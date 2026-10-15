Брайтон — Кауно Жальгирис: составы и текстовая трансляция

Лига конференций: Брайтон — Кауно Жальгирис. Начало матча: 16 октября, 00:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Брайтон»: 1. Вербрюгген Б., 21. Боскальи О., 20. Коштинья, 5. Данк Л. (капитан), 13. Гросс П., 8. Хиншелвуд Дж., 33. О’Райли М., 15. Осман И., 10. Рюттер Г., 30. Свобода М., 35. Ялкуйе М.

Запасные «Брайтон»: 14. Андрес К., 26. Аяри Я., 12. Давид П., 29. Де Кейпер М., 25. Гомес Д., 59. Ибрагим Я., 24. Кадиоглу Ф., 19. Костулас Х., 38. Макгилл Т., 50. Нти С., 23. Стил Дж., 44. Вушкович Л.

Главный тренер «Брайтон»: Хюрцелер Ф.

Стартовый состав «Кауно Жальгирис»: 55. Шведкаускас Т. (капитан), 32. Бальдассарра Ф., 7. Беншаиб А., 23. Эрнандес А., 37. Ийобоса Эдокполор Н., 8. Карашима Ю., 15. Лео Рибейро, 45. Муташи Ж., 70. Урега Ф., 19. Ренан Оливейра, 3. Толордава А.

Запасные «Кауно Жальгирис»: 24. Бурба М., 27. Дебелюх Г., 17. Фиолич И., 20. Калик А., 62. Кастрати Л. ИИ., 33. Конатар М., 9. Крекович Л., 77. Лекиатас Р., 22. Микелионис Д., 10. Сиргедас Г., 14. Сливка В.

Главный тренер «Кауно Жальгирис»: Сопич З.