Бенфика — Лех Познань: составы и текстовая трансляция

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Бенфика — Лех Познань: составы и текстовая трансляция

Лига Европы: Бенфика — Лех Познань. Начало матча: 6 ноября, 01:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Бенфика»: 1. Трубин А., 44. Араухо Т. (капитан), 16. Ману Силва, 3. Чиркати А., 58. Баньяки Д., 10. Судаков Г., 30. Эчеверри К., 34. Эль-Каруани С., 27. Рафа Силва, 22. Дуран Дж., 21. Шельдеруп А.

Запасные «Бенфика»: 72. Анисио, 8. Эурснес Ф., 6. Ба А., 5. Барренечеа Э., 26. Даль С., 33. Габриэл Индио, 13. Камински Я., 11. Лукебакио Д., 36. Пальинья Ж., 14. Павлидис В., 25. Престианни Дж., 24. Соареш С.

Главный тренер «Бенфика»: Силва М.

Стартовый состав «Лех Познань»: 1. Лис М., 2. Перейра Ж., 72. Скшипчак М., 59. Егбе Т., 15. Гургул М., 22. Муравски Р. (капитан), 43. Козубал А., 10. Валемарк П., 21. Родригес П., 11. Хоканс Д., 7. Аньеро И.

Запасные «Лех Познань»: 55. Бартчак П., 14. Бенгтссон Л., 5. Берггрен Г., 20. Гумны Р., 24. Ягелло Ф., 90. Янишка Х., 31. Обремски В., 77. Пальма Л., 33. Прухневски М., 44. Следзински Э., 56. Шимчак В.

Главный тренер «Лех Познань»: Фредериксен Н.

Прямая трансляция1-0 LIVE
38
Бенфика получила право на угловой удар.
35
Андреас Шелдеруп («Бенфика») навесил в штрафную в поисках партнеров, но защитники сумели отвести угрозу.
34
Бенфика не смогла создать опасный момент после углового, вратарь соперника забрал мяч в воздухе.
34
Андреас Шелдеруп (Бенфика) пытается прорваться вперед, но соперник выбивает мяч.
30
Клаудио Эчеверри (Бенфика) попытался найти свободного партнера в штрафной, но Матеуш Лис вышел из ворот и выбил мяч.
29
Владение мячом – 57:43.
27🟨
Мартин Матоса показал желтую карточку Яннику Агнеро («Лех» Познань) за грубую игру.
24
Джон Дуран (Бенфика) после точной передачи в штрафной создал себе момент и пробил, но мяч прошел рядом с правой штангой.
22
Суффиан Эль-Каруани (Бенфика) выполнил отличный навес в штрафную, но защита соперника сумела выбить мяч в безопасное место.
20
Клаудио Эчеверри (Бенфика) совершил отличный проход. Он вышел один на один с вратарем и готовился пробить, но голкипер смело вышел из ворот и забрал мяч.
16
Жоэл Перейра («Лех» Познань) навесил со штрафного в штрафную площадь, но первый же защитник легко выбил мяч.
15
Суффиан Эль-Каруани (Бенфика) сыграл очень грубо в борьбе за мяч, Мартин Матоса остановил игру и назначил штрафной удар.
13
Клаудио Эчеверри (Бенфика) получил хороший пас и пробил. Его удар из-за пределов штрафной прошел рядом с правой штангой. Мяч покинул поле, от ворот Лех Познань.
13
Мартин Матоса дал свисток, Рафа Силва (Бенфика) наказан за фол в атаке. Хорошее решение судьи.
10
Клаудио Эчеверри (Бенфика) был близок к голу, пробив из штрафной, но мяч пролетел над перекладиной.
61-0
Гол! Рафа Силва (Бенфика) первым успел на добивание и отправил мяч в сетку. Счет 1:0.
3
Джон Дуран (Бенфика) пробил низом по центру ворот, но вратарь легко забрал мяч.
1
Прозвучал свисток арбитра, игра началась.
01:02
Игроки вышли на поле, матч вот-вот начнется. Лех Познань введет мяч в игру.
01:00
Мартин Матоса назначен главным арбитром сегодняшнего матча, и он приложит все усилия, чтобы судить справедливо и без ошибок.
01:00
Мы узнали стартовые составы. Вы можете найти их в деталях этого матча.
01:00
Здравствуйте, добро пожаловать на нашу текстовую трансляцию. Вы сможете следить за всеми интересными моментами матча в текстовом формате, чтобы ничего не пропустить. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь.
БенфикаЛех ПознаньЛига Европы
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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