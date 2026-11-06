Сандерленд — Динамо Загреб: составы и текстовая трансляция

Лига Европы: Сандерленд — Динамо Загреб. Начало матча: 6 ноября, 01:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Сандерленд»: 22. Руфс Р., 12. Менье Т., 4. Дансо К., 15. Альдерете О., 6. Метали Д., 34. Джака Г. (капитан), 29. Ахока Ж., 10. Ангуло Н., 11. Ригг К., 39. Фофана М., 18. Изидор В.

Запасные «Сандерленд»: 9. Бробби Б., 32. Хьюм Т., 48. Джонс Дж., 28. Ле Фе Э., 17. Мандава Р., 21. Мур С., 13. О'Нин Л., 77. Проктор Т., 27. Садики Н., 7. Тальби М., 57. Тутеров Т., 40. Уиттакер Дж.

Главный тренер «Сандерленд»: Ле Брис Р.

Стартовый состав «Динамо Загреб»: 24. Котарски Д., 25. Валинчич М., 15. Галешич Н., 36. Домингес С., 3. Года Б., 21. Лисица М., 27. Мишич Й. (капитан), 10. Стойкович Л., 80. Качавенда Л., 9. Бельо Д., 99. Оршич М.

Запасные «Динамо Загреб»: 23. Альмена И., 44. Филипович И., 11. Ходжа А., 17. Иванушец Л., 35. Микич Н., 22. Перес Винлоф М., 14. Превляк С., 6. Радельич С., 7. Родригес Д., 41. Сунта С., 1. Загорац Д., 8. Зайц М.

Главный тренер «Динамо Загреб»: Леко Й.