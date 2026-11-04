Ренн — Олимпиакос: составы и текстовая трансляция

Лига Европы: Ренн — Олимпиакос. Начало матча: 4 ноября, 20:30 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Ренн»: 30. Самба Б., 14. Рейнолдс Б., 24. Руо А., 4. Крессуэлл К., 5. Оливейра Ж., 18. Нагида М., 17. Шиманьский С., 28. Томассон А., 45. Камара М. (капитан), 11. Тамари М., 22. Диа Б.

Главный тренер «Ренн»: Эз Ф.

Стартовый состав «Олимпиакос»: 1. Ортега С., 2. Салиакас М., 45. Рецос П. (капитан), 6. Карму Д., 70. Оньемаэчи Б., 15. Пуэрта Г., 32. Эссе С., 17. Бэйли Л., 8. Са Ж., 7. Фортунис К., 34. Гонсалес А.

Главный тренер «Олимпиакос»: Альгуасиль И.