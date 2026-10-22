Яблонец — Брайтон: составы и текстовая трансляция

54
Ибрагим Осман (Брайтон) упустил хороший момент, его прострел в штрафную заблокировали защитники. «Брайтон» подает угловой.
53
Вахтанг Чантуришвили (Яблонец) в офсайде, боковой судья поднимает флажок, а главный дает свисток.
52
Паскаль Гросс («Брайтон») прострелил в штрафную с фланга, но удар не получился, и надежная защита вынесла мяч.
51
Паскаль Гросс («Брайтон») выполнил навес в штрафную, но защитник сыграл внимательно и вынес мяч.
50
Гол, забитый Маликом Ялкуе («Брайтон»), был отменен из-за офсайда.
49
Вахтанг Чантуришвили (Яблонец) сыграл рукой в собственной штрафной, но судья проигнорировал этот эпизод и продолжил игру. Пенальти нет!
48
Жоржиньо Рюттер (Брайтон) пробил из-за пределов штрафной, но удар получился крайне неточным, и мяч улетел далеко выше перекладины.
47
Великолепная защита. Мэтт О'Райли (Брайтон) пытался найти Джека Хиншелвуда в штрафной, но передача была заблокирована.
46⏱
Футболисты вернулись на поле после перерыва, и второй тайм вот-вот начнется.
45+1⏱
Сигурд Крингстад дал свисток и завершил первый тайм.
45
Жоржиньо Рюттер (Брайтон) совершил сольный проход, но защитник соперника остановил его, не позволив создать опасный момент.
43
Малик Ялкуэ (Брайтон) получил точную передачу и попытался потревожить вратаря дальним ударом. К сожалению, мяч полетел выше перекладины.
42
Паскаль Гросс («Брайтон») выполнил навес в штрафную, но защитник сыграл внимательно и отвел угрозу.
40
Ибрагим Усман (Брайтон) попытался отдать пас на Жауэна Хаджама, но вложил в передачу слишком много силы. Мяч ушел за пределы поля, и вратарь Яблонца введет его в игру.
38
Ибрагим Усман (Брайтон) убежал за спину последнему защитнику, но после фиксации офсайда боковым арбитром главный судья остановил игру.
36
Оливье Боскальи (Брайтон) отлично принял передачу и решил испытать удачу дальним ударом. Он пробил неточно, запустив мяч в небеса.
34
Паскаль Гросс завершил отличную атаку, отдав пас в штрафную на Жоржиньо Рюттера («Брайтон»), у которого была прекрасная возможность забить, но он пробил мимо левой штанги.
34
Ибрагим Усмон (Брайтон) сделал низовой прострел в штрафную, но мяч был заблокирован соперником.
32
Статистика ударов в створ ворот на данный момент составляет 2:8. Последняя статистика по ударам в створ – 1:3.
31
Жоржиньо Рюттер («Брайтон») получил точную передачу в штрафной площади и вышел один на один с вратарем. Его удар низом в правый угол оказался слабым, и Ян Хануш легко завладел мячом.
30
Мэтт О’Райли (Брайтон) выполнил подачу в штрафную, но никого из партнёров там не оказалось. Неточная передача. Мяч ушёл за пределы поля, и Яблонец выполнит удар от ворот.
30
Антонин Русек (Яблонец) пробил головой из пределов штрафной после углового, но мяч прошел рядом с правой штангой.
30
Иржи Слама («Яблонец») готовится подать угловой.
29
Матей Полидар (Яблонец) сделал прострел в центр, но один из защитников вынес мяч из опасной зоны. Мяч ушел за пределы поля. «Яблонец» подаст угловой.
26
Костинья (Брайтон) выполнил отличную передачу в штрафную, но защитники соперника перехватили мяч.
25
Саид Алиум («Яблонец») нашел свободную зону и сделал навес, но остался недоволен тем, что никто из партнеров по команде не успел к мячу.
25
Джек Хиншелвуд (Брайтон) высоко выпрыгнул на навес у штрафной, но его удар головой прошел рядом с правой штангой.
24
Ибрагим Усман (Брайтон) грубо сыграл, и Сигурд Крингстад дал свисток за нарушение.
