Как оценивают роль Абдукодира Хусанова в «Манчестер Сити» на фоне интереса «Барселоны»
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- Испанский клуб «Барселона» проявляет интерес к 22-летнему узбекскому защитнику Абдукодиру Хусанову.
- «Манчестер Сити» продлил контракт с футболистом до 2031 года, чтобы сохранить его надолго, и оценивает его рыночную стоимость в 50 миллионов евро.
- Хусанов, занявший важное место в основном составе после травм Рубена Диаша и Йошко Гвардиола, стал универсальным футболистом, способным играть в любой точке обороны.
На фоне сообщений об интересе со стороны испанского клуба «Барселона» к Абдукодиру Хусанову футбольные эксперты и аналитики Англии пересматривают значимость 22-летнего узбекского защитника в системе «Манчестер Сити».
Универсальный талант, способный с одинаковой уверенностью действовать в любой точке обороны — в центре, на правом и левом флангах, уже стал неотъемлемой частью защитной линии «горожан».
Испытание после ошибки против «Челси» и бонусы «Ланса»
Карьера Хусанова в Манчестере началась непросто:
Тяжелый дебют: Всего через несколько дней после оформления трансфера в январе 2025 года Хосеп Гвардиола выпустил Абдукодира в матче против «Челси». Несмотря на допущенную в игре ошибку, команда победила, а сам футболист быстро восстановил свою психологическую и физическую форму;
5 матчей подряд и секрет скамейки запасных: Хусанов, начавший 5 матчей подряд в АПЛ в стартовом составе, внезапно оказался в запасе и до конца сезона ограничился лишь 9 играми (даже выпав из заявок на последние 4 тура). Говорят, что причиной стал пункт в контракте с его бывшим французским клубом «Ланс» — если он сыграет в 10 матчах сезона, должен быть выплачен крупный дополнительный бонус.
Путь, открывшийся после травм Диаша и Гвардиола
Со следующего сезона ситуация кардинально изменилась:
Постоянное место в основе: После того как Рубен Диаш и Йошко Гвардиол выбыли из строя, Гвардиола оказал большое доверие узбекскому футболисту. Вернувшись зимой с фланга на свою любимую позицию центрального защитника, Абдукодир до конца сезона никому не уступал место в стартовом составе;
Единоборства уровня АПЛ: В самой физически мощной и скоростной лиге мира Хусанов резко улучшил показатели побед в борьбе за мяч, став одним из самых полезных игроков команды по блокировке ударов соперника и отборам.
Тактика Марески и универсальность: сможет ли «Барселона» его забрать?
После прихода Энцо Марески на пост главного тренера спектр задач Абдукодира еще больше расширился:
Во всех трех точках обороны: Тренер эффективно использует физическую мощь Хусанова. В текущем сезоне он провел 5 матчей в центре, 5 на правом фланге, а также уверенно действовал на левом фланге. В то время как в игре Марка Гехи наблюдается спад, роль Хусанова приобретает решающее значение;
Контракт до 2031 года и стоимость в 50 миллионов евро: Для «Барселоны» или любого другого гранда Европы осуществить этот трансфер крайне сложно. «Манчестер Сити» летом продлил контракт до середины 2031 года, чтобы сохранить его в своих рядах на долгие годы;
Рост цены: На данный момент Трансфермаркт оценивает рыночную стоимость узбекского защитника в 50 миллионов евро (англичане купили его за 40 миллионов евро). Только исключительное предложение или астрономическая сумма могут заставить «горожан» сесть за стол переговоров.
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