Сандерленд»: Ле Брис Р.

Прямая трансляция0-1 LIVE
52
Лех Познан хорошо контролирует мяч и идет вперед, но соперник перехватил мяч. Главный судья и боковой арбитр назначили аут в пользу Леха Познан.
50
Малик Фофана (Сандерленд) завладел мячом в штрафной, но его удар пришелся выше перекладины. Мяч ушел за пределы поля, и Лех Познан возобновит игру ударом от ворот.
49
Нилсон Ангуло (Сандерленд) исполняет штрафной удар.
49
Антони Козубал (Лех Познань) сфолил в подкате против соперника. Балаж Берке остановил игру и мог показать карточку, но в итоге ограничился лишь устным предупреждением.
48
Сандерленд демонстрирует великолепную командную игру, они контролируют мяч за счет множества коротких пасов. Если они хотят найти брешь в обороне и забить, терпение — главный фактор.
48
Лех Познань демонстрирует отличный контроль и точные передачи в центре поля.
47
Игроки Леха демонстрируют комбинационную игру и пытаются создать опасный момент, но из-за неточной передачи теряют мяч, и эти попытки пока не приносят результата. Мяч ушел за пределы поля, и вратарь Сандерленда введет его в игру.
46
Арбитр Балаж Берке дал свисток к началу второго тайма.
45+1
Первый тайм матча завершен.
45+1
Игроки «Леха» контролируют мяч за счет длинных передач. Однако из-за одной неточной передачи мяч перешел к сопернику.
45
Добавлено 1 минута к матчу.
43
Нилсон Ангуло отдал отличный пас на Норди Мукиеле (Сандерленд), но тот не сумел поразить ворота. Его удар из пределов штрафной прошел чуть правее штанги. Мяч ушел за пределы поля, и вратарь Леха Познань введет его в игру.
43
Статистика по угловым – 1:3.
42
Сандерленд демонстрирует потрясающую командную игру, они контролируют мяч за счет коротких передач. Если они хотят найти брешь в обороне и забить, терпение — главный фактор.
41🟨
Кевин Дансо (Сандерленд) получил желтую карточку за грубую игру против соперника и теперь должен действовать очень осторожно до конца матча.
40
Патрик Вальемарк («Лех Познань») привёз штрафной за грубую игру. Судья Балаж Берке внимательно следил за эпизодом.
39
Игроки Сандерленда контролируют мяч и делают короткие передачи друг другу. Они ждут появления свободных зон в обороне соперника.
37
Гранит Джака (Сандерленд) выполнил навес со штрафного с дальньої дистанции, но мяч ушел за пределы поля. Мяч покинул пределы поля, и вратарь «Леха» (Познань) введет его в игру.
36
Жюль Ахока (Сандерленд) выполнил навес в штрафную, но защитники выбили мяч головой.
35
Владение мячом – 46:54.
35
Игроки Сандерленда разыграли несколько красивых пасов, но владение мячом продлилось недолго, так как игрок соперника перехватил мяч.
33
Даян Метали (Сандерленд) сыграл опасно. Балаж Берке дал свисток и зафиксировал нарушение.
33
Сандерленд удерживает мяч за счет коротких передач и игры в касание.
31
Хабиб Диарра (Сандерленд) сделал передачу в штрафную в поисках партнёров по команде, но защитники сумели её перехватить.
29
Сандерленд организует игру точными и красивыми пасами, создавая новые атакующие возможности.
28
Малик Фофана (Сандерленд) обыграл соперников и вышел на ударную позицию. Однако его низовой удар из-за пределов штрафной пришелся прямо по центру, и Матеуш Лис без труда завладел мячом.
27
Нилсон Ангуло (Сандерленд) ворвался в штрафную, но защитник вовремя вернулся и отобрал мяч. Мяч ушел за пределы поля, и Лех Познань выполнит от ворот.
27
Даян Метали (Сандерленд) сделал отличный пас в штрафную, но защитник заблокировал его и легко отвел угрозу.
25
Арбитр назначил угловой, и Нилсон Ангуло («Сандерленд») подошел к мячу, чтобы его исполнить.
25
Даян Метали (Сандерленд) упустил отличный шанс в штрафной, пробив в левый нижний угол, но Матеуш Лис совершил потрясающий сейв! Сандерленд подает угловой.