23
Защитники начеку, они прервали опасный прострел в исполнении Оливье Боскальи (Брайтон).
21
Георгинио Рюттер (Брайтон) вышел на ударную позицию. Он создал себе свободное пространство и нанес мощный низовой удар по центру ворот. Его великолепный удар мастерски отразил Ян Хануш!
21
Матей Полидар (Яблонец) принял передачу в штрафной и отлично обработал мяч. Он пробил низом в сторону левой штанги, но вратарь в броске парировал удар.
19
Жауэн Хаджам (Брайтон) подал угловой, но направил мяч в гущу защитников, и один из них уверенно вынес его.
18
Паскаль Гросс (Брайтон) подал угловой в штрафную, но Ян Хануш занял хорошую позицию и кулаками вынес мяч. Теперь Брайтон выполнит еще один угловой.
17
Один из защитников среагировал в последний момент и великолепно заблокировал передачу Джека Хиншелвуда (Брайтон). Брайтон вынудил соперников подать угловой.
17
Иржи Слама («Яблонец») не смог выполнить точную передачу в штрафную площадь.
16
Мартин Седидла (Яблонец) сделал передачу в штрафную площадь, но защитники соперника вынесли мяч из опасной зоны.
16
Показатель владения мячом — 20:80.
13
Полумомент! Жауен Хаджам (Брайтон) сделал передачу в штрафную, но Ян Ханус вовремя сыграл на перехвате.
12
Паскаль Гросс (Брайтон) быстро разыграл штрафной коротким пасом. Передача Оливье Боскальи (Брайтон) в штрафную не дошла до адреса, защитники вынесли мяч в безопасную зону.
11
Нелсон Океке (Яблонец) нарушил правила в борьбе за мяч, фол зафиксировал Сигурд Крингстад. «Брайтон» получил право на штрафной, но вряд ли они станут бить по воротам напрямую с такого расстояния.
11
Брайтон демонстрирует отличный контроль и точные пасы. Они стремятся увеличить процент владения мячом, взломать оборону соперника и проводить быстрые контратаки.
10
Ибрахим Усман (Брайтон) нанес великолепный удар из-за пределов штрафной, мяч прошел совсем рядом с правой штангой.
9
Паскаль Гросс («Брайтон») решил пробить по воротам, но его удар был заблокирован защитником и не потревожил вратаря.
9
Жоржиньо Рюттер (Брайтон) попытался уйти от соперника, проявил излишнюю агрессию, и арбитр зафиксировал фол, дав свисток.
8
Жауэн Хаджам (Брайтон) попытался найти Ибрагима Османа, но переборщил с силой передачи. Мяч ушел за пределы поля, и вратарь Яблонца введет его в игру.
7
Сигурд Крингстад не смог остаться равнодушным к грубой игре Океке («Яблонец») и дал свисток.
5
Жоржиньо Рюттер (Брайтон) принял мяч после великолепной передачи партнера по команде, но его неточное движение позволило защитникам отобрать мяч и ликвидировать угрозу.
4
Жауэн Хаджам («Брайтон») попытался сделать разрезающую передачу партнёру из-за пределов штрафной, но защитник выбил мяч в безопасную зону.
3
Мяч пришел к Паскалю Гроссу («Брайтон»), и он пробил издали, но вратарь спокойно проводил взглядом мяч, пролетевший выше перекладины.
3
Джек Хиншелвуд получил отличный пас от Паскаля Гросса (Брайтон) в штрафной площади, но один из защитников успел к мячу первым и заблокировал удар.
2
Джек Хиншелвуд («Брайтон») пришел в себя и пробил из-за пределов штрафной в левый нижний угол, но Ян Хануш контролировал ситуацию и спокойно завладел мячом.
2
Брайтон организует игру точными передачами, стремясь создать новые атакующие возможности.
1⏱
Сегодняшний матч только начался, наслаждайтесь игрой!
21:45
Игроки наконец-то вышли на поле! Брайтон разводит с центра.
21:45
Представляем главного арбитра сегодняшнего матча — это Сигурд Крингстад.
21:45
Стартовые составы на этот матч объявлены.
21:45
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