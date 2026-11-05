Бенфика — Лех Познань: составы и текстовая трансляция

Лига Европы: Бенфика — Лех Познань. Начало матча: 6 ноября, 01:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Бенфика»: 1. Трубин А., 44. Араухо Т. (капитан), 16. Ману Силва, 3. Чиркати А., 58. Баньяки Д., 10. Судаков Г., 30. Эчеверри К., 34. Эль-Каруани С., 27. Рафа Силва, 22. Дуран Дж., 21. Шельдеруп А.

Запасные «Бенфика»: 72. Анисио, 8. Эурснес Ф., 6. Ба А., 5. Барренечеа Э., 26. Даль С., 33. Габриэл Индио, 13. Камински Я., 11. Лукебакио Д., 36. Пальинья Ж., 14. Павлидис В., 25. Престианни Дж., 24. Соареш С.

Главный тренер «Бенфика»: Силва М.

Стартовый состав «Лех Познань»: 1. Лис М., 2. Перейра Ж., 72. Скшипчак М., 59. Егбе Т., 15. Гургул М., 22. Муравски Р. (капитан), 43. Козубал А., 10. Валемарк П., 21. Родригес П., 11. Хоканс Д., 7. Аньеро И.

Запасные «Лех Познань»: 55. Бартчак П., 14. Бенгтссон Л., 5. Берггрен Г., 20. Гумны Р., 24. Ягелло Ф., 90. Янишка Х., 31. Обремски В., 77. Пальма Л., 33. Прухневски М., 44. Следзински Э., 56. Шимчак В.

Главный тренер «Лех Познань»: Фредериксен Н.