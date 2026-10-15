Лех Познань — Байер Леверкузен: составы и текстовая трансляция
Лига Европы: Лех Познань — Байер Леверкузен. Начало матча: 15 октября, 21:45 (по ташкентскому времени).
После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.
Стартовый состав «Лех Познань»: 1. Лис М., 14. Бенгтссон Л., 5. Берггрен Г., 15. Гургул М., 9. Ишак М. (капитан), 43. Козубал А., 27. Монка В., 77. Пальма Л., 2. Перейра Ж., 72. Скшипчак М., 10. Валемарк П.
Запасные «Лех Познань»: 7. Аньеро И., 55. Бартчак П., 53. Деликат К., 11. Хоканс Д., 24. Ягелло Ф., 33. Прухневски М., 21. Родригес П., 56. Шимчак В., 59. Егбе Т.
Главный тренер «Лех Познань»: Фредериксен Н.
Стартовый состав «Байер Леверкузен»: 1. Флеккен М., 5. Баде Л., 6. Фернандес Э., 24. Гарсия А., 3. Гутьеррес М., 17. Лукас, 30. Маса И., 12. Тапсоба Э. (капитан), 23. Телла Н., 11. Терье М., 10. Тилльман М.
Запасные «Байер Леверкузен»: 8. Андрих Р., 28. Бласвих Я., 19. Диаби М., 36. Ломб Н., 2. Медина Ф., 9. Морейра А., 4. Куанса Дж., 14. Шик П.
Главный тренер «Байер Леверкузен»: Мартинес К.
Комментарии 0
…