Хетафе — Брайтон: составы и текстовая трансляция

·46·Спорт
Хетафе — Брайтон: составы и текстовая трансляция

Лига конференций: Хетафе — Брайтон. Начало матча: 6 ноября, 01:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Хетафе»: 13. Сория Д., 17. Кико Фемения, 15. Боселли С., 2. Джене (капитан), 22. Мохика Х., 23. Мангала О., 8. Гудель Н., 21. Гарсия А., 10. Сатриано М., 11. Терратс Р., 20. Азон И.

Запасные «Хетафе»: 5. Абкара А., 3. Давинчи, 35. Феррер Д., 16. Франчо, 1. Летачек Й., 6. Мартин М., 9. Майораль Б., 28. Риско А., 4. Сазонов С., 19. Унал Э., 26. Валу Ж.

Главный тренер «Хетафе»: Бордалас Хименес Х.

Стартовый состав «Брайтон»: 1. Вербрюгген Б., 20. Коштинья, 30. Свобода М., 5. Данк Л. (капитан), 3. Хаджам Ж., 13. Гросс П., 21. Боскальи О., 26. Аяри Я., 35. Ялкуйе М., 10. Рюттер Г., 8. Хиншелвуд Дж.

Запасные «Брайтон»: 29. Де Кейпер М., 25. Гомес Д., 59. Ибрагим Я., 19. Костулас Х., 38. Макгилл Т., 50. Нти С., 33. О’Райли М., 15. Осман И., 23. Стил Дж., 44. Вушкович Л.

Главный тренер «Брайтон»: Хюрцелер Ф.

Прямая трансляция LIVE
40
Ох, какое спасение. Малик Ялкуе (Брайтон) пробил из штрафной, но удар был великолепно заблокирован.
38
ШТАНГА! Жауэн Хаджам (Брайтон) совершил отличный проход, обыграл двух защитников и мощно пробил из-за пределов штрафной, но мяч угодил в правую штангу!
38
Рамон Терратс (Хетафе) сделал передачу в центр, но один из защитников устранил угрозу и выбил мяч.
36
Жоржиньо Рюттер (Брайтон) попытался отдать пас из-за пределов штрафной, но защитники соперника быстро среагировали и прервали атаку.
33🟨
Филип Глова показал желтую карточку Коштинье (Брайтон) за грубую игру.
32
Барт Вербрюгген совершил блестящий сейв после удара Ивана Асона Монсона (Хетафе), который последовал за точным проникающим пасом. Мяч летел в правый угол, но вратарь спас команду. Безусловно, это лучший сейв в матче на данный момент!
31
Хороший вынос защитника означает, что угловой удар не принес никакой пользы Хетафе.
29
Мартин Сатриано (Хетафе) нашел пространство у штрафной и пробил головой после подачи со штрафного. Удар оказался неточным, мяч пролетел над перекладиной.
28
Неманья Гудель (Хетафе) получил травму и лежит на поле, судья остановил игру для оказания медицинской помощи.
26
Оливье Боскальи (Брайтон) подал угловой, но защитник выбил мяч головой.
22
Жоржиньо Рюттер (Брайтон) на дриблинге дошел до линии штрафной и пробил по воротам. Вратарь попытался отбить мяч, но тот прошел рядом с левой штангой. Мяч ушел за пределы поля, будет удар от ворот Хетафе.
19
Жоржинио Рюттер (Брайтон) мощно пробил из-за пределов штрафной, но мяч прошел рядом с правой штангой.
19
Количество ударов в створ у обеих команд пока 0:1.
15
Брайтон быстро разыграл угловой коротким пасом.
15
Джек Хиншелвуд (Брайтон) пробил издали в нижний правый угол, заставив Давида Сорию совершить сейв. Брайтон подаст угловой.
12
Передача Жоржиньо Рюттера (Брайтон) не дошла до адресата, атака завершилась.
8
Передача Андреса Гарсии (Хетафе) не дошла до штрафной, защитники выбили мяч в безопасную зону.
3
Никто из игроков Хетафе не успел к мячу после углового, так как подача оказалась слишком сильной и мяч ушел за пределы поля.
2
Быстрый розыгрыш углового в исполнении Хетафе.
1
Сегодняшний матч только начался, наслаждайтесь игрой!
01:02
Матч начинает Брайтон.
01:00
Филип Глова назначен главным арбитром сегодняшнего матча.
01:00
Стартовые составы уже объявлены, вы можете ознакомиться с ними в разделе составов.
01:00
Приветствуем вас в нашей текстовой онлайн-трансляции! Мы будем оперативно сообщать обо всех событиях матча. Стартовые составы будут объявлены в ближайшее время.
ХетафеБрайтонЛига конференций
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Хетафе — Лугано: составы и текстовая трансляцияХетафе — Лугано: составы и текстовая трансляция22 октября 20:57Яблонец — Брайтон: составы и текстовая трансляцияЯблонец — Брайтон: составы и текстовая трансляция22 октября 21:07Университатя Крайова — Хетафе: составы и текстовая трансляцияУниверситатя Крайова — Хетафе: составы и текстовая трансляция15 октября 20:33Брайтон — Кауно Жальгирис: составы и текстовая трансляцияБрайтон — Кауно Жальгирис: составы и текстовая трансляция15 октября 22:51Хетафе — Севилья: составы и текстовая трансляцияХетафе — Севилья: составы и текстовая трансляция1 ноября 16:54Атлетик Бильбао — Хетафе: составы и текстовая трансляцияАтлетик Бильбао — Хетафе: составы и текстовая трансляция25 октября 16:52
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Неожиданное поражение: Диёра Келдиёрова покинула турнир «Большого шлема»
Неожиданное поражение: Диёра Келдиёрова покинула турнир «Большого шлема»
Неожиданный бунт в «Сити»: Рико Льюис решил покинуть команду из-за Хусанова
Неожиданный бунт в «Сити»: Рико Льюис решил покинуть команду из-за Хусанова
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»