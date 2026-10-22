Лех Познань — Сандерленд: составы и текстовая трансляция

52
Лех Познан хорошо контролирует мяч и идет вперед, но соперник перехватил мяч. Главный судья и боковой арбитр назначили аут в пользу Леха Познан.
50
Малик Фофана (Сандерленд) завладел мячом в штрафной, но его удар пришелся выше перекладины. Мяч ушел за пределы поля, и Лех Познан возобновит игру ударом от ворот.
49
Нилсон Ангуло (Сандерленд) исполняет штрафной удар.
49
Антони Козубал (Лех Познань) сфолил в подкате против соперника. Балаж Берке остановил игру и мог показать карточку, но в итоге ограничился лишь устным предупреждением.
48
Сандерленд демонстрирует великолепную командную игру, они контролируют мяч за счет множества коротких пасов. Если они хотят найти брешь в обороне и забить, терпение — главный фактор.
48
Лех Познань демонстрирует отличный контроль и точные передачи в центре поля.
47
Игроки Леха демонстрируют комбинационную игру и пытаются создать опасный момент, но из-за неточной передачи теряют мяч, и эти попытки пока не приносят результата. Мяч ушел за пределы поля, и вратарь Сандерленда введет его в игру.
46⏱
Арбитр Балаж Берке дал свисток к началу второго тайма.
45+1⏱
Первый тайм матча завершен.
45+1
Игроки «Леха» контролируют мяч за счет длинных передач. Однако из-за одной неточной передачи мяч перешел к сопернику.
45
Добавлено 1 минута к матчу.
43
Нилсон Ангуло отдал отличный пас на Норди Мукиеле (Сандерленд), но тот не сумел поразить ворота. Его удар из пределов штрафной прошел чуть правее штанги. Мяч ушел за пределы поля, и вратарь Леха Познань введет его в игру.
43
Статистика по угловым – 1:3.
42
Сандерленд демонстрирует потрясающую командную игру, они контролируют мяч за счет коротких передач. Если они хотят найти брешь в обороне и забить, терпение — главный фактор.
41🟨
Кевин Дансо (Сандерленд) получил желтую карточку за грубую игру против соперника и теперь должен действовать очень осторожно до конца матча.
40
Патрик Вальемарк («Лех Познань») привёз штрафной за грубую игру. Судья Балаж Берке внимательно следил за эпизодом.
39
Игроки Сандерленда контролируют мяч и делают короткие передачи друг другу. Они ждут появления свободных зон в обороне соперника.
37
Гранит Джака (Сандерленд) выполнил навес со штрафного с дальньої дистанции, но мяч ушел за пределы поля. Мяч покинул пределы поля, и вратарь «Леха» (Познань) введет его в игру.
36
Жюль Ахока (Сандерленд) выполнил навес в штрафную, но защитники выбили мяч головой.
35
Владение мячом – 46:54.
35
Игроки Сандерленда разыграли несколько красивых пасов, но владение мячом продлилось недолго, так как игрок соперника перехватил мяч.
33
Даян Метали (Сандерленд) сыграл опасно. Балаж Берке дал свисток и зафиксировал нарушение.
33
Сандерленд удерживает мяч за счет коротких передач и игры в касание.
31
Хабиб Диарра (Сандерленд) сделал передачу в штрафную в поисках партнёров по команде, но защитники сумели её перехватить.
29
Сандерленд организует игру точными и красивыми пасами, создавая новые атакующие возможности.
28
Малик Фофана (Сандерленд) обыграл соперников и вышел на ударную позицию. Однако его низовой удар из-за пределов штрафной пришелся прямо по центру, и Матеуш Лис без труда завладел мячом.
27
Нилсон Ангуло (Сандерленд) ворвался в штрафную, но защитник вовремя вернулся и отобрал мяч. Мяч ушел за пределы поля, и Лех Познань выполнит от ворот.
27
Даян Метали (Сандерленд) сделал отличный пас в штрафную, но защитник заблокировал его и легко отвел угрозу.
25
Арбитр назначил угловой, и Нилсон Ангуло («Сандерленд») подошел к мячу, чтобы его исполнить.
25
Даян Метали (Сандерленд) упустил отличный шанс в штрафной, пробив в левый нижний угол, но Матеуш Лис совершил потрясающий сейв! Сандерленд подает угловой.
