Фрайбург — Яблонец: составы и текстовая трансляция

Лига конференций: Фрайбург — Яблонец. Начало матча: 16 октября, 00:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Фрайбург»: 1. Бакхаус М., 8. Эггештайн М., 28. Гинтер М., 32. Грифо В., 30. Гюнтер К. (капитан), 9. Хёлер Л., 22. Ири К., 17. Кюблер Л., 6. Остерхаге П., 37. Розенфельдер М., 14. Судзуки Ю.

Главный тренер «Фрайбург»: Шустер Й.

Стартовый состав «Яблонец»: 1. Гануш Я., 17. Алиум С., 18. Цедидла М., 7. Чантуришвили В., 6. Океке Н., 15. Павлович Д., 21. Полидар М., 9. Русек А., 13. Седлачек Р., 20. Слама Я., 4. Текияшки Н. (капитан).

Главный тренер «Яблонец»: Козел Л.