Спарта Прага — Борнмут: составы и текстовая трансляция

45+4⏱
Судья дает свисток, завершая первый тайм, и первые 45 минут игры подошли к концу.
45+3
Дэвид Брукс (Борнмут) выполнил подачу со штрафного, но мяч ушел за пределы поля.
45+3
Эрик Ламбрехтс свистнул после фола Жосимара Алкосера (Спарта Прага). Борнмут получил право на штрафной и теперь может создать давление у ворот соперника.
45+2
Жосимар Алкосер (Спарта Прага) подобрал мяч после рикошета у линии штрафной и мощно пробил по воротам. К сожалению, мяч прошел значительно правее штанги.
45+1
Льюис Кук (Борнмут) подал угловой в штрафную, но Якуб Суровчик забрал мяч и ликвидировал угрозу.
45+1
Бен Гэннон-Доак (Борнмут) прорвался сквозь защитников и вышел на ударную позицию, но его попытка была заблокирована. Судья назначил угловой. У «Борнмута» будет шанс создать опасность у ворот соперника.
45
Добавлено 3 минуты к матчу.
45
Альваро Родригес получил отличный пас от Адама Смита (Борнмут) в штрафной, но защитник самоотверженно бросился под мяч и заблокировал удар.
44
Адам Смит (Борнмут) навесил в штрафную на Хулио Солера, но защитник прервал передачу и отвел угрозу.
43
Борнмут демонстрирует отличную командную игру, контролируя мяч короткими пасами. Чтобы найти брешь в обороне и забить, им нужно проявить терпение.
41
Райан Кристи (Борнмут) мастерски забросил мяч на Льюиса Кука, тот хорошо принял, но не смог обыграть защитников и потерял мяч.
40
Альваро Родригес (Борнмут) выпрыгнул выше всех после углового и пробил головой, но вратарь совершил отличный сейв, отразив мяч, летевший под перекладину.
40
Льюис Кук («Борнмут») пытается навесить с углового на голову одного из своих партнеров.
40
Бен Гэннон-Доак (Борнмут) пытается прорваться вперед, но защитник выбивает мяч. Мяч ушел за пределы поля, Борнмут подаст угловой.
38
Льюис Кук (Борнмут) неудачно исполнил штрафной удар с дальней дистанции. Защита соперника перехватила мяч.
37🟥
Игра для Тобиаса Гуддала (Спарта Прага) окончена, он получил вторую желтую карточку, и судья Эрик Ламбрехтс показал красную!
35
Бафоде Диаките (Борнмут) выпрыгнул выше защитников после углового и пробил головой в верхний угол. Удар с дальней дистанции оказался слабым, и вратарь легко забрал мяч.
35⚽1-0
Гол! Эбрима Сингате (Спарта Прага) получил мяч после быстрой контратаки, прорвался сквозь защиту и с близкого расстояния забил великолепный гол, сделав счет 1:0.
35
Арбитр назначил угловой, и Дэвид Брукс («Борнмут») подошел к мячу, чтобы его подать.
34
Джеймс Хилл (Борнмут) пытался найти партнера отличным пасом, но защитники среагировали вовремя и заблокировали мяч. Мяч ушел за пределы поля, будет угловой. Борнмут продолжит атаку.
34
Общее количество ударов 6:5. 1:0 – текущий показатель ударов в створ.
33🟨
Матч: Спарта Прага - Борнмут. Счет: 0-0. Комментарий: Ки-Яна Хувер (Спарта Прага) получил желтую карточку за нарушение правил.
31
Эбрима Сингате нашел Эндрю Ирвинга (Спарта Прага) в штрафной отличным пасом, но тот пробил выше перекладины.
30🎯
Судья Эрик Ламбрехтс после проверки ВАР не изменил своего решения. ПЕНАЛЬТИ в пользу Борнмута!
30🟨
Ки-Яна Хувер («Спарта Прага») получил предупреждение за фол. Эрику Ламбрехтсу было легко принять это решение.
30🎯
Льюис Кук («Борнмут») не реализовал пенальти! Мяч после его удара попал в левую штангу.
30
Льюис Кук (Борнмут) берет ответственность на себя и уже устанавливает мяч.
29VAR
Стоп! Возможно, это не пенальти для Борнмута, так как судья сейчас пересматривает эпизод с помощью ВАР. Надеемся, это не займет много времени.
28🎯
Ки-Жана Хувер (Спарта Прага) сыграл рукой в своей штрафной. Пенальти! Борнмут будет бить одиннадцатиметровый.
28
Дэвид Брукс (Борнмут) нанес мощнейший удар. Он принял передачу, прицелился и пробил из-за пределов штрафной. Это могло стать проблемой для вратаря, но мяч рикошетом от защитника ушел в сторону.
