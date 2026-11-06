Сандерленд — Динамо Загреб: составы и текстовая трансляция

·30·Спорт
Сандерленд — Динамо Загреб: составы и текстовая трансляция

Лига Европы: Сандерленд — Динамо Загреб. Начало матча: 6 ноября, 01:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Сандерленд»: 22. Руфс Р., 12. Менье Т., 4. Дансо К., 15. Альдерете О., 6. Метали Д., 34. Джака Г. (капитан), 29. Ахока Ж., 10. Ангуло Н., 11. Ригг К., 39. Фофана М., 18. Изидор В.

Запасные «Сандерленд»: 9. Бробби Б., 32. Хьюм Т., 48. Джонс Дж., 28. Ле Фе Э., 17. Мандава Р., 21. Мур С., 13. О'Нин Л., 77. Проктор Т., 27. Садики Н., 7. Тальби М., 57. Тутеров Т., 40. Уиттакер Дж.

Главный тренер «Сандерленд»: Ле Брис Р.

Стартовый состав «Динамо Загреб»: 24. Котарски Д., 25. Валинчич М., 15. Галешич Н., 36. Домингес С., 3. Года Б., 21. Лисица М., 27. Мишич Й. (капитан), 10. Стойкович Л., 80. Качавенда Л., 9. Бельо Д., 99. Оршич М.

Запасные «Динамо Загреб»: 23. Альмена И., 44. Филипович И., 11. Ходжа А., 17. Иванушец Л., 35. Микич Н., 22. Перес Винлоф М., 14. Превляк С., 6. Радельич С., 7. Родригес Д., 41. Сунта С., 1. Загорац Д., 8. Зайц М.

Главный тренер «Динамо Загреб»: Леко Й.

Прямая трансляция0-2 LIVE
390-2
Мяч в сетке! Дион Бельо («Динамо» Загреб) сохранил хладнокровие и забил гол.
38
Лука Стойкович (Дин. Загреб) упустил невероятный шанс! После сольного прохода он пробил из-за пределов штрафной, и болельщики уже начали праздновать гол. Мяч летел в нижний правый угол, но Робин Руфс совершил потрясающий сейв!
37
Морис Валинчич (Дин. Загреб) навесил в штрафную в поисках партнера, но защитники сумели выбить мяч.
36🟨
Игра остановлена. Кевин Дансо («Сандерленд») получил желтую карточку. Теперь ему нужно быть осторожнее.
34
Андреа Коломбо дал свисток и назначил штрафной удар за фол Бруно Года (Дин. Загреб) против соперника.
32
Вильсон Изидор (Сандерленд) принял мяч у штрафной, прицелился и пробил. Удар низом пришелся по центру ворот, но Доминик Котарски был начеку, счет не изменился.
30
ШТАНГА! Кристофер Ригг (Сандерленд) подключился к атаке, получил отличный пас и пробил из-за пределов штрафной, но мяч попал в левую штангу. Мог получиться великолепный гол, не повезло.
29
Гранит Джака (Сандерленд), похоже, получил небольшое повреждение, но, судя по всему, сможет продолжить игру.
29
Йосип Мишич (Дин. Загреб) может продолжить игру.
28🟨
Гранит Джака (Сандерленд) получил предупреждение от арбитра за фол, совершенный ранее.
27
Гранит Джака (Сандерленд), похоже, испытывает боль после полученной травмы. Надеемся, он сможет продолжить игру.
27
Йосип Мишич (Дин. Загреб) получил травму и просит медицинской помощи.
25🟨
Андреа Коломбо показал желтую карточку Нико Галешичу («Динамо» Загреб) за грубую игру.
24
Мислав Оршич (Дин. Загреб) принял мяч в штрафной, нашел пространство для удара и пробил низом, но защитник заблокировал попытку.
230-1
Гол! Лука Стойкович (Дин. Загреб) подобрал мяч в штрафной и отправил его в левый угол ворот. Счет 0:1.
23
Мислав Оршич («Динамо» Загреб) довел мяч до углового флажка и навесил в штрафную площадь.
22
Дион Бельо (Дин. Загреб) принял точную передачу в штрафной и пробил. Защитник вовремя среагировал и выбил мяч. Дин. Загреб исполнит угловой.
21
Томас Менье (Сандерленд) подобрал отскочивший мяч и пробил, но удар был заблокирован.
20
Андреа Коломбо дает свисток, фиксируя фол Луки Стойковича (Дин. Загреб). Сандерленд исполнит штрафной удар с опасной позиции.
17
Уилсон Исидор (Сандерленд) отлично выбрал позицию для удара головой у штрафной, но промахнулся, отправив мяч мимо ворот.
16
Морис Валинчич (Дин. Загреб) пошел в жесткий стык, и Андреа Коломбо зафиксировал нарушение правил.
11
Жюль Ахока (Сандерленд) получил отличный пас на краю 6-метровой штрафной и пробил в левый угол, но Доминик Котарски совершил великолепный сейв.
9
Мислав Оршич (Дин. Загреб) пробил издали, но мяч пролетел значительно выше ворот. Мяч покинул пределы поля, вратарь Сандерленда введет его в игру.
9
Динамо Загреб разыграл угловой коротким пасом.
8
Нильсон Ангуло (Сандерленд) сфолил, Андреа Коломбо дал свисток и зафиксировал нарушение.
7
Уилсон Исидор (Сандерленд) слишком рано рванул вперед и оказался в офсайде, когда партнер пытался отдать ему пас.
5
Уилсон Изидор (Сандерленд) принял мяч на краю штрафной, но удар получился слабым и не создал угрозы для Доминика Котарски.
2
Мяч отскочил к Йосипу Мишичу (Дин. Загреб) за пределами штрафной. Он сразу пробил по воротам, но мяч пролетел выше перекладины. Мяч покинул поле, назначен удар от ворот Сандерленда.
1
Лука Стойкович (Дин. Загреб) не смог точно подать в центр после штрафного с дальней дистанции. Защита соперника перехватила мяч.
1
Жюль Ахока (Сандерленд) нарушил правила. Андреа Коломбо остановил игру и принимает решение.
1
Первый тайм этого матча вот-вот начнется.
01:02
Матч начинает Динамо Загреб.
01:00
Сегодняшний матч обслужит Андреа Коломбо.
01:00
Стартовые составы обеих команд известны, теперь вы можете с ними ознакомиться.
01:00
Здравствуйте, добро пожаловать на нашу текстовую онлайн-трансляцию предстоящего матча. Мы постараемся максимально точно передать вам всё происходящее на поле. Приятного просмотра.
СандерлендДинамо ЗагребЛига Европы
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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