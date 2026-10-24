UFC 333: Рамазон Темиров поднимется в октагон в Абу-Даби — полный кард и время

·45·Спорт
UFC 333: Рамазон Темиров поднимется в октагон в Абу-Даби — полный кард и время

Сегодня, 24 октября в столице ОАЭ городе Абу-Даби проходит номерной турнир UFC 333, который с нетерпением ждали любители ММА по всему миру и узбекистанские болельщики.

В программу вечера вошли два титульных боя, противостояние тяжеловесов, а также крайне важный поединок с участием нашего соотечественника Рамазона Темирова.

Главное противостояние для нас: Рамазон Темиров против соперника из топ-10

В третьем по значимости бою турнира в октагон выйдет узбекистанский мастер единоборств Рамазон Темиров (№10):

  • Статус соперника: Нашему соотечественнику будет противостоять опасный британский боец Лион Кавана, занимающий 6-е место в рейтинге наилегчайшего веса;

  • Необходимость стратегической победы: Успех в данном поединке даст Темирову возможность войти в число топ-5 бойцов своего дивизиона и в будущем приблизиться к чемпионской гонке.

Интриги основного карда: защита Волкановски и трилогия Ян — Двалишвили

Центральные поединки вечера окажутся в центре внимания миллионов болельщиков:

  • Главный бой (Маин Эвент): Чемпион в полулегком весе австралиец Александр Волкановски проведет защиту чемпионского пояса против непобежденного претендента Мовсара Евлоева (№1);

  • Соглавное противостояние (Ко-Маин Эвент): Чемпион в легчайшем весе россиянин Петр Ян сойдется в октагоне в трилогии против бывшего чемпиона Мераба Двалишвили (№1). На данный момент счет в личных встречах составляет 1:1: в марте 2023 года победил Двалишвили, а в реванше в декабре 2025 года — Ян;

  • Российское дерби в тяжелом весе: Представитель дивизиона под 2-м номером Александр Волков померится силами с Ризваном Куниевым, занимающим 7-ю строчку рейтинга.

Время турнира и полный кард

Соревнования начались сегодня, 24 октября, в 17:00 по ташкентскому времени. Поиеднинки основного карда стартуют в 22:00.

Основной кард:

  • Полулегкий вес (титул): Александр Волкановски (чемпион) — Мовсар Евлоев (№1)

  • Легчайший вес (титул): Петр Ян (чемпион) — Мераб Двалишвили (№1)

  • Наилегчайший вес: Лион Кавана (№6) — Рамазон Темиров (№10)

  • Тяжелый вес: Александр Волков (№2) — Ризван Куниев (№7)

  • Полулегкий вес: Аарон Пико (№11) — Лосен Кейта

Предварительный кард:

  • Азамат Мурзаканов (№7) — Доминик Рейес (№8)

  • Никита Крылов (№15) — Абдул-Рахман Яхьяев

  • Абусупьян Магомедов (№12) — Кэмерон Роустон

  • Грант Доусон — Нурулло Алиев

  • Колби Тикнесс — Асаф Чопуров

  • Абубакар Вагаев — Джейкоб Малкан

  • Боладжи Оки — Даниэль Сантос

  • Коди Стил — Ноа Гюнон

  • Ясмин Лусиндо — Николь Кальяри

Рамазон ТемировUFC 333Александр ВолкановскиПетр Ян
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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