Как оценивают роль Абдукодира Хусанова в «Манчестер Сити» на фоне интереса «Барселоны»

·87·Спорт
Как оценивают роль Абдукодира Хусанова в «Манчестер Сити» на фоне интереса «Барселоны»
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • Испанский клуб «Барселона» проявляет интерес к 22-летнему узбекскому защитнику Абдукодиру Хусанову.
  • «Манчестер Сити» продлил контракт с футболистом до 2031 года, чтобы сохранить его надолго, и оценивает его рыночную стоимость в 50 миллионов евро.
  • Хусанов, занявший важное место в основном составе после травм Рубена Диаша и Йошко Гвардиола, стал универсальным футболистом, способным играть в любой точке обороны.

На фоне сообщений об интересе со стороны испанского клуба «Барселона» к Абдукодиру Хусанову футбольные эксперты и аналитики Англии пересматривают значимость 22-летнего узбекского защитника в системе «Манчестер Сити».

Универсальный талант, способный с одинаковой уверенностью действовать в любой точке обороны — в центре, на правом и левом флангах, уже стал неотъемлемой частью защитной линии «горожан».

Испытание после ошибки против «Челси» и бонусы «Ланса»

Карьера Хусанова в Манчестере началась непросто:

  • Тяжелый дебют: Всего через несколько дней после оформления трансфера в январе 2025 года Хосеп Гвардиола выпустил Абдукодира в матче против «Челси». Несмотря на допущенную в игре ошибку, команда победила, а сам футболист быстро восстановил свою психологическую и физическую форму;

  • 5 матчей подряд и секрет скамейки запасных: Хусанов, начавший 5 матчей подряд в АПЛ в стартовом составе, внезапно оказался в запасе и до конца сезона ограничился лишь 9 играми (даже выпав из заявок на последние 4 тура). Говорят, что причиной стал пункт в контракте с его бывшим французским клубом «Ланс» — если он сыграет в 10 матчах сезона, должен быть выплачен крупный дополнительный бонус.

Путь, открывшийся после травм Диаша и Гвардиола

Со следующего сезона ситуация кардинально изменилась:

  • Постоянное место в основе: После того как Рубен Диаш и Йошко Гвардиол выбыли из строя, Гвардиола оказал большое доверие узбекскому футболисту. Вернувшись зимой с фланга на свою любимую позицию центрального защитника, Абдукодир до конца сезона никому не уступал место в стартовом составе;

  • Единоборства уровня АПЛ: В самой физически мощной и скоростной лиге мира Хусанов резко улучшил показатели побед в борьбе за мяч, став одним из самых полезных игроков команды по блокировке ударов соперника и отборам.

Тактика Марески и универсальность: сможет ли «Барселона» его забрать?

После прихода Энцо Марески на пост главного тренера спектр задач Абдукодира еще больше расширился:

  • Во всех трех точках обороны: Тренер эффективно использует физическую мощь Хусанова. В текущем сезоне он провел 5 матчей в центре, 5 на правом фланге, а также уверенно действовал на левом фланге. В то время как в игре Марка Гехи наблюдается спад, роль Хусанова приобретает решающее значение;

  • Контракт до 2031 года и стоимость в 50 миллионов евро: Для «Барселоны» или любого другого гранда Европы осуществить этот трансфер крайне сложно. «Манчестер Сити» летом продлил контракт до середины 2031 года, чтобы сохранить его в своих рядах на долгие годы;

  • Рост цены: На данный момент Трансфермаркт оценивает рыночную стоимость узбекского защитника в 50 миллионов евро (англичане купили его за 40 миллионов евро). Только исключительное предложение или астрономическая сумма могут заставить «горожан» сесть за стол переговоров.

Абдукодир ХусановМанчестер СитиБарселонаАПЛФутбол
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Неожиданный бунт в «Сити»: Рико Льюис решил покинуть команду из-за ХусановаНеожиданный бунт в «Сити»: Рико Льюис решил покинуть команду из-за Хусанова28 октября 13:08Неожиданное решение Марески: на какой позиции сыграет Хусанов в матче против «Брайтона»?Неожиданное решение Марески: на какой позиции сыграет Хусанов в матче против «Брайтона»?27 октября 19:29Сильнее Кунде и Гарсии: проанализированы шансы Хусанова на переход в «Барселону»Сильнее Кунде и Гарсии: проанализированы шансы Хусанова на переход в «Барселону»Вчера 08:28Почему Абдукодир Хусанов нужен именно «Барселоне»? (Анализ и 4 основные причины)Почему Абдукодир Хусанов нужен именно «Барселоне»? (Анализ и 4 основные причины)2 ноября 07:23Охота грандов на Хусанова: «Барселона» и «Челси» нацелились на 22-летнего узбекского защитникаОхота грандов на Хусанова: «Барселона» и «Челси» нацелились на 22-летнего узбекского защитника1 ноября 19:30Путь для Хусанова открыт? Британская пресса проанализировала его будущее в МанчестереПуть для Хусанова открыт? Британская пресса проанализировала его будущее в Манчестере19 октября 07:06
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Неожиданное поражение: Диёра Келдиёрова покинула турнир «Большого шлема»
Неожиданное поражение: Диёра Келдиёрова покинула турнир «Большого шлема»
Неожиданный бунт в «Сити»: Рико Льюис решил покинуть команду из-за Хусанова
Неожиданный бунт в «Сити»: Рико Льюис решил покинуть команду из-за Хусанова
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»