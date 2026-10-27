Волкановски объявил свою следующую цель: пришло ли время свести счеты с Топурией?
Действующий чемпион UFC в полулегком весе, легендарный австралийский боец Александр Волкановски открыто заявил о своем намерении провести матч-реванш против бывшего чемпиона Илии Топурии.
38-летний чемпион, вновь доказавший свой статус яркой победой на турнире «UFC 333», подчеркнул, что не боится мощных ударов соперника и имеет все шансы, чтобы свести счеты в октагоне.
«Я люблю конкуренцию»: смелый вызов Волкановски
В интервью прессе Александр Волкановски рассказал о своих будущих планах и желании сразиться с Топурией:
Жажда конкуренции и испытаний: «Я боец, который всегда любит сильную конкуренцию, и я очень хочу еще раз испытать себя в октагоне против Топурии»;
Признание опасности соперника: «Илия — очень опасный парень, у него действительно тяжелые и разрушительные удары. Однако я твердо верю, что у меня достаточно опыта и возможностей, чтобы победить в матче-реванше»;
Необходимость исторического реванша: Спортивная форма обоих бойцов и интерес болельщиков делают это противостояние одним из самых ожидаемых боев в истории полулегкого веса.
Триумф на «UFC 333»: Евлоев был нокаутирован
Австралийский чемпион делает это заявление после своей очередной уверенной победы:
Поражение Мовсара Евлоева: Александр Волкановски вышел в октагон против непобежденного российского претендента Мовсара Евлоева на престижном турнире «UFC 333»;
Досрочная победа во 2-м раунде: Уже во втором раунде поединка Волкановски отправил соперника в нокаут серией мощных ударов, успешно защитив свой чемпионский пояс;
Фактор Топурии: Теперь лидер дивизиона стремится найти ответ на единственный открытый вопрос в своей карьере — взять реванш у Топурии, который ранее победил его.
Статус чемпионства в полулегком весе
Показатель
Александр Волкановски
Статус
Действующий чемпион UFC в полулегком весе
Бывший чемпион UFC
Последний бой
Нокаутировал Евлоева во 2-м раунде на «UFC 333»
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Отношение к бою
Требует реванш («Уверен в победе»)
Главный кандидат на реванш
Главная особенность
Высокий бойцовский ИК и выносливость
Опасный нокаутер и обладатель тяжелых ударов
Вероятный бой
На одном из номерных турниров UFC в 2026/2027 годах
Крупнейшее ППВ-событие года
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