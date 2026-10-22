Яблонец — Брайтон: составы и текстовая трансляция

Лига конференций: Яблонец — Брайтон. Начало матча: 22 октября, 21:45 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Яблонец»: 1. Гануш Я., 18. Цедидла М., 4. Текияшки Н. (капитан), 15. Павлович Д., 20. Слама Я., 13. Седлачек Р., 6. Океке Н., 7. Чантуришвили В., 17. Алиум С., 21. Полидар М., 9. Русек А.

Запасные «Яблонец»: 19. Храмоста Я., 24. Холли Д., 34. Кубат А., 36. Куол Г., 31. Малы Э., 99. Михелак К., 25. Небыла С., 57. Новак Ф., 12. Ныкрин Д., 14. Соучек Д., 8. Зорван Ф.

Главный тренер «Яблонец»: Козел Л.

Стартовый состав «Брайтон»: 1. Вербрюгген Б., 20. Коштинья, 30. Свобода М., 21. Боскальи О., 3. Хаджам Ж., 35. Ялкуйе М., 8. Хиншелвуд Дж., 13. Гросс П. (капитан), 15. Осман И., 10. Рюттер Г., 33. О’Райли М.

Запасные «Брайтон»: 14. Андрес К., 26. Аяри Я., 12. Давид П., 5. Данк Л., 61. Холл С., 59. Ибрагим Я., 24. Кадиоглу Ф., 19. Костулас Х., 38. Макгилл Т., 50. Нти С., 49. Ориола Н., 44. Вушкович Л.

Главный тренер «Брайтон»: Хюрцелер Ф.