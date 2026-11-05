Спарта Прага — Борнмут: составы и текстовая трансляция

Лига Европы: Спарта Прага — Борнмут. Начало матча: 5 ноября, 22:45 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Спарта Прага»: 44. Суровчик Я., 25. Хувер К., 22. Мбе Со Л., 6. Гуддал Т., 2. Сухомел М., 28. Мацек Р., 20. Маннсверк С. (капитан), 18. Ирвинг Э., 27. Сингате Э., 14. Брунес Ю., 7. Алькосер Х.

Запасные «Спарта Прага»: 65. Динтар С., 5. Энеме С., 21. Гримальдо А., 47. Хедьи К., 31. Юрасек М., 3. Кадержабек П., 4. Мартинец Я., 38. Сохурек Г., 15. Виталеш В., 29. Войта М., 26. Выдра М., 30. Зелены Я.

Главный тренер «Спарта Прага»: Приске Б.

Стартовый состав «Борнмут»: 20. Ди Грегорио М., 15. Смит А. (капитан), 5. Хилл Дж., 18. Диаките Б., 6. Солер Х., 4. Кук Л., 10. Кристи Р., 21. Адли А., 7. Брукс Д., 11. Гэннон-Доак Б., 30. Родригес А.

Запасные «Борнмут»: 12. Адамс Т., 55. Аллан М., 9. Эванилсон, 19. Клюйверт Дж., 1. Петрович Д., 37. Раян, 14. Силва А., 16. Тавернье М., 3. Трюффер А.

Главный тренер «Борнмут»: Роуз М.