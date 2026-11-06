Рига — Яблонец: составы и текстовая трансляция

Лига конференций: Рига — Яблонец. Начало матча: 6 ноября, 01:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Рига»: 12. Пирич К., 23. Тонишевс М., 21. Муса Б., 5. Вассом К., 13. Юрковскис Р. (капитан), 40. Анкра А., 8. Яго Сикейра, 22. Диоп М., 18. Улад М'Ханд С., 7. Ауани Р., 10. Режинальдо Рамирес.

Запасные «Рига»: 19. Бадамоси М., 11. Кайо Феррейра, 34. Черномордийс А., 44. Казаинис М., 91. Оролс Ф., 15. Робало Педру С. Л., 6. Сако К., 25. Тайво А.

Главный тренер «Рига»: Гула А.

Стартовый состав «Яблонец»: 99. Михелак К., 18. Цедидла М., 15. Павлович Д., 20. Слама Я., 7. Чантуришвили В. (капитан), 24. Холли Д., 13. Седлачек Р., 25. Небыла С., 21. Полидар М., 9. Русек А., 17. Алиум С.

Запасные «Яблонец»: 19. Храмоста Я., 44. Джаво Л., 33. Куцка М., 36. Куол Г., 57. Новак Ф., 12. Ныкрин Д., 6. Океке Н., 40. Рейнер В., 14. Соучек Д., 10. Сухан Я., 8. Зорван Ф.

Главный тренер «Яблонец»: Козел Л.