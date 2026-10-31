Ковентри — Сандерленд: составы и текстовая трансляция

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Ковентри — Сандерленд: составы и текстовая трансляция

Английская Премьер-лига: Ковентри — Сандерленд. Начало матча: 31 октября, 20:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Ковентри»: 19. Рашуорт К., 14. Авонийи Т., 3. Дасилва Дж., 34. Гбоо Я., 12. Мфуни С., 2. Пиннок И., 5. Рудони Дж., 7. Сакамото Т., 29. Торп В., 27. ван Эвейк М., 8. Йиренки К.

Запасные «Ковентри»: 25. Бентли Д., 49. Шериф С., 6. Граймс М., 38. Хамер Г., 20. Кеслер-Хейден К., 22. Латибодьер Дж., 10. Мейсон-Кларк Э., 9. Симмс Э., 23. Томас-Асанте Б.

Главный тренер «Ковентри»: Лэмпард Ф.

Стартовый состав «Сандерленд»: 22. Руфс Р., 15. Альдерете О., 10. Ангуло Н., 9. Бробби Б., 32. Хьюм Т., 28. Ле Фе Э., 17. Мандава Р., 13. О'Нин Л., 11. Ригг К., 27. Садики Н., 34. Джака Г. (капитан).

Запасные «Сандерленд»: 29. Ахока Ж., 4. Дансо К., 31. Элльборг М., 39. Фофана М., 18. Изидор В., 6. Метали Д., 12. Менье Т., 37. Та Би Ж., 7. Тальби М.

Главный тренер «Сандерленд»: Ле Брис Р.

Прямая трансляция1-0 LIVE
33
Сандерленд контролирует темп игры за счет точных коротких передач.
31
Янн Гбохо (Ковентри) мастерски принял сложный пас на линии штрафной и пробил низом по центру ворот, но вратарь чудом спас команду.
30
Угловой удар в исполнении Ковентри был нейтрализован хорошо подготовившимся Робином Руфсом (Сандерленд).
30
Ковентри не смог извлечь выгоду из углового, так как защита соперника сыграла бдительно и отвела угрозу. Ковентри получил право на угловой удар.
29
Виктор Торп (Ковентри) подошел к мячу для исполнения штрафного и решил пробить сам, направив мяч в нижний правый угол, но Робин Руфс в прыжке отбил удар. Судья назначил угловой в пользу Ковентри.
28
Брайан Бробби (Сандерленд) сыграл очень грубо в борьбе за мяч, и Саймон Хупер остановил игру, назначив штрафной. Эпизод завершился прямым штрафным ударом в пользу Ковентри.
27
Джей Дасилва (Ковентри) выполнил отличный прострел в штрафную, но защита соперника сумела выбить мяч.
25
Кристофер Ригг (Сандерленд) первым успел на добивание и пробил из-за пределов штрафной, но мяч застрял в гуще игроков перед воротами.
24
После штрафного удара с дальней дистанции в исполнении Сандерленда мяч был заблокирован одним из защитников.
23
Янн Гбохо (Ковентри) нарушил правила, Саймон Хупер дал свисток. Сандерленд получил право на штрафной удар.
21
Брайан Бробби (Сандерленд) получил точный пас в штрафной и пробил, но мяч прошел рядом с левой штангой. Мяч ушел за пределы поля, Ковентри выполнит удар от ворот.
19
Робин Руфс заблокировал передачу Джека Руди (Ковентри), атака прервана.
171-0
Гол! Тацухиро Сакамото (Ковентри) подобрал отскок и точно пробил низом в левый угол из-за пределов штрафной. Робин Руфс не смог спасти ворота. Счет 1:0.
16
Сандерленд исполнил угловой, но уверенные действия защитников свели на нет возможность забить.
14
Кристофер Ригг (Сандерленд) завладел мячом, дошел до линии штрафной и нанес отличный низовой удар по центру ворот, но Карл Рашуорт совершил хороший сейв.
11
Удар Ковентри со штрафного с дальней дистанции был заблокирован одним из защитников.
10
Ноа Садики (Сандерленд) нарушил правила, грубо сыграв против соперника.
8
Очень сильный прострел Нилсона Ангуло (Сандерленд) в штрафную площадь не дошел до партнера.
7🟨
Виктор Торп (Ковентри) получил желтую карточку за грубую игру. Он выглядит несогласным с решением, но Саймон Хупер проигнорировал протесты.
5
После розыгрыша стандартного положения в исполнении Ковентри, мяч легко перехватил один из защитников.
3
Игроки «Сандерленда» перепасовываются короткими передачами.
1
Первый тайм начался.
20:01
Игроки наконец вышли на поле! Матч начнет Сандерленд.
20:00
Представляем главного арбитра сегодняшнего матча — Саймон Хупер.
20:00
Стартовые составы обеих команд уже известны, вы можете ознакомиться с ними в деталях матча.
20:00
Приветствуем вас в нашей текстовой онлайн-трансляции! Мы будем оперативно сообщать обо всех событиях матча. Стартовые составы будут объявлены в ближайшее время.
КовентриСандерлендАнглийская Премьер-лига
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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