Марсель — Олимпиакос: составы и текстовая трансляция

·50·Спорт
Марсель — Олимпиакос: составы и текстовая трансляция

Лига Европы: МарсельОлимпиакос. Начало матча: 16 октября, 00:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Марсель»: 12. Де Ланге Й., 22. Веа Т. (капитан), 18. Мейте Б., 21. Агерд Н., 33. Эмерсон, 6. Ннади Т., 7. Гомес А., 8. Абделли Х., 48. Абдалла К., 11. Мопе Н., 14. Пайшан И.

Запасные «Марсель»: 74. Безааф К., 4. Иган-Райли К., 25. Гарсия У., 9. Гуири А., 77. Арит А., 42. Камиссоко Н., 19. Кондогбья Ж., 46. Кум Мбондо А., 43. Ммади Т., 29. Мумбанья Ф., 40. Ван Нек Й., 92. Вермо Т.

Главный тренер «Марсель»: Женезьо Б.

Стартовый состав «Олимпиакос»: 1. Ортега С., 2. Салиакас М., 45. Рецос П. (капитан), 5. Пирола Л., 70. Оньемаэчи Б., 15. Пуэрта Г., 32. Эссе С., 10. Мартинш Ж., 22. Шикинью, 20. Жота Силва, 11. Яремчук Р.

Запасные «Олимпиакос»: 6. Карму Д., 77. Филис К., 7. Фортунис К., 19. Фройлер Р., 34. Гонсалес А., 27. Педерсен М., 8. Са Ж., 4. Смаилович З., 91. Стурнарас Д., 71. Тикнизян Н.

Главный тренер «Олимпиакос»: Альгуасиль И.

Прямая трансляция LIVE
30
Подачу с углового в исполнении Марселя уверенно прервал Штефан Ортега (Олимпиакос Пирей).
30
Подача углового в исполнении Игоря Пайшао («Марсель») не таила в себе никакой опасности. Защитники сыграли внимательно и выбили мяч. Сфера ушла за пределы поля, и «Марсель» заработал еще один угловой.
29
Точукву Ннади (Марсель) пробил издалека, но защитник заблокировал удар. Мяч ушел за пределы поля. Марсель подает угловой.
27
Великолепный блок от защитника означает, что угловой Марселя не принес никакой пользы.
27
Игор Пайшао (Марсель) не смог найти партнеров в штрафной, его передача оказалась слишком сильной, и мяч ушел за лицевую.
23
«Марсель» проводит серию красивых передач в поисках новых возможностей в атаке.
20
Точукву Ннади (Марсель) грубо сыграл против соперника, но судья не стал его наказывать карточкой.
17
Желсон Мартинш (Олимпиакос) вышел на ударную позицию. Он создал для себя пространство и мощно низом пробил по центру ворот. Однако этот опасный удар великолепно парировал Жеффри Де Ланге!
16
Владение мячом — 59:41.
12
Длинные передачи, короткие пасы и розыгрыш в одно-два касания. «Марсель» демонстрирует командную игру, контролирует мяч и точно перепасовывает от игрока к игроку. Соперникам пока очень тяжело отобрать мяч.
8
Игроки «Олимпиакоса» контролируют мяч и перепасовываются короткими передачами. Они ждут появления свободных зон в линии обороны.
6
Марсель не смог извлечь пользу из углового, защитники соперника сыграли бдительно и отвели угрозу.
3
Найеф Агерд (Марсель) отобрал мяч у соперника, но арбитр зафиксировал фол и дал свисток. Он недоволен решением!
2
Марсель контролирует темп игры и перепасовывает мяч короткими точными передачами.
1
Вот это да, сегодняшний матч только начинается.
00:01
Ўйинни Олимпиакос Пирей жамоаси бошлаб беради.
00:00
Майкл Оливер назначен главным арбитром на этот матч.
00:00
Стартовые составы уже объявлены, и вы можете ознакомиться с ними в специальном разделе.
00:00
Добрый день, дамы и господа! Добро пожаловать на наш текстовый онлайн-репортаж, в котором мы будем оперативно информировать вас обо всех событиях в матче.
МарсельОлимпиакосЛига Европы
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Кто с кем сыграет в обновленном этапе Лиги Европы?Кто с кем сыграет в обновленном этапе Лиги Европы?28 августа 18:36Классическая драма на «Велодроме»: «ПСЖ» обыграл «Марсель» благодаря голу МаркиньосаКлассическая драма на «Велодроме»: «ПСЖ» обыграл «Марсель» благодаря голу Маркиньоса21 сентября 06:55«Марсель» начал новый сезон с крупной победы: «Страсбург» повержен«Марсель» начал новый сезон с крупной победы: «Страсбург» повержен22 августа 07:11«Марсель» оступился на выезде, а «Ренн» взошел на трон: сенсация 4-го тура во Франции«Марсель» оступился на выезде, а «Ренн» взошел на трон: сенсация 4-го тура во Франции12 сентября 06:23«Милан» и «Байер» разгромили соперников: завершился очередной тур в Лиге Европы«Милан» и «Байер» разгромили соперников: завершился очередной тур в Лиге ЕвропыСегодня 00:07«Лугано» обыграл «Црвену Звезду» на своем поле — главные результаты 1-го тура ЛК«Лугано» обыграл «Црвену Звезду» на своем поле — главные результаты 1-го тура ЛКВчера 23:59
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
Зарубежный эксперт подверг критике шаги «Большого узбека» в профессиональном боксе
Зарубежный эксперт подверг критике шаги «Большого узбека» в профессиональном боксе
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия