ЧМ по гребле: в каком составе сборная Узбекистана отправилась в Польшу?
В польском городе Познань дан официальный старт крупному спортивному форуму, которого с нетерпением ждали любители водного спорта — Чемпионату мира по гребле на байдарках и каноэ. На мировом первенстве, собравшем на одной арене сильнейших и титулованных гребцов планеты, национальная сборная Узбекистана также вступила в борьбу за медали в расширенном составе.
Как сообщает Национальный Олимпийский комитет (НОК) Узбекистана, с 26 августа лучшие спортсмены континентов ведут борьбу за чемпионство и очки мирового рейтинга на водных дорожках Познани.
Глобальные состязания продлятся до 30 августа
Соревнования продлятся до 30 августа текущего года. В четырехдневных упорных баталиях честь Узбекистана будут защищать как опытные спортсмены, так и молодые таланты:
Высокая конкуренция: Наряду с ведущими спортивными странами мира, узбекистанские гребцы нацелены подняться на пьедестал почета в спринтерских и дистанционных гонках;
Лидеры в деле: В составе сборной призеры международных соревнований, чемпионатов Азии и мира подготовлены к основным стартам.
Познань–2026: Полный состав сборной Узбекистана
В рамках программы чемпионата мира в дисциплинах каноэ и байдарка на старт выйдут следующие наши спортсмены:
Каноэ (мужчины и женщины):
Шахриёр Махкамов
Зиёдбек Йулдошалиев
Александр Зарубин
Самандар Хайдаров
Озоджон Амриддинов
Шахризода Мавлонова
Екатерина Шубина
Милана Душев-Янич
Арина Танатмишева
Байдарка (мужчины и женщины):
Артур Гулиев
Владлен Денисов
Диёрбек Маматкулов
Мирджалол Комилов
Шахсанам Шерзодова
Нилуфар Зокирова
Данный состав оценивается как один из главных претендентов на высокие результаты на водных дорожках Познани в одиночных, парных и четырехместных экипажах.
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