Олимпиакос — Милан: составы и текстовая трансляция
Лига Европы: Олимпиакос — Милан. Начало матча: 26 ноября, 22:45 (по ташкентскому времени).
После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.
Стартовый состав «Олимпиакос»: 1. Ортега С., 19. Фройлер Р., 34. Гонсалес А., 20. Жота Силва, 10. Мартинш Ж., 70. Оньемаэчи Б., 27. Педерсен М., 5. Пирола Л., 45. Рецос П. (капитан), 8. Са Ж., 4. Смаилович З.
Запасные «Олимпиакос»: 21. Бакулас Т., 6. Карму Д., 77. Филис К., 7. Фортунис К., 92. Георгакопулос И., 2. Салиакас М., 91. Стурнарас Д., 71. Тикнизян Н., 89. Туфакис П., 11. Яремчук Р.
Главный тренер «Олимпиакос»: Альгуасиль И.
Стартовый состав «Милан»: 16. Меньян М. (капитан), 70. Сиссе А., 5. Де Винтер К., 13. Диавара С., 2. Эступиньян П., 34. Хила М., 20. Хатчинсон О., 30. Яшари А., 22. Морейра Д., 12. Рабьо А., 9. Рамуш Г.
Запасные «Милан»: 28. Комотто К., 80. Муса Ю., 40. Оссола Л., 37. Питтарелла М., 11. Пулишич К., 42. Терраччано Ф., 23. Томори Ф., 96. Торриани Л., 35. Владимиров В.
Главный тренер «Милан»: Аморим Р.
- 12Маркус Педерсен (Олимпиакос) бьет с края штрафной. Мяч летит по центру, но Майк Меньян легко справляется с угрозой.
- 10Лоренцо Пирола (Олимпиакос) наказан за задержку соперника. Крис Кавана назначает штрафной удар.
- 8Защитник случайно блокирует мяч на линии после удара Желсона Мартинша (Олимпиакос) из пределов штрафной после филигранного паса.
- 6Ужасный удар от Ардона Яшари (Милан). Он пробил слёта с дальней дистанции, но мяч улетел на трибуны.
- 5Альфаджо Сиссе (AC Milan) бьет с края штрафной, но удар не получается, и мяч уходит далеко мимо правой штанги.
- 2Ремо Фройлер (Олимпиакос) бьет с края штрафной, но удар получается неудачным — мяч улетает высоко над перекладиной.
- 1Судья дает свисток, матч начался.
- 22:47AC Milan начнет с центра поля.
- 22:45Главный судья сегодняшнего матча — Крис Кавана.
- 22:45Перед началом матча представляем вашему вниманию стартовые составы команд.
- 22:45Приветствуем вас в нашей текстовой трансляции! Мы будем оперативно сообщать обо всем, что происходит в матче. Стартовые составы будут объявлены совсем скоро.
Следующая новость
С подпиской рекламы не будет
Zamin Premium — 4 900 сум в месяц
Комментарии0
…