Запасные «Олимпиакос»: 21. Бакулас Т., 6. Карму Д., 77. Филис К., 7. Фортунис К., 92. Георгакопулос И., 2. Салиакас М., 91. Стурнарас Д., 71. Тикнизян Н., 89. Туфакис П., 11. Яремчук Р.

Стартовый состав «Олимпиакос»: 1. Ортега С., 19. Фройлер Р., 34. Гонсалес А., 20. Жота Силва, 10. Мартинш Ж., 70. Оньемаэчи Б., 27. Педерсен М., 5. Пирола Л., 45. Рецос П. (капитан), 8. Са Ж., 4. Смаилович З.

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Лига Европы: Олимпиакос — Милан. Начало матча: 26 ноября, 22:45 (по ташкентскому времени).

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Главный тренер «Олимпиакос»: Альгуасиль И.

Стартовый состав «Милан»: 16. Меньян М. (капитан), 70. Сиссе А., 5. Де Винтер К., 13. Диавара С., 2. Эступиньян П., 34. Хила М., 20. Хатчинсон О., 30. Яшари А., 22. Морейра Д., 12. Рабьо А., 9. Рамуш Г.

Запасные «Милан»: 28. Комотто К., 80. Муса Ю., 40. Оссола Л., 37. Питтарелла М., 11. Пулишич К., 42. Терраччано Ф., 23. Томори Ф., 96. Торриани Л., 35. Владимиров В.

Главный тренер «Милан»: Аморим Р.