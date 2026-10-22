Яблонец — Брайтон: составы и текстовая трансляция

·40·Спорт
Яблонец — Брайтон: составы и текстовая трансляция

Лига конференций: ЯблонецБрайтон. Начало матча: 22 октября, 21:45 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Яблонец»: 1. Гануш Я., 18. Цедидла М., 4. Текияшки Н. (капитан), 15. Павлович Д., 20. Слама Я., 13. Седлачек Р., 6. Океке Н., 7. Чантуришвили В., 17. Алиум С., 21. Полидар М., 9. Русек А.

Запасные «Яблонец»: 19. Храмоста Я., 24. Холли Д., 34. Кубат А., 36. Куол Г., 31. Малы Э., 99. Михелак К., 25. Небыла С., 57. Новак Ф., 12. Ныкрин Д., 14. Соучек Д., 8. Зорван Ф.

Главный тренер «Яблонец»: Козел Л.

Стартовый состав «Брайтон»: 1. Вербрюгген Б., 20. Коштинья, 30. Свобода М., 21. Боскальи О., 3. Хаджам Ж., 35. Ялкуйе М., 8. Хиншелвуд Дж., 13. Гросс П. (капитан), 15. Осман И., 10. Рюттер Г., 33. О’Райли М.

Запасные «Брайтон»: 14. Андрес К., 26. Аяри Я., 12. Давид П., 5. Данк Л., 61. Холл С., 59. Ибрагим Я., 24. Кадиоглу Ф., 19. Костулас Х., 38. Макгилл Т., 50. Нти С., 49. Ориола Н., 44. Вушкович Л.

Главный тренер «Брайтон»: Хюрцелер Ф.

