Ислам Махачев предсказал судьбу Петра Яна и Евлоева на UFC 333...

·55·Спорт
Ислам Махачев предсказал судьбу Петра Яна и Евлоева на UFC 333...

Лучший боец мира вне зависимости от весовой категории (П4П) Ислам Махачев поделился неожиданным анализом двух важных титульных поединков турнира UFC 333, который пройдет 24 октября в Абу-Даби. В центре его внимания находятся Петр Ян, которому предстоит трилогия с Мерабом Двалишвили, а также непобежденный Мовсар Евлоев, чья судьба решится в бою за пояс против Александра Волкановского. В эфире «Матч ТВ» Махачев назвал возвращение Петра Яна на вершину после тяжелых травм настоящим мужеством и открыто заявил об единственном способе остановить Волкановского.

Итак, почему Петр Ян будет иметь преимущество в третьем бою против представителя Грузии, сколько боев осталось до завершения его карьеры и какой точный счет на бой Евлоева и Волкановского прогнозирует Махачев?

Триумф и падение на дно: Утерянные пояса и бои не на жизнь, а на смерть в Абу-Даби

Главные противостояния карда UFC 333 включают в себя две грандиозные героические драмы:

  • Триумфальное возвращение Петра Яна: После тяжелой травмы и поражения в первом бою, Петр Ян сотворил крупнейший камбэк в карьере, отобрав чемпионский пояс у Мераба Двалишвили;

  • Третье противостояние с Двалишвили: Предполагается, что запланированная на 24 октября трилогия пройдет для российского бойца значительно легче;

  • Испытание непобежденным Мовсаром: Не потерпевший ни единого поражения в карьере Мовсар Евлоев проведет важнейший в своей жизни титульный бой против легенды, много лет доминировавшей в полулегком весе — Александра Волкановского;

  • Битва выживших: По словам Махачева, Волкановский никогда не был легким соперником, и против него ожидается полноценная 5-раундовая жестокая война.

«Как все начиналось?»: Сломанные руки и оставшийся без защиты бывший чемпион

Возвращение к сегодняшнему чемпионскому статусу далось Петру Яну непросто — за его плечами лежат серьезные физические и ментальные испытания:

  • Поражение в тисках травм: В первом поединке против Двалишвили Ян получил серьезное повреждение и дошел до того, что не мог полноценно бить рукой;

  • Списанный со счетов экс-чемпион: Многие критики и фанаты утверждали, что Петр упал с вершины и его эпоха в легчайшем весе подошла к концу;

  • Открытие второго дыхания: Российский боец развеял все сомнения, показал свой класс в реванше и вернул трон, продемонстрировав безупречную защиту от борьбы.

Несокрушимая воля и поворотная точка: Характер, вернувший пояс

Ислам Махачев вспомнил случайную беседу с Петром Яном, открыто высказавшись о его железной стойкости в октагоне и приближающемся уходе:

  • «У Петра очень много травм»: Махачев отметил, что здоровье его коллеги прошло через серьезные испытания и он близок к завершению карьеры, впереди у него осталось всего несколько боев;

  • Феномен возвращения пояса: В истории ММА лишь единицы спортсменов способны вернуть утерянный пояс обратно в свои руки;

  • Тактическое преимущество: По мнению Махачева, в третьем бою Ян заранее заблокирует любые попытки тейкдаунов от Мераба и собьет темп соперника.

«Мы пообщались с Петром — у него очень много травм. Думаю, он проведет еще пару боев и тоже приближается к завершению карьеры. В истории единоборств мало кто возвращал пояс обратно, но Петр — человек с характером. Третий бой для него будет легче», — подчеркнул Ислам Махачев.

Исторический показатель и прогноз «3-2» против Волкановского

Говоря о поединке между Мовсаром Евлоевым и Александром Волкановским, Махачев, дважды встречавшийся с австралийской звездой ранее, признал сложность его остановки:

  • «Нужно потушить свет»: Было отдельно подчеркнуто, что Волкановский не сдается в октагоне до последней секунды, и единственный способ остановить его — чистый нокаут;

  • Неисчерпаемая энергия Мовсара: Стиль Евлоева с постоянными перевоводами, клинчами и контролем соперников сыграет решающую роль в 5-раундовом марафоне;

  • Точный счет: Махачев спрогнозировал, что в этом тяжелом 5-раундовом бою Евлоев заберет пояс решением судей со счетом 3-2.

Как вы думаете, сможет ли Петр Ян доказать свое превосходство в третьем бою с Мерабом Двалишвили и украсить победой заключительную часть своей карьеры? Находится ли Александр Волкановский в том состоянии, чтобы противостоять молодому и непобежденному Мовсару Евлоєву, или, как сказал Махачев, со счетом 3-2 родится новый чемпион? Оставляйте свои мысли в комментариях и делитесь этим анализом от самого авторитетного чемпиона с фанатами ММА перед UFC 333!

UFC 333Ислам МахачевПётр ЯнМовсар ЕвлоевАлександр ВолкановскиММААбудаби
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Килиан Мбаппе завоевал свою первую награду в составе Реал МадридаКилиан Мбаппе завоевал свою первую награду в составе Реал МадридаСегодня, 10:12Звезда UFC Пауло Коста заключил союз с Эдди Хирном — открылась ли дорога в бокс?Звезда UFC Пауло Коста заключил союз с Эдди Хирном — открылась ли дорога в бокс?Сегодня, 09:23На ковер выйдут 6 борцов: состав сборной Узбекистана по вольной борьбе на Азиатских играхНа ковер выйдут 6 борцов: состав сборной Узбекистана по вольной борьбе на Азиатских играхСегодня, 08:11Шавкат Рахмонов откровенно высказался о связи с главой государства — секрет 19 побед!Шавкат Рахмонов откровенно высказался о связи с главой государства — секрет 19 побед!Сегодня, 08:00Джастин Гейджи раскрыл, как сокрушил непобедимого Илию ТопуриюДжастин Гейджи раскрыл, как сокрушил непобедимого Илию ТопуриюСегодня, 07:58Великий взлет Синдарова: узбекский гроссмейстер на второй строчке мирового шахматного рейтингаВеликий взлет Синдарова: узбекский гроссмейстер на второй строчке мирового шахматного рейтингаСегодня, 07:54
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
«Дайте мне соперника посильнее!»: Майкл Пейдж после боя с Нурсултоном Рузибоевым
«Дайте мне соперника посильнее!»: Майкл Пейдж после боя с Нурсултоном Рузибоевым
Бенефис в новом амплуа: Бехруз Каримов удивляет в составе «Лугано»
Бенефис в новом амплуа: Бехруз Каримов удивляет в составе «Лугано»
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду