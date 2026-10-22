Олимпиакос — Спарта Прага: составы и текстовая трансляция

Все 68 Только важное 0

61 После углового опасного момента не возникло, так как Матей Юрасек (Спарта Прага) вынес мяч за пределы поля.

60 Матей Юрасек (Спарта Прага) подал угловой в штрафную, но защитник сыграл на опережение и выбил мяч головой.

60 Произошла замена. Матяс Войта покидает поле, вместо него на замену вышел Джонатан Браут Брунес (Спарта Прага).

59 Полумомент! Жосимар Алькосер (Спарта Прага) сделал прострел в штрафную, но Штефан Ортега отлично сыграл на перехвате. Роман Мацек (Спарта Прага) первым успел на подбор перед штрафной, но его удар был заблокирован защитником. Теперь «Спарта Прага» подаст угловой.

58 Чикиньо (Олимпиакос Пирей) подал угловой, но один из защитников выбил мяч головой.

57 Бруно Ониемаечи (Олимпиакос Пирей) попытался отдать пас партнеру по команде, но защитник пресек попытку. Мяч ушел за пределы поля, и Олимпиакос Пирей подаст угловой.

56 Чикиньо (Олимпиакос) выполнил угловой удар, но один из защитников высоко выпрыгнул и головой вынес мяч.

55 После углового в исполнении Чикиньо («Олимпиакос») защитники выбили мяч из штрафной.

55 Ремо Фройлер («Олимпиакос») пытался найти Желсона Мартинша, но передача вышла слишком сильной, и момент упущен.

54 После углового Чикиньо (Олимпиакос Пирей) ввел мяч в игру, но извлечь пользу из этого момента не удалось.

54 Бруно Ониемаэчи (Олимпиакос Пирей) рвется к воротм, но защитник вовремя возвращается и отбирает мяч. Олимпиакос Пирей зарабатывает угловой. Главный судья и один из его помощников указывают на угловой флажок.

52 Передача Матея Юрасека («Спарта» Прага) не дошла до Матяша Войты, так как один из защитников мастерски перехватил мяч. Если бы пас последовал чуть раньше, Матяш Войта вышел бы на отличную позицию.

51 Роман Мацек (Спарта Прага) попытался разрезающим пасом вывести Жосимара Алькосера на свободное пространство один на один с вратарём, но защитник каким-то образом сумел отвести угрозу.

51 Манолис Салиакас (Олимпиакос Пирей) схватил соперника за футболку, и Эспен Эскас дал свисток, зафиксировав нарушение. Спарта Прага получает право на штрафной удар.

50 Жота Силва (Олимпиакос Пирей) пробил издали в спешке, и мяч улетел выше перекладины.

48 Жота Силва (Олимпиакос Пирей) выполнил опасный прострел в штрафную, но никто не успел замкнуть.

48 Жосимар Алкосер (Спарта Прага) пытается продвинуться вперёд, но игрок соперника выбивает мяч.

46 Замена в перерыве. Брайан Приске решил сделать рокировку. Вместо Уго Сочурека («Спарта Прага») на поле вышел Сиверт Маннсверк.

46 Второй тайм только что начался.

45+2 После розыгрыша углового мяч нашел в штрафной Ремо Фройлера («Олимпиакос»), и тот пробил в правый угол ворот. Он уже собирался праздновать гол, но Якуб Суровчик в последний момент совершил сейв и спас команду.

45+2 Судья дает свисток об окончании первого тайма, и команды отправляются в раздевалки.

45+2 Игрок «Олимпиакоса» Чикиньо имеет возможность подать мяч в штрафную площадь с углового.

45+1 Панайотис Рецос (Олимпиакос Пирей) добрался до мяча после штрафного и пробил головой по воротам, но защитники сыграли надежно. Вратарю волноваться не пришлось. Олимпиакос Пирей заработал угловой.

45 Добавлено 1 минута к матчу.

45+1 Арбитр Эспен Эскас заметил фол со стороны Ки-Яна Хувера (Спарта Прага) и без колебаний дал свисток. «Олимпиакос» Пирей получил право на штрафной и теперь сможет создать давление у ворот соперника.

44 Джосимар Алкосер («Спарта» Прага) принял мяч и мощно пробил по воротам из-за пределов штрафной, но мяч пролетел над перекладиной.

42 Олимпиакос Пирей организует атаку через серию коротких передач.

40 Бруно Ониемаэчи (Олимпиакос Пирей) обладает способностью далеко вбрасывать мяч из аута в штрафную площадь, и это может создать очень опасные моменты для его команды.

38 Роман Мачек (Спарта Прага) испытал терпение судьи Эспена Эскаса и получил предупреждение за предыдущий фол.

37 Жота Силва (Олимпиакос Пирей) отлично среагировал на подбор и пробил из-за пределов штрафной, но не смог пробить сквозь скопление игроков.

37 Чикиньо (Олимпиакос Пирей) разыграл угловой короткой передачей.

36 Бруно Ониемаэчи («Олимпиакос») подобрал мяч после углового и пробил из-за пределов штрафной, но защитник заблокировал удар.

36 Шикинью («Олимпиакос») направляется к угловому флажку, ожидается навес в штрафную.

35 Жота Силва (Олимпиакос Пирей) узоқ масофадан дарвоза томон зарба йўллади, аммо унинг уриниши ҳимоячилардан бири томонидан тўсиб қолинди. Манолис Салиакас (Олимпиакос Пирей) жарима майдончаси ичига ажойиб узатмани амалга оширди. Шунга қарамай, рақиб ҳимоячиси ҳушёрлик кўрсатиб, хавфни бартараф этди ва тўпни узоқлаштирди. Ҳакам бурчак зарбасини кўрсатди. Олимпиакос Пирей бурчак зарбасини амалга оширади.

34 Великолепный шанс! Бруно Оньемаечи (Олимпиакос Пирей) подобрал отскок в штрафной, обыграл защитника, но его удар пришелся выше перекладины.

34 Ремо Фройлер (Олимпиакос Пирей) пробил из-за пределов штрафной, но один из защитников заблокировал удар.

33 Шикиньо (Олимпиакос Пирей) выполнил угловой удар, но защитники соперника выбили мяч.

33 Жота Силва (Олимпиакос Пирей) сделал передачу на Ремо Фройлера, но тот не смог обыграть соперника в штрафной. Мяч ушел за пределы поля, и боковой судья указал на угловой флажок. Угловой в пользу Олимпиакос Пирей.

32 5:3 — статистика общих ударов. Удары в створ — 0:0.

31 Матяс Войта (Спарта Прага) нанес мощный удар по воротам, но защитник самоотверженно заблокировал мяч.

29 Ярослав Зеленый («Спарта Прага») вполне ожидаемо получил желтую карточку от арбитра.

28 Уго Сочурек (Спарта Прага) пытался сделать передачу на Жосимара Алкосерга, но один из защитников пресек эту попытку.

27 Чикиньо (Олимпиакос Пирей) выполнил сильную подачу с углового в штрафную, но защитник заблокировал мяч.

26 Ремо Фройлер (Олимпиакос Пирей) успел к ничейному мячу в штрафной, но его удар с ходу прошел значительно правее левой штанги.

25 Это была очень красивая комбинация, но не хватило завершающего удара. Оставленный без опеки Манолис Салиакас («Олимпиакос») замкнул точную подачу с углового и пробил издалека. Он крайне неудачно приложился к мячу и отправил его на трибуны.

25 Чикиньо (Олимпиакос Пирей) исполняет угловой удар.

25 Жота Силва (Олимпиакос Пирей) попытался отдать отличную передачу партнеру по команде в штрафную, но защитник сыграл надежно и заблокировал мяч. «Олимпиакос Пирей» подает угловой.

24 Шикинью отдал великолепную передачу на Желсона Мартинша («Олимпиакос»), но его удар из штрафной пришелся совсем рядом с правой штангой.

23 Отличная передача в штрафную от Желсона Мартинша (Олимпиакос Пирей) была заблокирована защитниками соперника.

20 Якуб Суровчик прервал навес, который выполнял Жота Силва (Олимпиакос Пирей), и атака была остановлена.

19 Жосимар Алькосер (Спарта Прага) пробил из-за пределов штрафной, но его удар заблокировали. Мартин Сухомел (Спарта Прага) принял мяч на границе штрафной и пробил, но защитник великолепно отразил удар.

17 Сантьяго Энеме (Спарта Прага) обыграл соперников, но защитник сумел отобрать мяч. Матей Юрасек (Спарта Прага) не попал в створ ворот. Вратарь не шелохнулся, наблюдая, как мяч прошел рядом с правой штангой. Голкиперу повезло.

16 Показатель владения мячом – 56:44.

16 Отличная защита. Джосимар Алкосер (Спарта Прага) пытался найти в штрафной Матея Юрасека, но передача была заблокирована.

15 Жота Силва (Олимпиакос Пирей) пробил из-за пределов штрафной, но удар не получился, и мяч пролетел далеко от правой штанги.

13 Роман Мачек (Спарта Прага) отдал отличный длинный пас вперед, Матей Юрасек принял мяч, но обыграть соперника не смог, и атака захлебнулась.

12 Роман Яремчук (Олимпиакос Пирей) пойман во вне игры боковым арбитром, и хотя эпизод был очень тонким, решение выглядит верным.

11 Мартин Сухомел (Спарта Прага) попытался в подкате отобрать мяч, но ударил соперника по ноге. Арбитр зафиксировал фол.

10 Штефан Ортега (Олимпиакос Пирей) выполнил длинную передачу, но Якуб Суровчик без труда завладел мячом.

8 Олимпиакос Пирей, кажется, находит свою игру и завладел инициативой. Они ждут подходящего момента для создания новых голевых моментов.

5 Жосимар Алкосер (Спарта Прага) сделал отличный пас в штрафную площадь, но один из защитников ликвидировал угрозу.

3 Мартин Сухомел (Спарта Прага) нарушил правила на сопернике, но остался без наказания со стороны судьи.

2 Желсон Мартинш (Олимпиакос Пирей) изо всех сил старался успеть к передаче с фланга, но пас оказался слишком сильным, и мяч ушел за пределы поля. Мяч вне игры. Спарта Прага введет мяч из-за боковой.

1 Сегодняшний матч только начался, наслаждайтесь игрой!

00:06 Матч начинает Олимпиакос Пирей.

00:06 Представляем главного арбитра сегодняшнего матча — это Эспен Эскас.

00:06 Перед началом матча вы можете ознакомиться со стартовыми составами на сегодняшнюю встречу.