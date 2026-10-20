Фенербахче — Славия Прага: составы и текстовая трансляция

Лига чемпионов: Фенербахче — Славия Прага. Начало матча: 20 октября, 21:45 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Фенербахче»: 31. Эдерсон, 15. Аке Н., 7. Актюркоглу К., 70. Айдын О., 3. Браун А., 11. Гринвуд М., 6. Гендузи М., 91. Канте Н., 19. Мурики В., 27. Семеду Н., 37. Шкриньяр М.

Главный тренер «Фенербахче»: Картал И.

Стартовый состав «Славия Прага»: 35. Маркович Й., 20. Аяоси Э., 8. Кубяк О., 16. Мозес Д., 6. Н&#кс27;Гессан А., 30. Новак В., 17. Провод Л. (капитан), 10. Штурм Д., 15. Сулейман М., 27. Влчек Т., 4. Зима Д.

Главный тренер «Славия Прага»: Трпишовский Й.