24
Гранит Джака (Сандерленд) пытался найти Малика Фофана, но вложил слишком много сил в передачу. Мяч ушел за пределы поля, и вратарь Леха Познань введет его в игру.
23
Сандерленд, кажется, находит свою игру и контролирует мяч. Они выжидают удобный момент для создания новых атакующих возможностей.
21
Малик Фофана (Сандерленд) первым успел к отскоку в штрафной и нанес опасный удар, но мяч попал в правую штангу!
21
Гранит Джака (Сандерленд) пробил из-за пределов штрафной, удар вышел немного неточным. Великолепный сейв Матеуша Лиса не позволил мячу влететь в левый нижний угол.
20
«Лех Познань» контролирует темп игры за счет точных коротких передач.
18
Робин Руфс вышел из ворот, чтобы прервать подачу с углового в исполнении Жоэла Перейры («Лех Познань»).
18
Даниэль Хаканс (Лех Познань) выполнил передачу в штрафную, но защитники заблокировали мяч. Звучит свисток арбитра, Лех Познань подает угловой.
17
Золотой шанс! Даниэль Хаканс («Лех Познан») принял передачу в штрафной и нашел свободное пространство для удара. Он пробил неточно, и мяч пролетел рядом с правой штангой. Мяч ушел за пределы поля, и вратарь «Сандерленда» введет его в игру.
16
Нилсон Ангуло (Сандерленд) должен был понимать, что такое поведение противоречит правилам. Он сыграл против соперника крайне неосторожно, и Балажу Берке не оставалось ничего другого, как дать свисток.
15
Робин Руфс начеку и уверенно забирает длинную передачу, которую выполнил Терри Егбе («Лех Познань»). Спокойный сейв!
13
Нилсон Ангуло (Сандерленд) выполнил опасный прострел в штрафную, но первый же защитник вынес мяч.
13
Гранит Джака (Сандерленд) попытался найти партнера по команде с углового, но вратарь забрал мяч. У «Сандерленда» снова будет шанс забить с углового.
12
Малик Фофана (Сандерленд) сделал опасную передачу в штрафную, пытаясь найти партнера по команде, но защитник сыграл на опережение в воздухе и отвел угрозу. «Сандерленд» действовал здорово и заработал угловой.
11
Сандерленд сейчас доминирует во владении мячом за счет точных передач между игроками.
10
Лех Познань катает мяч поперек поля и контролирует игру. Однако соперник перехватил передачу, и ситуация изменилась.
8
Малик Фофана (Сандерленд) пробил низом по центру ворот, но вратарь без труда завладел мячом.
7
Это было слишком легко для Матеуша Лиса. Хабиб Диарра (Сандерленд) принял передачу и нашел свободное пространство, но его удар пришелся низом по центру, прямо в руки готовому к этому голкиперу.
7
Игроки «Сандерленда» перепасовываются короткими передачами, чтобы взломать оборону соперника и организовать быструю контратаку.
6
Патрик Вальемарк (Лех Познань) попал в штангу и упустил отличный момент! Мяч ушел за пределы поля, назначен удар от ворот Сандерленда.
5
Лех Познань контролирует мяч, они перепасовываются и ждут удобного момента для атаки.
4
Игроки «Сандерленда» короткие передачи разыгрывают между собой.
3
Антони Козубал («Лех Познань») первым успел к отскоку в штрафной после неразберихи в защите. Он пробил точно в левый угол ворот, но вратарь сыграл бдительно и совершил великолепный сейв.
2⚽0-1
Гол! Нилсон Ангуло выполнил навес в штрафную, и оставленный без присмотра Тимур Тутеров («Сандерленд») головой точно пробил в правый угол ворот. 0:1.
1⏱
Матч начался. Первый тайм стартовал.
21:46
Матч начинает Сандерленд.
21:45
Балаж Берке назначен главным арбитром сегодняшнего матча, и он постарается отсудить справедливо и без ошибок.
21:45
В подробностях этого матча вы можете ознакомиться с начальными составами обеих команд.
21:45
Добро пожаловать на текстовую онлайн-трансляцию сегодняшнего матча. Вы можете следить за всеми важными событиями на поле в текстовом формате. Желаем приятного просмотра.
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