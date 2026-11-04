Как оценивают роль Абдукодира Хусанова в «Манчестер Сити» на фоне интереса «Барселоны»

На фоне сообщений об интересе со стороны испанского клуба «Барселона» к Абдукодиру Хусанову футбольные эксперты и аналитики Англии пересматривают значимость 22-летнего узбекского защитника в системе «Манчестер Сити».

Универсальный талант, способный с одинаковой уверенностью действовать в любой точке обороны — в центре, на правом и левом флангах, уже стал неотъемлемой частью защитной линии «горожан».

Испытание после ошибки против «Челси» и бонусы «Ланса»

Карьера Хусанова в Манчестере началась непросто:

Тяжелый дебют: Всего через несколько дней после оформления трансфера в январе 2025 года Хосеп Гвардиола выпустил Абдукодира в матче против «Челси». Несмотря на допущенную в игре ошибку, команда победила, а сам футболист быстро восстановил свою психологическую и физическую форму;

5 матчей подряд и секрет скамейки запасных: Хусанов, начавший 5 матчей подряд в АПЛ в стартовом составе, внезапно оказался в запасе и до конца сезона ограничился лишь 9 играми (даже выпав из заявок на последние 4 тура). Говорят, что причиной стал пункт в контракте с его бывшим французским клубом «Ланс» — если он сыграет в 10 матчах сезона, должен быть выплачен крупный дополнительный бонус.

Путь, открывшийся после травм Диаша и Гвардиола

Со следующего сезона ситуация кардинально изменилась:

Постоянное место в основе: После того как Рубен Диаш и Йошко Гвардиол выбыли из строя, Гвардиола оказал большое доверие узбекскому футболисту. Вернувшись зимой с фланга на свою любимую позицию центрального защитника, Абдукодир до конца сезона никому не уступал место в стартовом составе;

Единоборства уровня АПЛ: В самой физически мощной и скоростной лиге мира Хусанов резко улучшил показатели побед в борьбе за мяч, став одним из самых полезных игроков команды по блокировке ударов соперника и отборам.

Тактика Марески и универсальность: сможет ли «Барселона» его забрать?

После прихода Энцо Марески на пост главного тренера спектр задач Абдукодира еще больше расширился: