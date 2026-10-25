Волкановски нокаутировал Евлоева, Ян выиграл трилогию (Все результаты UFC 333)
В столице ОАЭ городе Абу-Даби прошел крупный номерной турнир UFC 333, который с большим интересом ожидали любители единоборств.
Вечер боев, в рамках которого прошли две защиты чемпионских поясов и важный поединок с участием узбекского бойца Рамазона Темирова, запомнился неожиданными нокаутами и бескомпромиссными схватками.
Основной кард: Чемпионы сохранили свои пояса
В решающих поединках турнира были зафиксированы яркие нокауты и исторические реванши:
Волкановски остановил Евлоева: В главном бою вечера чемпион в полулегком весе Александр Волкановски одержал победу техническим нокаутом во 2-м раунде над претендентом номер один Мовсаром Евлоевым, успешно защитив свой пояс;
Трилогия Петра Яна и Мераба Двалишвили: В наилегчайшем весе действующий чемпион Петр Ян победил бывшего обладателя пояса Мераба Двалишвили единогласным решением судей после 5 раундов бескомпромиссной борьбы. Таким образом, счет в трилогии между бойцами стал 2:1;
Неожиданное поражение Темирова: Узбекистанский спортсмен Рамазон Темиров вышел в октагон против британского бойца Лонна Каваны, однако поединок завершился техническим нокаутом в пользу Каваны уже в 1-м раунде.
Полный кард турнира UFC 333
Основной кард (Маин Кард):
Полулегкий вес (титульный бой): Александр Волкановски победил Мовсара Евлоева техническим нокаутом (ТКО) во 2-м раунде;
Наилегчайший вес (титульный бой): Петр Ян победил Мераба Двалишвили единогласным решением судей;
Наилегчайший вес: Лонн Кавана победил Рамазона Темирова техническим нокаутом (ТКО) в 1-м раунде;
Тяжелый вес: Александр Волков победил Ризвана Куниева единогласным решением судей;
Полулегкий вес: Аарон Пико нокаутировал Лосена Кейту в 1-м раунде (ТКО).
Предварительный кард (Прелимс):
Полутяжелый вес: Азамат Мурзаканов нокаутировал Доминика Рейеса в 1-м раунде;
Полутяжелый вес: Никита Крылов досрочно победил Абдул-Рахмана Яхъяева в 1-м раунде;
Средний вес: Абусупьян Магомедов победил Кэмерона Роустона техническим нокаутом в 1-м раунде;
Легкий вес: Грант Доусон победил Нурулло Алиева решением судей;
Наилегчайший вес: Колби Тикнесс победил Асафа Чопурова решением судей;
Средний вес: Абубакар Вагаев победил Джейкоба Малкуна решением судей;
Полулегкий вес: Боладжи Оки победил Даниэля Сантоса по очкам;
Легкий вес: Коди Стил победил Ноа Гюнона техническим нокаутом в 1-м раунде;
Женский минимальный вес: Ясмин Лусиндо победила Николь Кальяри единогласным решением судей.
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