ЧМ по гребле: в каком составе сборная Узбекистана отправилась в Польшу?

В польском городе Познань дан официальный старт крупному спортивному форуму, которого с нетерпением ждали любители водного спорта — Чемпионату мира по гребле на байдарках и каноэ. На мировом первенстве, собравшем на одной арене сильнейших и титулованных гребцов планеты, национальная сборная Узбекистана также вступила в борьбу за медали в расширенном составе.

Как сообщает Национальный Олимпийский комитет (НОК) Узбекистана, с 26 августа лучшие спортсмены континентов ведут борьбу за чемпионство и очки мирового рейтинга на водных дорожках Познани.

Глобальные состязания продлятся до 30 августа

Соревнования продлятся до 30 августа текущего года. В четырехдневных упорных баталиях честь Узбекистана будут защищать как опытные спортсмены, так и молодые таланты:

Высокая конкуренция: Наряду с ведущими спортивными странами мира, узбекистанские гребцы нацелены подняться на пьедестал почета в спринтерских и дистанционных гонках;

Лидеры в деле: В составе сборной призеры международных соревнований, чемпионатов Азии и мира подготовлены к основным стартам.

Познань–2026: Полный состав сборной Узбекистана

В рамках программы чемпионата мира в дисциплинах каноэ и байдарка на старт выйдут следующие наши спортсмены:

Каноэ (мужчины и женщины):

Шахриёр Махкамов

Зиёдбек Йулдошалиев

Александр Зарубин

Самандар Хайдаров

Озоджон Амриддинов

Шахризода Мавлонова

Екатерина Шубина

Милана Душев-Янич

Арина Танатмишева

Байдарка (мужчины и женщины):

Артур Гулиев

Владлен Денисов

Диёрбек Маматкулов

Мирджалол Комилов

Шахсанам Шерзодова

Нилуфар Зокирова

Данный состав оценивается как один из главных претендентов на высокие результаты на водных дорожках Познани в одиночных, парных и четырехместных экипажах.