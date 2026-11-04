Ренн — Олимпиакос: составы и текстовая трансляция

·28·Спорт
Ренн — Олимпиакос: составы и текстовая трансляция

Лига Европы: Ренн — Олимпиакос. Начало матча: 4 ноября, 20:30 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Ренн»: 30. Самба Б., 14. Рейнолдс Б., 24. Руо А., 4. Крессуэлл К., 5. Оливейра Ж., 18. Нагида М., 17. Шиманьский С., 28. Томассон А., 45. Камара М. (капитан), 11. Тамари М., 22. Диа Б.

Главный тренер «Ренн»: Эз Ф.

Стартовый состав «Олимпиакос»: 1. Ортега С., 2. Салиакас М., 45. Рецос П. (капитан), 6. Карму Д., 70. Оньемаэчи Б., 15. Пуэрта Г., 32. Эссе С., 17. Бэйли Л., 8. Са Ж., 7. Фортунис К., 34. Гонсалес А.

Главный тренер «Олимпиакос»: Альгуасиль И.

Прямая трансляция LIVE
12
Константинос Фортунис (Олимпиакос Пирей) мощно пробил с лёта после отскока за пределами штрафной, но мяч пролетел над перекладиной.
12
Леон Бэйли (Олимпиакос Пирей) подал угловой в центр, но Брис Самба сыграл внимательно и отвел угрозу.
12
Манолис Салиакас (Олимпиакос Пирей) выполнил отличный длинный пас вперед, но Армандо Гонсалес не смог обыграть соперника, и атака захлебнулась. Олимпиакос Пирей заработал угловой.
11
Антони Руо (Ренн) сделал дальнюю передачу, но Штефан Ортега спокойно забрал мяч.
10
Константинос Фортунис («Олимпиакос») исполнил угловой, но вратарь вышел из ворот и забрал мяч.
9
Густаво Пуэрта (Олимпиакос Пирей) получил точный пас и вышел один на один с вратарем, пробив в правый угол. Брис Самба был начеку и совершил отличный сейв. Судья назначил угловой, Олимпиакос Пирей будет подавать.
7
Себастьян Шимански был близок к выходу один на один после проникающего паса Булайе Диа, но защитник успел выбить мяч, ликвидировав угрозу.
6
Муса Тамари принял отличный длинный пас от Адриена Томассона (Ренн), который мог вывести его на ударную позицию, но защитники сыграли бдительно и устранили угрозу.
4
Игроки «Олимпиакоса» перепасовываются короткими передачами.
3
Леон Бэйли (Олимпиакос Пирей) решил разыграть угловой вместо подачи в штрафную.
2
Леон Бэйли (Олимпиакос Пирей) упустил хороший шанс, его прострел в штрафную был заблокирован защитниками. Теперь Олимпиакос Пирей подаст угловой.
1
Константинос Фортунис выполнил отличную передачу, но Армандо Гонсалес (Олимпиакос Пирей) пробил выше ворот из центра штрафной, упустив верный шанс.
1
Первый тайм этого матча вот-вот начнется.
20:31
Наконец-то футболисты вышли на поле! Игру начнет Олимпиакос Пирей.
20:30
Начало матча задерживается в связи с минутой молчания.
20:30
Сегодняшний матч обслужит главный судья Игорь Паяч.
20:30
Стартовые составы обеих команд известны, теперь вы можете с ними ознакомиться.
20:30
Добро пожаловать, дамы и господа, на нашу текстовую онлайн-трансляцию! Стартовые составы будут объявлены в ближайшее время, так что устраивайтесь поудобнее и готовьтесь наслаждаться игрой.
РеннОлимпиакосЛига Европы
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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