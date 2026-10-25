Волкановски нокаутировал Евлоева, Ян выиграл трилогию (Все результаты UFC 333)

В столице ОАЭ городе Абу-Даби прошел крупный номерной турнир UFC 333, который с большим интересом ожидали любители единоборств.

Вечер боев, в рамках которого прошли две защиты чемпионских поясов и важный поединок с участием узбекского бойца Рамазона Темирова, запомнился неожиданными нокаутами и бескомпромиссными схватками.

Основной кард: Чемпионы сохранили свои пояса

В решающих поединках турнира были зафиксированы яркие нокауты и исторические реванши:

Волкановски остановил Евлоева: В главном бою вечера чемпион в полулегком весе Александр Волкановски одержал победу техническим нокаутом во 2-м раунде над претендентом номер один Мовсаром Евлоевым, успешно защитив свой пояс;

Трилогия Петра Яна и Мераба Двалишвили: В наилегчайшем весе действующий чемпион Петр Ян победил бывшего обладателя пояса Мераба Двалишвили единогласным решением судей после 5 раундов бескомпромиссной борьбы. Таким образом, счет в трилогии между бойцами стал 2:1;

Неожиданное поражение Темирова: Узбекистанский спортсмен Рамазон Темиров вышел в октагон против британского бойца Лонна Каваны, однако поединок завершился техническим нокаутом в пользу Каваны уже в 1-м раунде.

Полный кард турнира UFC 333

Основной кард (Маин Кард):

Полулегкий вес (титульный бой): Александр Волкановски победил Мовсара Евлоева техническим нокаутом (ТКО) во 2-м раунде;

Наилегчайший вес (титульный бой): Петр Ян победил Мераба Двалишвили единогласным решением судей;

Наилегчайший вес: Лонн Кавана победил Рамазона Темирова техническим нокаутом (ТКО) в 1-м раунде;

Тяжелый вес: Александр Волков победил Ризвана Куниева единогласным решением судей;

Полулегкий вес: Аарон Пико нокаутировал Лосена Кейту в 1-м раунде (ТКО).

Предварительный кард (Прелимс):