Волкановски объявил свою следующую цель: пришло ли время свести счеты с Топурией?

Действующий чемпион UFC в полулегком весе, легендарный австралийский боец Александр Волкановски открыто заявил о своем намерении провести матч-реванш против бывшего чемпиона Илии Топурии.

38-летний чемпион, вновь доказавший свой статус яркой победой на турнире «UFC 333», подчеркнул, что не боится мощных ударов соперника и имеет все шансы, чтобы свести счеты в октагоне.

«Я люблю конкуренцию»: смелый вызов Волкановски

В интервью прессе Александр Волкановски рассказал о своих будущих планах и желании сразиться с Топурией:

Жажда конкуренции и испытаний: «Я боец, который всегда любит сильную конкуренцию, и я очень хочу еще раз испытать себя в октагоне против Топурии»;

Признание опасности соперника: «Илия — очень опасный парень, у него действительно тяжелые и разрушительные удары. Однако я твердо верю, что у меня достаточно опыта и возможностей, чтобы победить в матче-реванше»;

Необходимость исторического реванша: Спортивная форма обоих бойцов и интерес болельщиков делают это противостояние одним из самых ожидаемых боев в истории полулегкого веса.

Триумф на «UFC 333»: Евлоев был нокаутирован

Австралийский чемпион делает это заявление после своей очередной уверенной победы:

Поражение Мовсара Евлоева: Александр Волкановски вышел в октагон против непобежденного российского претендента Мовсара Евлоева на престижном турнире «UFC 333»;

Досрочная победа во 2-м раунде: Уже во втором раунде поединка Волкановски отправил соперника в нокаут серией мощных ударов, успешно защитив свой чемпионский пояс;

Фактор Топурии: Теперь лидер дивизиона стремится найти ответ на единственный открытый вопрос в своей карьере — взять реванш у Топурии, который ранее победил его.

Статус чемпионства в полулегком весе