Прямая трансляция LIVE
54
Ибрагим Осман (Брайтон) упустил хороший момент, его прострел в штрафную заблокировали защитники. «Брайтон» подает угловой.
53
Вахтанг Чантуришвили (Яблонец) в офсайде, боковой судья поднимает флажок, а главный дает свисток.
52
Паскаль Гросс («Брайтон») прострелил в штрафную с фланга, но удар не получился, и надежная защита вынесла мяч.
51
Паскаль Гросс («Брайтон») выполнил навес в штрафную, но защитник сыграл внимательно и вынес мяч.
50
Гол, забитый Маликом Ялкуе («Брайтон»), был отменен из-за офсайда.
49
Вахтанг Чантуришвили (Яблонец) сыграл рукой в собственной штрафной, но судья проигнорировал этот эпизод и продолжил игру. Пенальти нет!
48
Жоржиньо Рюттер (Брайтон) пробил из-за пределов штрафной, но удар получился крайне неточным, и мяч улетел далеко выше перекладины.
47
Великолепная защита. Мэтт О'Райли (Брайтон) пытался найти Джека Хиншелвуда в штрафной, но передача была заблокирована.
46
Футболисты вернулись на поле после перерыва, и второй тайм вот-вот начнется.
45+1
Сигурд Крингстад дал свисток и завершил первый тайм.
45
Жоржиньо Рюттер (Брайтон) совершил сольный проход, но защитник соперника остановил его, не позволив создать опасный момент.
43
Малик Ялкуэ (Брайтон) получил точную передачу и попытался потревожить вратаря дальним ударом. К сожалению, мяч полетел выше перекладины.
42
Паскаль Гросс («Брайтон») выполнил навес в штрафную, но защитник сыграл внимательно и отвел угрозу.
40
Ибрагим Усман (Брайтон) попытался отдать пас на Жауэна Хаджама, но вложил в передачу слишком много силы. Мяч ушел за пределы поля, и вратарь Яблонца введет его в игру.
38
Ибрагим Усман (Брайтон) убежал за спину последнему защитнику, но после фиксации офсайда боковым арбитром главный судья остановил игру.
36
Оливье Боскальи (Брайтон) отлично принял передачу и решил испытать удачу дальним ударом. Он пробил неточно, запустив мяч в небеса.
34
Паскаль Гросс завершил отличную атаку, отдав пас в штрафную на Жоржиньо Рюттера («Брайтон»), у которого была прекрасная возможность забить, но он пробил мимо левой штанги.
34
Ибрагим Усмон (Брайтон) сделал низовой прострел в штрафную, но мяч был заблокирован соперником.
32
Статистика ударов в створ ворот на данный момент составляет 2:8. Последняя статистика по ударам в створ – 1:3.
31
Жоржиньо Рюттер («Брайтон») получил точную передачу в штрафной площади и вышел один на один с вратарем. Его удар низом в правый угол оказался слабым, и Ян Хануш легко завладел мячом.
30
Мэтт О’Райли (Брайтон) выполнил подачу в штрафную, но никого из партнёров там не оказалось. Неточная передача. Мяч ушёл за пределы поля, и Яблонец выполнит удар от ворот.
30
Антонин Русек (Яблонец) пробил головой из пределов штрафной после углового, но мяч прошел рядом с правой штангой.
30
Иржи Слама («Яблонец») готовится подать угловой.
29
Матей Полидар (Яблонец) сделал прострел в центр, но один из защитников вынес мяч из опасной зоны. Мяч ушел за пределы поля. «Яблонец» подаст угловой.
26
Костинья (Брайтон) выполнил отличную передачу в штрафную, но защитники соперника перехватили мяч.
25
Саид Алиум («Яблонец») нашел свободную зону и сделал навес, но остался недоволен тем, что никто из партнеров по команде не успел к мячу.
25
Джек Хиншелвуд (Брайтон) высоко выпрыгнул на навес у штрафной, но его удар головой прошел рядом с правой штангой.
24
Ибрагим Усман (Брайтон) грубо сыграл, и Сигурд Крингстад дал свисток за нарушение.
23
Защитники начеку, они прервали опасный прострел в исполнении Оливье Боскальи (Брайтон).
21
Георгинио Рюттер (Брайтон) вышел на ударную позицию. Он создал себе свободное пространство и нанес мощный низовой удар по центру ворот. Его великолепный удар мастерски отразил Ян Хануш!
21
Матей Полидар (Яблонец) принял передачу в штрафной и отлично обработал мяч. Он пробил низом в сторону левой штанги, но вратарь в броске парировал удар.
19
Жауэн Хаджам (Брайтон) подал угловой, но направил мяч в гущу защитников, и один из них уверенно вынес его.
18
Паскаль Гросс (Брайтон) подал угловой в штрафную, но Ян Хануш занял хорошую позицию и кулаками вынес мяч. Теперь Брайтон выполнит еще один угловой.
17
Один из защитников среагировал в последний момент и великолепно заблокировал передачу Джека Хиншелвуда (Брайтон). Брайтон вынудил соперников подать угловой.
17
Иржи Слама («Яблонец») не смог выполнить точную передачу в штрафную площадь.
16
Мартин Седидла (Яблонец) сделал передачу в штрафную площадь, но защитники соперника вынесли мяч из опасной зоны.
16
Показатель владения мячом — 20:80.
13
Полумомент! Жауен Хаджам (Брайтон) сделал передачу в штрафную, но Ян Ханус вовремя сыграл на перехвате.
12
Паскаль Гросс (Брайтон) быстро разыграл штрафной коротким пасом. Передача Оливье Боскальи (Брайтон) в штрафную не дошла до адреса, защитники вынесли мяч в безопасную зону.
11
Нелсон Океке (Яблонец) нарушил правила в борьбе за мяч, фол зафиксировал Сигурд Крингстад. «Брайтон» получил право на штрафной, но вряд ли они станут бить по воротам напрямую с такого расстояния.
11
Брайтон демонстрирует отличный контроль и точные пасы. Они стремятся увеличить процент владения мячом, взломать оборону соперника и проводить быстрые контратаки.
10
Ибрахим Усман (Брайтон) нанес великолепный удар из-за пределов штрафной, мяч прошел совсем рядом с правой штангой.
9
Паскаль Гросс («Брайтон») решил пробить по воротам, но его удар был заблокирован защитником и не потревожил вратаря.
9
Жоржиньо Рюттер (Брайтон) попытался уйти от соперника, проявил излишнюю агрессию, и арбитр зафиксировал фол, дав свисток.
8
Жауэн Хаджам (Брайтон) попытался найти Ибрагима Османа, но переборщил с силой передачи. Мяч ушел за пределы поля, и вратарь Яблонца введет его в игру.
7
Сигурд Крингстад не смог остаться равнодушным к грубой игре Океке («Яблонец») и дал свисток.
5
Жоржиньо Рюттер (Брайтон) принял мяч после великолепной передачи партнера по команде, но его неточное движение позволило защитникам отобрать мяч и ликвидировать угрозу.
4
Жауэн Хаджам («Брайтон») попытался сделать разрезающую передачу партнёру из-за пределов штрафной, но защитник выбил мяч в безопасную зону.
3
Мяч пришел к Паскалю Гроссу («Брайтон»), и он пробил издали, но вратарь спокойно проводил взглядом мяч, пролетевший выше перекладины.
3
Джек Хиншелвуд получил отличный пас от Паскаля Гросса (Брайтон) в штрафной площади, но один из защитников успел к мячу первым и заблокировал удар.
2
Джек Хиншелвуд («Брайтон») пришел в себя и пробил из-за пределов штрафной в левый нижний угол, но Ян Хануш контролировал ситуацию и спокойно завладел мячом.
2
Брайтон организует игру точными передачами, стремясь создать новые атакующие возможности.
1
Сегодняшний матч только начался, наслаждайтесь игрой!
21:45
Игроки наконец-то вышли на поле! Брайтон разводит с центра.
21:45
Представляем главного арбитра сегодняшнего матча — это Сигурд Крингстад.
21:45
Стартовые составы на этот матч объявлены.
21:45
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ЯблонецБрайтонЛига конференций
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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