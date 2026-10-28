Гонорары UFC 333: Волкановски заработал более миллиона, сколько получил Рамазон Темиров?

·124·Спорт
Гонорары UFC 333: Волкановски заработал более миллиона, сколько получил Рамазон Темиров?

Опубликованы предварительные расчеты примерных гонораров спортсменов, принявших участие в номерном турнире UFC 333, который прошел в Абу-Даби. Стали известны подробности выплат как для звезд лиги, так и для талантливого узбекского бойца Рамазона Темирова и его соперника Лона Каваны.

Согласно расчетам, доходы звезд существенно различаются в зависимости от выступлений в октагоне и условий контрактов.

Топ-бойцы: Миллионные вершины и главные лидеры

Среди участников турнира, получивших наибольший доход, лидируют бывшие и действующие чемпионы:

  • Волкановски — абсолютный лидер: Легендарный австралийский боец Александр Волкановски стал самым высокооплачиваемым участником турнира, заработав около 1 миллиона 85 тысяч долларов США;

  • Петр Ян и Двалишвили на высоких позициях: Бывший российский чемпион Петр Ян заработал 820 тысяч долларов, а Мераб Двалишвили замкнул тройку лидеров с доходом в 450 тысяч долларов;

  • Финансы боя Каваны и Темирова: Гонорар англичанина Лона Каваны, победившего Рамазона Темирова в первом раунде, оценивается в 266 тысяч долларов, в то время как наш соотечественник Рамазон Темиров за свое выступление в этом поединке получил около 61 тысячи долларов США.

Список примерных гонораров участников UFC 333

Показатели, обнародованные финансовыми экспертами, выглядят следующим образом:

  • Александр Волкановски — 1 млн 85 тыс. $

  • Петр Ян — 820 тыс. $

  • Мераб Двалишвили — 450 тыс. $

  • Доминик Рейес — 325 тыс. $

  • Лон Кавана — 266 тыс. $

  • Александр Волков — 257 тыс. $

  • Мовсар Евлоев — 159 тыс. $

  • Абдул-Рахман Яхьяев — 123 тыс. $

  • Никита Крылов — 99 тыс. $

  • Аарон Пико — 83 тыс. $

  • Азамат Мурзаканов — 74 тыс. $

  • Лозен Кейта — 71 тыс. $

  • Абубакар Вагаев — 62 тыс. $

  • Рамазон Темиров — 61 тыс. $

  • Ризван Куниев — 55 тыс. $

  • Нурулло Алиев — 48 тыс. $

В организации UFC заработок бойцов напрямую зависит от опыта спортсмена в лиге, внимания фанатов и бонусов за победу. Для Рамазона Темирова этот этап является одним из первых шагов к большим финансовым и карьерным возможностям в самой престижной лиге мира.

Рамазон ТемировUFC 333Александр ВолкановскиММА
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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