Фрайбург — Яблонец: составы и текстовая трансляция
Лига конференций: Фрайбург — Яблонец. Начало матча: 16 октября, 00:00 (по ташкентскому времени).
После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.
Стартовый состав «Фрайбург»: 1. Бакхаус М., 8. Эггештайн М., 28. Гинтер М., 32. Грифо В., 30. Гюнтер К. (капитан), 9. Хёлер Л., 22. Ири К., 17. Кюблер Л., 6. Остерхаге П., 37. Розенфельдер М., 14. Судзуки Ю.
Главный тренер «Фрайбург»: Шустер Й.
Стартовый состав «Яблонец»: 1. Гануш Я., 17. Алиум С., 18. Цедидла М., 7. Чантуришвили В., 6. Океке Н., 15. Павлович Д., 21. Полидар М., 9. Русек А., 13. Седлачек Р., 20. Слама Я., 4. Текияшки Н. (капитан).
Главный тренер «Яблонец»: Козел Л.
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28
Гол! Иржи Слама отдал пас на Антонина Русека («Яблонец»), чей удар из штрафной площади после рикошета пролел мимо вратаря Мио Бакхауса и влетел в сетку. 1:1.
27
Винченцо Грифо выполнил отличную подачу в штрафную, но Лукасу Кюблеру (Фрайбург) было крайне сложно ее обработать, и он пробил головой с близкого расстояния выше перекладины.
26
Саид Алиум (Яблонец) получил короткую пасовую передачу в штрафной площади и нашел свободное пространство для удара, но его удар прошел далеко мимо левой штанги, и момент был упущен.
24
Защитники не потеряли бдительность и вынесли опасный мяч, поданный Иржи Сламой («Яблонец»).
23
Патрик Остерхаге (Фрайбург) совершил сольный проход, но защитник соперника остановил его, не позволив создать опасный момент.
19
Винченцо Грифо (Фрайбург) открылся под передачу в углу штрафной площади и нанёс мощный удар в правый угол ворот, но Янис Хабух великолепно сыграл двумя руками и отразил мяч.
19
Сириак Ири (Фрайбург) попытался идти вперед, но ошился приеме мяча и потерял его.
18
Владение мячом — 58:42.
17
Матей Полидар (Яблонец) сделал навес в штрафную, но Мио Бакхаус вовремя вышел из ворот и забрал мяч.
15
Винченцо Грифо (Фрайбург) со штрафного перебросил мяч через стенку, и тот залетел в верхний левый угол. Какая великолепная техника!
14
Фрайбург - Яблонец. Счет: 1-0. Неманья Текияски (Яблонец) облегчил судье задачу показать ему желтую карточку.
13
Лукас Хёлер (Фрайбург) принял навес у штрафной, но его удар головой прошел рядом с левой штангой.
12
Лукас Кюблер (Фрайбург) дотянулся до навеса в штрафную, высоко выпрыгнув, но его удар головой пришелся в перекладину!
11
Красивая атака между Фрайбургом и Яблонцем завершилась ударом Сириака Ири из-за пределов штрафной. Однако мяч полетел точно по центру ворот, и Ян Хануш без труда забрал его.
9
Кристиан Гюнтер (Фрайбург) создал для себя пространство на углу штрафной и нанес слабый удар по воротам, мяч ушел далеко мимо правой штанги.
9
Сириак Ири (Фрайбург) попытался сделать передачу в центр своим партнёрам по команде, но защитник соперника предал мяч и отвёл угрозу.
8
Неманья Текияски (Яблонец) и Саиду Алиум попытались взломать оборону соперника чередой коротких пасов, но один из защитников вмешался в ситуацию и прервал атаку.
7
Сириаке Ирие (Фрайбург) упустил отличный момент! Он пробил из-за пределов штрафной, но мяч пролетел чуть выше перекладины.
5
Нелсон Океке (Яблонец) выполнил вброс из-за боковой в штрафную, но его передача была заблокирована.
3
Сириак Ири (Фрайбург) обыграл соперника, но не смог сохранить мяч в поле. Мяч ушел за боковую линию, и «Яблонец» введет его в игру.
2
Вахтанг Чантуришвили («Яблонец») нашел свободную зону и сделал навес, но остался разочарован тем, что никто из партнеров по команде не успел к мячу.
1
Матч только что начался.
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Игроки вышли на поле, и матч вот-вот начнется. Фрайбург разводит с центра.
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Представляем главного судью сегодняшнего матча — это Эдгарс Малцевс.
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Мы уже узнали стартовые составы. Вы можете найти их в подробностях этого матча.
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