24
Гранит Джака (Сандерленд) пытался найти Малика Фофана, но вложил слишком много сил в передачу. Мяч ушел за пределы поля, и вратарь Леха Познань введет его в игру.
23
Сандерленд, кажется, находит свою игру и контролирует мяч. Они выжидают удобный момент для создания новых атакующих возможностей.
21
Малик Фофана (Сандерленд) первым успел к отскоку в штрафной и нанес опасный удар, но мяч попал в правую штангу!
21
Гранит Джака (Сандерленд) пробил из-за пределов штрафной, удар вышел немного неточным. Великолепный сейв Матеуша Лиса не позволил мячу влететь в левый нижний угол.
20
«Лех Познань» контролирует темп игры за счет точных коротких передач.
18
Робин Руфс вышел из ворот, чтобы прервать подачу с углового в исполнении Жоэла Перейры («Лех Познань»).
18
Даниэль Хаканс (Лех Познань) выполнил передачу в штрафную, но защитники заблокировали мяч. Звучит свисток арбитра, Лех Познань подает угловой.
17
Золотой шанс! Даниэль Хаканс («Лех Познан») принял передачу в штрафной и нашел свободное пространство для удара. Он пробил неточно, и мяч пролетел рядом с правой штангой. Мяч ушел за пределы поля, и вратарь «Сандерленда» введет его в игру.
16
Нилсон Ангуло (Сандерленд) должен был понимать, что такое поведение противоречит правилам. Он сыграл против соперника крайне неосторожно, и Балажу Берке не оставалось ничего другого, как дать свисток.
15
Робин Руфс начеку и уверенно забирает длинную передачу, которую выполнил Терри Егбе («Лех Познань»). Спокойный сейв!
13
Нилсон Ангуло (Сандерленд) выполнил опасный прострел в штрафную, но первый же защитник вынес мяч.
13
Гранит Джака (Сандерленд) попытался найти партнера по команде с углового, но вратарь забрал мяч. У «Сандерленда» снова будет шанс забить с углового.
12
Малик Фофана (Сандерленд) сделал опасную передачу в штрафную, пытаясь найти партнера по команде, но защитник сыграл на опережение в воздухе и отвел угрозу. «Сандерленд» действовал здорово и заработал угловой.
11
Сандерленд сейчас доминирует во владении мячом за счет точных передач между игроками.
10
Лех Познань катает мяч поперек поля и контролирует игру. Однако соперник перехватил передачу, и ситуация изменилась.
8
Малик Фофана (Сандерленд) пробил низом по центру ворот, но вратарь без труда завладел мячом.
7
Это было слишком легко для Матеуша Лиса. Хабиб Диарра (Сандерленд) принял передачу и нашел свободное пространство, но его удар пришелся низом по центру, прямо в руки готовому к этому голкиперу.
7
Игроки «Сандерленда» перепасовываются короткими передачами, чтобы взломать оборону соперника и организовать быструю контратаку.
6
Патрик Вальемарк (Лех Познань) попал в штангу и упустил отличный момент! Мяч ушел за пределы поля, назначен удар от ворот Сандерленда.
5
Лех Познань контролирует мяч, они перепасовываются и ждут удобного момента для атаки.
4
Игроки «Сандерленда» короткие передачи разыгрывают между собой.
3
Антони Козубал («Лех Познань») первым успел к отскоку в штрафной после неразберихи в защите. Он пробил точно в левый угол ворот, но вратарь сыграл бдительно и совершил великолепный сейв.
20-1
Гол! Нилсон Ангуло выполнил навес в штрафную, и оставленный без присмотра Тимур Тутеров («Сандерленд») головой точно пробил в правый угол ворот. 0:1.
1
Матч начался. Первый тайм стартовал.
21:46
Матч начинает Сандерленд.
21:45
Балаж Берке назначен главным арбитром сегодняшнего матча, и он постарается отсудить справедливо и без ошибок.
21:45
В подробностях этого матча вы можете ознакомиться с начальными составами обеих команд.
21:45
Добро пожаловать на текстовую онлайн-трансляцию сегодняшнего матча. Вы можете следить за всеми важными событиями на поле в текстовом формате. Желаем приятного просмотра.
Лех ПознаньСандерлендЛига Европы
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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