Хетафе — Брайтон: составы и текстовая трансляция
Лига конференций: Хетафе — Брайтон. Начало матча: 6 ноября, 01:00 (по ташкентскому времени).
После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.
Стартовый состав «Хетафе»: 13. Сория Д., 17. Кико Фемения, 15. Боселли С., 2. Джене (капитан), 22. Мохика Х., 23. Мангала О., 8. Гудель Н., 21. Гарсия А., 10. Сатриано М., 11. Терратс Р., 20. Азон И.
Запасные «Хетафе»: 5. Абкара А., 3. Давинчи, 35. Феррер Д., 16. Франчо, 1. Летачек Й., 6. Мартин М., 9. Майораль Б., 28. Риско А., 4. Сазонов С., 19. Унал Э., 26. Валу Ж.
Главный тренер «Хетафе»: Бордалас Хименес Х.
Стартовый состав «Брайтон»: 1. Вербрюгген Б., 20. Коштинья, 30. Свобода М., 5. Данк Л. (капитан), 3. Хаджам Ж., 13. Гросс П., 21. Боскальи О., 26. Аяри Я., 35. Ялкуйе М., 10. Рюттер Г., 8. Хиншелвуд Дж.
Запасные «Брайтон»: 29. Де Кейпер М., 25. Гомес Д., 59. Ибрагим Я., 19. Костулас Х., 38. Макгилл Т., 50. Нти С., 33. О’Райли М., 15. Осман И., 23. Стил Дж., 44. Вушкович Л.
Главный тренер «Брайтон»: Хюрцелер Ф.
Комментарии 0
…