Рига — Яблонец: составы и текстовая трансляция

40
Салах Улад Мханд (Рига ФК) отдал отличный длинный пас вперед, но Режиналдо Рамирес не смог обыграть соперника, и атака захлебнулась.
38
Салах Улад Мханд (Рига ФК) пытался найти Раки Ауани отличным пасом с угла штрафной, но защитники были начеку и выбили мяч.
36
Мартин Седидла (Яблонец) пошел в борьбу за мяч, и Виктор Копиевский зафиксировал нарушение. Рига ФК получил право на штрафной удар и теперь сможет создать давление у ворот соперника.
35⚽1-0
Гол! Режиналдо Рамирес (Рига ФК) реализовал пенальти, отправив мяч точным ударом в правый угол ворот Клемена Михалака.
34
Режиналдо Рамирес (Рига ФК) берет на себя ответственность и уже устанавливает мяч.
33🎯
Клемен Михалак (Яблонец) нарушил правила. По крайней мере, так решил арбитр Виктор Копиевский. Пенальти! Рига ФК получил право на одиннадцатиметровый удар.
31
Количество ударов в створ ворот у обеих команд сейчас составляет 2:5. Общее количество ударов по воротам — 0:1.
28
Рига ФК контролирует темп игры за счет точных коротких передач.
26
Саид Алиум (Яблонец) был очень близок к голу! Он принял мяч в штрафной после углового, но пробил чуть правее штанги. Это серьезный сигнал для обороны.
26
Себастьян Небила («Яблонец») быстро разыграл угловой коротким пасом.
26
Доминик Холли (Яблонец) попытался сделать передачу, но она была заблокирована. Яблонец заработал угловой.
25
Доминик Холли (Яблонец) был близок к голу, он нанес мощный удар, но мяч прошел рядом с правой штангой.
24
Саиду Алиум (Яблонец) не смог выполнить точную передачу в штрафную. Мяч ушел за пределы поля, игра возобновится ударом от ворот ФК Рига.
22
Салах Улад Мханд (ФК Рига) устремился к воротам, но защитник вовремя вернулся и отобрал мяч.
20🟨
Душан Павлович (Яблонец) облегчил задачу судье, заработав желтую карточку.
19
Матей Полидар (Яблонец) навесил в штрафную, но защитники соперника выбили мяч, устранив угрозу.
18
Доминик Холли (Яблонец) упал в штрафной после столкновения с защитником. Судья, возможно, не увидел эпизод и дал продолжить игру.
17
Высокая передача Яго Сикейры (Рига ФК) оказалась неудачной, и защита соперника быстро выбила мяч из штрафной.
17
Владение мячом – 55:45.
15
Антонин Русек (Яблонец) упустил отличный шанс! Он получил великолепный пас со штрафного и пробил с близкого расстояния. К сожалению, мяч прошел рядом с левой штангой!
14
Карл Вассом (Рига ФК) грубо сыграл в отборе, и Виктор Копиевский зафиксировал фол. Яблонец получил право на штрафной удар.
12
Доминик Холли (Яблонец) не смог воспользоваться отличным моментом после углового. Он высоко выпрыгнул, чтобы замкнуть подачу, но пробил головой прямо по центру ворот, в руки вратарю.
12
Угловой удар. Иржи Слама (Яблонец) готовится выполнить подачу в штрафную площадь.
11
Ричард Седлачек едва не вышел один на один после проникающего паса Саиду Алиума, но защитник выбил мяч на угловой. Яблонец получает шанс создать опасность у ворот соперника.
11
Раки Аоуани (Рига ФК) пытался сделать тонкую передачу в штрафную на Максимса Тонисевса, но один из защитников вовремя перехватил мяч и устранил угрозу.
11
После углового в исполнении Салаха Улад М'Ханда (Рига ФК) защитники соперника выбили мяч.
10
Отличная защита. Салах Улад Мханд (Рига ФК) пытался найти в штрафной Мейсса Диопа, но передача была заблокирована. Боковой судья указал на угловой, Рига ФК исполнит корнер.
9
Иржи Слама (Яблонец) выполнил прострел с фланга в штрафную, но мяч был заблокирован.
9
Саид Алиум (Яблонец) отдал пас вперед, но один из защитников перехватил мяч.
7
Рига ФК - Яблонец. Счет: 0-0. Баба Муса (Рига ФК) нарушил правила на сопернике, Виктор Копиевский зафиксировал фол.
6
Саид Алиум (Яблонец) и Антонин Русек пытались прорвать оборону соперника серией коротких передач, но один из защитников вмешался и прервал атаку.
4
Рига ФК, похоже, находит свою игру и контролирует мяч. Они ждут удобного момента для создания новых голевых возможностей.
2
Доминик Холли (Яблонец) поспешно пробил с дальней дистанции, отправив мяч выше перекладины.
1⏱
Матч только начался, идет первый тайм.
01:02
Рига ФК начинает игру.
01:00
Матч задерживается из-за минуты молчания.
01:00
Главным судьей сегодняшнего матча будет Виктор Копиевский.
01:00
В деталях этого матча вы можете ознакомиться со стартовыми составами обеих команд.
01:00
Здравствуйте и добро пожаловать на нашу текстовую онлайн-трансляцию предстоящего матча. Мы постараемся максимально точно передать вам события на поле. Приятного просмотра.
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