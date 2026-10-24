UFC 333: Рамазон Темиров поднимется в октагон в Абу-Даби — полный кард и время
Сегодня, 24 октября в столице ОАЭ городе Абу-Даби проходит номерной турнир UFC 333, который с нетерпением ждали любители ММА по всему миру и узбекистанские болельщики.
В программу вечера вошли два титульных боя, противостояние тяжеловесов, а также крайне важный поединок с участием нашего соотечественника Рамазона Темирова.
Главное противостояние для нас: Рамазон Темиров против соперника из топ-10
В третьем по значимости бою турнира в октагон выйдет узбекистанский мастер единоборств Рамазон Темиров (№10):
Статус соперника: Нашему соотечественнику будет противостоять опасный британский боец Лион Кавана, занимающий 6-е место в рейтинге наилегчайшего веса;
Необходимость стратегической победы: Успех в данном поединке даст Темирову возможность войти в число топ-5 бойцов своего дивизиона и в будущем приблизиться к чемпионской гонке.
Интриги основного карда: защита Волкановски и трилогия Ян — Двалишвили
Центральные поединки вечера окажутся в центре внимания миллионов болельщиков:
Главный бой (Маин Эвент): Чемпион в полулегком весе австралиец Александр Волкановски проведет защиту чемпионского пояса против непобежденного претендента Мовсара Евлоева (№1);
Соглавное противостояние (Ко-Маин Эвент): Чемпион в легчайшем весе россиянин Петр Ян сойдется в октагоне в трилогии против бывшего чемпиона Мераба Двалишвили (№1). На данный момент счет в личных встречах составляет 1:1: в марте 2023 года победил Двалишвили, а в реванше в декабре 2025 года — Ян;
Российское дерби в тяжелом весе: Представитель дивизиона под 2-м номером Александр Волков померится силами с Ризваном Куниевым, занимающим 7-ю строчку рейтинга.
Время турнира и полный кард
Соревнования начались сегодня, 24 октября, в 17:00 по ташкентскому времени. Поиеднинки основного карда стартуют в 22:00.
Основной кард:
Полулегкий вес (титул): Александр Волкановски (чемпион) — Мовсар Евлоев (№1)
Легчайший вес (титул): Петр Ян (чемпион) — Мераб Двалишвили (№1)
Наилегчайший вес: Лион Кавана (№6) — Рамазон Темиров (№10)
Тяжелый вес: Александр Волков (№2) — Ризван Куниев (№7)
Полулегкий вес: Аарон Пико (№11) — Лосен Кейта
Предварительный кард:
Азамат Мурзаканов (№7) — Доминик Рейес (№8)
Никита Крылов (№15) — Абдул-Рахман Яхьяев
Абусупьян Магомедов (№12) — Кэмерон Роустон
Грант Доусон — Нурулло Алиев
Колби Тикнесс — Асаф Чопуров
Абубакар Вагаев — Джейкоб Малкан
Боладжи Оки — Даниэль Сантос
Коди Стил — Ноа Гюнон
Ясмин Лусиндо — Николь Кальяри
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