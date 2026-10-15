Брайтон — Кауно Жальгирис: составы и текстовая трансляция

·51·Спорт
Брайтон — Кауно Жальгирис: составы и текстовая трансляция

Лига конференций: БрайтонКауно Жальгирис. Начало матча: 16 октября, 00:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Брайтон»: 1. Вербрюгген Б., 21. Боскальи О., 20. Коштинья, 5. Данк Л. (капитан), 13. Гросс П., 8. Хиншелвуд Дж., 33. О’Райли М., 15. Осман И., 10. Рюттер Г., 30. Свобода М., 35. Ялкуйе М.

Запасные «Брайтон»: 14. Андрес К., 26. Аяри Я., 12. Давид П., 29. Де Кейпер М., 25. Гомес Д., 59. Ибрагим Я., 24. Кадиоглу Ф., 19. Костулас Х., 38. Макгилл Т., 50. Нти С., 23. Стил Дж., 44. Вушкович Л.

Главный тренер «Брайтон»: Хюрцелер Ф.

Стартовый состав «Кауно Жальгирис»: 55. Шведкаускас Т. (капитан), 32. Бальдассарра Ф., 7. Беншаиб А., 23. Эрнандес А., 37. Ийобоса Эдокполор Н., 8. Карашима Ю., 15. Лео Рибейро, 45. Муташи Ж., 70. Урега Ф., 19. Ренан Оливейра, 3. Толордава А.

Запасные «Кауно Жальгирис»: 24. Бурба М., 27. Дебелюх Г., 17. Фиолич И., 20. Калик А., 62. Кастрати Л. ИИ., 33. Конатар М., 9. Крекович Л., 77. Лекиатас Р., 22. Микелионис Д., 10. Сиргедас Г., 14. Сливка В.

Главный тренер «Кауно Жальгирис»: Сопич З.

Прямая трансляция LIVE
27
Франко Балдассарра (ФК Кауно Жалгирис) успел к мячу и мощно пробил из-за пределов штрафной, но мяч пролетел рядом с правой штангой.
24
Мэтт О'Райли (Брайтон) недоволен собой: выбрав отличную позицию, он выполнил неточную передачу. Мяч ушел за пределы поля, и вратарь «Кауно Жальгирис» введет его в игру.
23
Паскаль Гросс (Брайтон), судя по всему, будет подавать угловой.
22
Оливье Боскальи (Брайтон) готовится подать угловой, ждем навес в штрафную.
19
Малик Ялкуе (Брайтон) грубо сыграл против соперника и нарушил правила.
16
Джек Хиншелвуд («Брайтон») грубо сыграл, и Миккель Реддер зафиксировал фол, дав свисток.
14
Угловой удар. Паскаль Гросс («Брайтон») готовится выполнить подачу в штрафную.
14
Паскаль Гросс («Брайтон») подошел к мячу, чтобы исполнить штрафной удар, и решил пробить, но мяч прилетел прямо в руки Томасу Шведкаускасу.
14🟨
Фабиен Оурега (ФК Кауно Жалгирис) получил желтую карточку.
12🟨
Фабиен Урега (ФК Кауно Жальгирис) наказан жёлтой карточкой за грубость. Он выглядит недовольным решением, но Миккел Реддер проигнорировал протесты.
11
Паскаль Гросс («Брайтон») выполняет угловой.
10
Боковой судья принял правильное решение, и «Брайтон» подаст угловой.
7
Мяч ушел за пределы поля, и игра возобновится ударом от ворот Кауно Жальгирис.
5
Мяч ушел за пределы поля, и «Брайтон» подаст угловой.
2
Костинья (Брайтон) выше всех выпрыгнул в центре штрафной, замкнул навес и мощно пробил головой по воротам, но, к сожалению, мяч пролетел выше перекладины.
1
Игра только началась, идет первый тайм.
00:02
Игроки вышли на поле, и матч вот-вот начнется. Кауно Жальгирис разыгрывает мяч с центра.
00:00
Миккель Реддер назначен главным арбитром на этот матч.
00:00
Стартовые составы уже объявлены, и вы можете ознакомиться с ними в специальном разделе.
00:00
Привет всем футбольным болельщикам, мы здесь, чтобы вести для вас текстовую трансляцию этого матча и освещать самые интересные и важные моменты. Мы позаботимся о том, чтобы вы ничего не пропустили, просто устройтесь поудобнее и наслаждайтесь игрой.
БрайтонКауно ЖальгирисЛига конференций
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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