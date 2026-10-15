Лех Познань — Байер Леверкузен: составы и текстовая трансляция

·14·Спорт
Лех Познань — Байер Леверкузен: составы и текстовая трансляция

Лига Европы: Лех ПознаньБайер Леверкузен. Начало матча: 15 октября, 21:45 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Лех Познань»: 1. Лис М., 14. Бенгтссон Л., 5. Берггрен Г., 15. Гургул М., 9. Ишак М. (капитан), 43. Козубал А., 27. Монка В., 77. Пальма Л., 2. Перейра Ж., 72. Скшипчак М., 10. Валемарк П.

Запасные «Лех Познань»: 7. Аньеро И., 55. Бартчак П., 53. Деликат К., 11. Хоканс Д., 24. Ягелло Ф., 33. Прухневски М., 21. Родригес П., 56. Шимчак В., 59. Егбе Т.

Главный тренер «Лех Познань»: Фредериксен Н.

Стартовый состав «Байер Леверкузен»: 1. Флеккен М., 5. Баде Л., 6. Фернандес Э., 24. Гарсия А., 3. Гутьеррес М., 17. Лукас, 30. Маса И., 12. Тапсоба Э. (капитан), 23. Телла Н., 11. Терье М., 10. Тилльман М.

Запасные «Байер Леверкузен»: 8. Андрих Р., 28. Бласвих Я., 19. Диаби М., 36. Ломб Н., 2. Медина Ф., 9. Морейра А., 4. Куанса Дж., 14. Шик П.

Главный тренер «Байер Леверкузен»: Мартинес К.

Лех ПознаньБайер ЛеверкузенЛига Европы
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Состав чемпиона тоже не положен: Кион назвал три уязвимости...Состав чемпиона тоже не положен: Кион назвал три уязвимости...25 июля 17:00Ибрагим Маза пообещал победить Месси на чемпионате мираИбрагим Маза пообещал победить Месси на чемпионате мира10 июня 15:10Кто с кем сыграет в обновленном этапе Лиги Европы?Кто с кем сыграет в обновленном этапе Лиги Европы?28 августа 18:36Торренсе — Сандерленд: составы и текстовая трансляцияТорренсе — Сандерленд: составы и текстовая трансляцияСегодня 20:37Целе — Омония: составы и текстовая трансляцияЦеле — Омония: составы и текстовая трансляцияСегодня 20:35Мьельбю — Интер Эскальдес: составы и текстовая трансляцияМьельбю — Интер Эскальдес: составы и текстовая трансляцияСегодня 20:35
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
Зарубежный эксперт подверг критике шаги «Большого узбека» в профессиональном боксе
Зарубежный эксперт подверг критике шаги «Большого узбека» в профессиональном боксе
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия