Ковентри — Сандерленд: составы и текстовая трансляция

Английская Премьер-лига: Ковентри — Сандерленд. Начало матча: 31 октября, 20:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Ковентри»: 19. Рашуорт К., 14. Авонийи Т., 3. Дасилва Дж., 34. Гбоо Я., 12. Мфуни С., 2. Пиннок И., 5. Рудони Дж., 7. Сакамото Т., 29. Торп В., 27. ван Эвейк М., 8. Йиренки К.

Запасные «Ковентри»: 25. Бентли Д., 49. Шериф С., 6. Граймс М., 38. Хамер Г., 20. Кеслер-Хейден К., 22. Латибодьер Дж., 10. Мейсон-Кларк Э., 9. Симмс Э., 23. Томас-Асанте Б.

Главный тренер «Ковентри»: Лэмпард Ф.

Стартовый состав «Сандерленд»: 22. Руфс Р., 15. Альдерете О., 10. Ангуло Н., 9. Бробби Б., 32. Хьюм Т., 28. Ле Фе Э., 17. Мандава Р., 13. О'Нин Л., 11. Ригг К., 27. Садики Н., 34. Джака Г. (капитан).

Запасные «Сандерленд»: 29. Ахока Ж., 4. Дансо К., 31. Элльборг М., 39. Фофана М., 18. Изидор В., 6. Метали Д., 12. Менье Т., 37. Та Би Ж., 7. Тальби М.

Главный тренер «Сандерленд»: Ле Брис Р.