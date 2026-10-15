Марсель — Олимпиакос: составы и текстовая трансляция

Лига Европы: Марсель — Олимпиакос. Начало матча: 16 октября, 00:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Марсель»: 12. Де Ланге Й., 22. Веа Т. (капитан), 18. Мейте Б., 21. Агерд Н., 33. Эмерсон, 6. Ннади Т., 7. Гомес А., 8. Абделли Х., 48. Абдалла К., 11. Мопе Н., 14. Пайшан И.

Запасные «Марсель»: 74. Безааф К., 4. Иган-Райли К., 25. Гарсия У., 9. Гуири А., 77. Арит А., 42. Камиссоко Н., 19. Кондогбья Ж., 46. Кум Мбондо А., 43. Ммади Т., 29. Мумбанья Ф., 40. Ван Нек Й., 92. Вермо Т.

Главный тренер «Марсель»: Женезьо Б.

Стартовый состав «Олимпиакос»: 1. Ортега С., 2. Салиакас М., 45. Рецос П. (капитан), 5. Пирола Л., 70. Оньемаэчи Б., 15. Пуэрта Г., 32. Эссе С., 10. Мартинш Ж., 22. Шикинью, 20. Жота Силва, 11. Яремчук Р.

Запасные «Олимпиакос»: 6. Карму Д., 77. Филис К., 7. Фортунис К., 19. Фройлер Р., 34. Гонсалес А., 27. Педерсен М., 8. Са Ж., 4. Смаилович З., 91. Стурнарас Д., 71. Тикнизян Н.

Главный тренер «Олимпиакос»: Альгуасиль И.