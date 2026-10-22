Лех Познань — Сандерленд: составы и текстовая трансляция

Лига Европы: Лех Познань — Сандерленд. Начало матча: 22 октября, 21:45 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Лех Познань»: 1. Лис М., 2. Перейра Ж., 72. Скшипчак М., 59. Егбе Т., 15. Гургул М., 43. Козубал А., 22. Муравски Р., 10. Валемарк П., 21. Родригес П., 11. Хоканс Д., 9. Ишак М. (капитан).

Запасные «Лех Познань»: 7. Аньеро И., 55. Бартчак П., 14. Бенгтссон Л., 5. Берггрен Г., 24. Ягелло Ф., 90. Янишка Х., 31. Обремски В., 77. Пальма Л., 33. Прухневски М., 56. Шимчак В.

Главный тренер «Лех Познань»: Фредериксен Н.

Стартовый состав «Сандерленд»: 22. Руфс Р., 20. Мукиеле Н., 4. Дансо К., 13. О&#кс27;Нин Л., 6. Метали Д., 34. Джака Г. (капитан), 29. Ахока Ж., 39. Фофана М., 19. Диарра И., 10. Ангуло Н., 57. Тутеров Т.

Запасные «Сандерленд»: 15. Альдерете О., 32. Хьюм Т., 48. Джонс Дж., 28. Ле Фе Э., 17. Мандава Р., 21. Мур С., 77. Проктор Т., 11. Ригг К., 27. Садики Н., 47. Сэмюэл-Огунсуйи Т., 49. Скотт Ф., 40. Уиттакер Дж.

Главный тренер «Сандерленд»: Ле Брис Р.