28
Льюис Кук («Борнмут») решил ускорить игру коротким розыгрышем углового.
27
Хулио Солер (Борнмут) не смог прострелить в штрафную, его попытка была заблокирована. Боковой судья принял верное решение, и Борнмут исполнит угловой.
26
Ки-Жана Хувер (Спарта Прага) высоко выпрыгнул, чтобы замкнуть отличную подачу с углового, и пробил головой под перекладину с границы штрафной. Однако удар вышел неточным, и вратарь без труда забрал мяч.
26
Роман Мачек («Спарта» Прага) исполняет угловой удар.
25
Мартин Сухомел (Спарта Прага) пытался отдать пас из-за пределов штрафной, но защитники соперника быстро среагировали и прервали атаку. Теперь Спарта Прага исполнит угловой.
24
Жосимар Алкосер (Спарта Прага) попал в офсайд во время забега.
23
Эндрю Ирвинг (Спарта Прага) исполнил угловой, но вратарь сыграл отлично, поймав мяч.
23
Ки-Яна Хувер (Спарта Прага) навесил на Сиверта Маннсверка, но удар был заблокирован и мяч выбит. Спарта Прага подаст угловой.
22
Эндрю Ирвинг (Спарта Прага) опасно исполнил штрафной удар из-за пределов штрафной. Мяч летел в левый угол, но Микеле Ди Грегорио совершил великолепный сейв!
20🟨
Райан Кристи (Борнмут) получил желтую карточку за грубый фол, но он явно недоволен решением арбитра.
20
Райан Кристи (Борнмут) нарушил правила, Эрик Ламбрехтс зафиксировал фол. Спарта Прага получает право на штрафной удар, это хороший шанс для взятия ворот.
19
Хосимар Алькосер (Спарта Прага) пробил издали, но мяч попал в одного из защитников.
18
Джонатан Браут Брунес (Спарта Прага) рванулся к воротам, но защитник вовремя вернулся и отобрал мяч.
16
Владение мячом составляет 55:45.
14
Сиверт Маннсверк (Спарта Прага) обладает способностью глубоко вбрасывать ауты в штрафную площадь, что может создавать очень опасные моменты для его команды.
14
Ки-Жана Хувер (Спарта Прага) пробил из-за пределов штрафной, но его удар был заблокирован.
13
Мартин Сухомел (Спарта Прага) выполнил отличный прострел в штрафную, где его ждал Джонатан Браут Брунес. Он попытался обыграть защиту, но один из защитников мастерски отобрал мяч.
12
Эндрю Ирвинг (Спарта Прага) отдал отличный пас на Мартина Сухомела, но Микеле Ди Грегорио прервал атаку.
11
Бен Гэннон-Доак (Борнмут) навесил в штрафную, но мяч полетел слишком близко к Якубу Суровчику, и вратарь забрал его.
11
Альваро Родригес (Борнмут) пробил из штрафной, но защитник каким-то чудом спас ворота.
10
Борнмут сейчас контролирует мяч, выполняя точные передачи между игроками.
9
Жосимар Алкосер (Спарта Прага) прострелил в штрафную, но защитники соперника разрядили обстановку и выбили мяч.
7
Дэвид Брукс (Борнмут) навесил со стандарта в штрафную, но защитники выбили мяч.
6🟨
Это желтая карточка! Тобиас Гуддал (Спарта Прага) недоволен решением, но с нашей точки зрения это был явный фол.
6
Он обязан был забивать! Джонатан Браут Брунес (Спарта Прага) получил короткий пас в штрафной, но слишком долго готовился к удару, позволив защитнику заблокировать мяч.
4
Соперники оставили Льюису Куку (Борнмут) слишком много пространства, и он пробил издали, но мяч прошел далеко от левой штанги и не создал угрозы.
3
Судья Эрик Ламбрехтс заметил фол со стороны Альваро Родригеса («Борнмут») и без колебаний дал свисток.
2
Золотой шанс! Джонатан Браут Брунес (Спарта Прага) принял передачу в штрафной и нашел пространство для удара. Он пробил неточно, мяч прошел рядом с правой штангой.
1⏱
Игра только что началась.
22:47
Матч начинает команда Борнмут.
22:45
Матч задерживается из-за минуты молчания.
22:45
Главным арбитром сегодняшнего матча будет Эрик Ламбрехтс.
22:45
В деталях этого матча вы можете ознакомиться со стартовыми составами обеих команд.
22:45
Добро пожаловать в нашу текстовую трансляцию. Мы постараемся подробно рассказывать вам о событиях на поле. До начала матча осталось совсем немного времени.
Комментарии 0
…