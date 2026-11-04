Славия Прага — Арсенал: составы и текстовая трансляция

Лига чемпионов: Славия Прага — Арсенал. Начало матча: 5 ноября, 01:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Славия Прага»: 29. Домчак Н., 3. Голеш Т. (капитан), 4. Зима Д., 27. Влчек Т., 15. Сулейман М., 16. Мозес Д., 23. Садилек М., 8. Кубяк О., 20. Аяоси Э., 10. Штурм Д., 30. Новак В.

Запасные «Славия Прага»: 47. Баркот Д., 2. Халоупек С., 13. Хитил М., 22. Диаките Т., 39. Юрасек Д., 32. Кацор П., 42. Конечны М., 53. Котрба М., 35. Маркович Й., 6. Н'Гессан А., 17. Провод Л., 40. Резек А.

Главный тренер «Славия Прага»: Трпишовский Й.

Стартовый состав «Арсенал»: 1. Райя Д., 4. Уайт Б., 15. Конса Э., 6. Габриэл, 5. Инкапье П., 23. Мерино М., 36. Субименди М., 41. Райс Д. (капитан), 20. Мадуэке Н., 14. Дьёкереш В., 10. Эзе Э.

Запасные «Арсенал»: 13. Аррисабалага К., 39. Бруно Гимараэс, 33. Калафьори Р., 56. Дауман М., 29. Хаверц К., 49. Льюис-Скелли М., 30. Мелье И., 3. Москера К., 8. Эдегор М., 2. Салиба У., 12. Тимбер Ю., 17. Цолис Х.

Главный тренер «Арсенал»: Артета М.