Ислам Махачев предсказал судьбу Петра Яна и Евлоева на UFC 333...

Лучший боец мира вне зависимости от весовой категории (П4П) Ислам Махачев поделился неожиданным анализом двух важных титульных поединков турнира UFC 333, который пройдет 24 октября в Абу-Даби. В центре его внимания находятся Петр Ян, которому предстоит трилогия с Мерабом Двалишвили, а также непобежденный Мовсар Евлоев, чья судьба решится в бою за пояс против Александра Волкановского. В эфире «Матч ТВ» Махачев назвал возвращение Петра Яна на вершину после тяжелых травм настоящим мужеством и открыто заявил об единственном способе остановить Волкановского.

Итак, почему Петр Ян будет иметь преимущество в третьем бою против представителя Грузии, сколько боев осталось до завершения его карьеры и какой точный счет на бой Евлоева и Волкановского прогнозирует Махачев?

Триумф и падение на дно: Утерянные пояса и бои не на жизнь, а на смерть в Абу-Даби

Главные противостояния карда UFC 333 включают в себя две грандиозные героические драмы:

Триумфальное возвращение Петра Яна: После тяжелой травмы и поражения в первом бою, Петр Ян сотворил крупнейший камбэк в карьере, отобрав чемпионский пояс у Мераба Двалишвили;

Третье противостояние с Двалишвили: Предполагается, что запланированная на 24 октября трилогия пройдет для российского бойца значительно легче;

Испытание непобежденным Мовсаром: Не потерпевший ни единого поражения в карьере Мовсар Евлоев проведет важнейший в своей жизни титульный бой против легенды, много лет доминировавшей в полулегком весе — Александра Волкановского;

Битва выживших: По словам Махачева, Волкановский никогда не был легким соперником, и против него ожидается полноценная 5-раундовая жестокая война.

«Как все начиналось?»: Сломанные руки и оставшийся без защиты бывший чемпион

Возвращение к сегодняшнему чемпионскому статусу далось Петру Яну непросто — за его плечами лежат серьезные физические и ментальные испытания:

Поражение в тисках травм: В первом поединке против Двалишвили Ян получил серьезное повреждение и дошел до того, что не мог полноценно бить рукой;

Списанный со счетов экс-чемпион: Многие критики и фанаты утверждали, что Петр упал с вершины и его эпоха в легчайшем весе подошла к концу;

Открытие второго дыхания: Российский боец развеял все сомнения, показал свой класс в реванше и вернул трон, продемонстрировав безупречную защиту от борьбы.

Несокрушимая воля и поворотная точка: Характер, вернувший пояс

Ислам Махачев вспомнил случайную беседу с Петром Яном, открыто высказавшись о его железной стойкости в октагоне и приближающемся уходе:

«У Петра очень много травм»: Махачев отметил, что здоровье его коллеги прошло через серьезные испытания и он близок к завершению карьеры, впереди у него осталось всего несколько боев;

Феномен возвращения пояса: В истории ММА лишь единицы спортсменов способны вернуть утерянный пояс обратно в свои руки;

Тактическое преимущество: По мнению Махачева, в третьем бою Ян заранее заблокирует любые попытки тейкдаунов от Мераба и собьет темп соперника.

«Мы пообщались с Петром — у него очень много травм. Думаю, он проведет еще пару боев и тоже приближается к завершению карьеры. В истории единоборств мало кто возвращал пояс обратно, но Петр — человек с характером. Третий бой для него будет легче», — подчеркнул Ислам Махачев.

Исторический показатель и прогноз «3-2» против Волкановского

Говоря о поединке между Мовсаром Евлоевым и Александром Волкановским, Махачев, дважды встречавшийся с австралийской звездой ранее, признал сложность его остановки:

«Нужно потушить свет»: Было отдельно подчеркнуто, что Волкановский не сдается в октагоне до последней секунды, и единственный способ остановить его — чистый нокаут;

Неисчерпаемая энергия Мовсара: Стиль Евлоева с постоянными перевоводами, клинчами и контролем соперников сыграет решающую роль в 5-раундовом марафоне;

Точный счет: Махачев спрогнозировал, что в этом тяжелом 5-раундовом бою Евлоев заберет пояс решением судей со счетом 3-2.

Как вы думаете, сможет ли Петр Ян доказать свое превосходство в третьем бою с Мерабом Двалишвили и украсить победой заключительную часть своей карьеры? Находится ли Александр Волкановский в том состоянии, чтобы противостоять молодому и непобежденному Мовсару Евлоєву, или, как сказал Махачев, со счетом 3-2 родится новый чемпион? Оставляйте свои мысли в комментариях и делитесь этим анализом от самого авторитетного чемпиона с фанатами ММА перед UFC 333!