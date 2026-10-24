UFC 333: Рамазон Темиров поднимется в октагон в Абу-Даби — полный кард и время

Сегодня, 24 октября в столице ОАЭ городе Абу-Даби проходит номерной турнир UFC 333, который с нетерпением ждали любители ММА по всему миру и узбекистанские болельщики.

В программу вечера вошли два титульных боя, противостояние тяжеловесов, а также крайне важный поединок с участием нашего соотечественника Рамазона Темирова.

Главное противостояние для нас: Рамазон Темиров против соперника из топ-10

В третьем по значимости бою турнира в октагон выйдет узбекистанский мастер единоборств Рамазон Темиров (№10):

Статус соперника: Нашему соотечественнику будет противостоять опасный британский боец Лион Кавана , занимающий 6-е место в рейтинге наилегчайшего веса;

Необходимость стратегической победы: Успех в данном поединке даст Темирову возможность войти в число топ-5 бойцов своего дивизиона и в будущем приблизиться к чемпионской гонке.

Интриги основного карда: защита Волкановски и трилогия Ян — Двалишвили

Центральные поединки вечера окажутся в центре внимания миллионов болельщиков:

Главный бой (Маин Эвент): Чемпион в полулегком весе австралиец Александр Волкановски проведет защиту чемпионского пояса против непобежденного претендента Мовсара Евлоева (№1);

Соглавное противостояние (Ко-Маин Эвент): Чемпион в легчайшем весе россиянин Петр Ян сойдется в октагоне в трилогии против бывшего чемпиона Мераба Двалишвили (№1). На данный момент счет в личных встречах составляет 1:1: в марте 2023 года победил Двалишвили, а в реванше в декабре 2025 года — Ян;

Российское дерби в тяжелом весе: Представитель дивизиона под 2-м номером Александр Волков померится силами с Ризваном Куниевым, занимающим 7-ю строчку рейтинга.

Время турнира и полный кард

Соревнования начались сегодня, 24 октября, в 17:00 по ташкентскому времени. Поиеднинки основного карда стартуют в 22:00.

Основной кард:

Полулегкий вес (титул): Александр Волкановски (чемпион) — Мовсар Евлоев (№1)

Легчайший вес (титул): Петр Ян (чемпион) — Мераб Двалишвили (№1)

Наилегчайший вес: Лион Кавана (№6) — Рамазон Темиров (№10)

Тяжелый вес: Александр Волков (№2) — Ризван Куниев (№7)

Полулегкий вес: Аарон Пико (№11) — Лосен Кейта

Предварительный кард: