ЧМ по гребле: в каком составе сборная Узбекистана отправилась в Польшу?

·42·Спорт
ЧМ по гребле: в каком составе сборная Узбекистана отправилась в Польшу?

В польском городе Познань дан официальный старт крупному спортивному форуму, которого с нетерпением ждали любители водного спорта — Чемпионату мира по гребле на байдарках и каноэ. На мировом первенстве, собравшем на одной арене сильнейших и титулованных гребцов планеты, национальная сборная Узбекистана также вступила в борьбу за медали в расширенном составе.

Как сообщает Национальный Олимпийский комитет (НОК) Узбекистана, с 26 августа лучшие спортсмены континентов ведут борьбу за чемпионство и очки мирового рейтинга на водных дорожках Познани.

Глобальные состязания продлятся до 30 августа

Соревнования продлятся до 30 августа текущего года. В четырехдневных упорных баталиях честь Узбекистана будут защищать как опытные спортсмены, так и молодые таланты:

  • Высокая конкуренция: Наряду с ведущими спортивными странами мира, узбекистанские гребцы нацелены подняться на пьедестал почета в спринтерских и дистанционных гонках;

  • Лидеры в деле: В составе сборной призеры международных соревнований, чемпионатов Азии и мира подготовлены к основным стартам.

Познань–2026: Полный состав сборной Узбекистана

В рамках программы чемпионата мира в дисциплинах каноэ и байдарка на старт выйдут следующие наши спортсмены:

Каноэ (мужчины и женщины):

  • Шахриёр Махкамов

  • Зиёдбек Йулдошалиев

  • Александр Зарубин

  • Самандар Хайдаров

  • Озоджон Амриддинов

  • Шахризода Мавлонова

  • Екатерина Шубина

  • Милана Душев-Янич

  • Арина Танатмишева

Байдарка (мужчины и женщины):

  • Артур Гулиев

  • Владлен Денисов

  • Диёрбек Маматкулов

  • Мирджалол Комилов

  • Шахсанам Шерзодова

  • Нилуфар Зокирова

Данный состав оценивается как один из главных претендентов на высокие результаты на водных дорожках Познани в одиночных, парных и четырехместных экипажах.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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