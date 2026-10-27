Махмуд Мурадов и Муроджон Ахмадалиев поддержали Рамазона Темирова после поражения

24 октября на престижном турнире UFC 333, прошедшем в Абу-Даби, талантливый узбекский боец Рамазон Темиров в первом же раунде бескомпромиссного поединка против англичанина Лона Каваны потерпел поражение техническим нокаутом. После этой неожиданной неудачи известные представители узбекского спорта не оставили коллегу в одиночестве, выразив ему открытую поддержку и оказав сильную моральную помощь.

В частности, бывший боец UFC, известный мастер ММА Махмуд Мурадов и бывший чемпион мира по профессиональному боксу Муроджон Ахмадалиев обратились к Рамазону Темирову, подчеркнув, что поражение — это лишь шаг на пути к большим победам.

«Я верю в тебя»: искренние слова от Махмуда Мурадова

Местная звезда ММА Махмуд Мурадов заявил, что не сомневается в потенциале молодого спортсмена, и призвал его не падать духом:

Призыв к стойкости: «Брат, держи голову выше. То, что предначертано тебе, от тебя никуда не уйдет. Я уверен в тебе. Ты обязательно станешь чемпионом!», — воодушевил спортсмена Мурадов;

Правда спорта: Основываясь на собственном опыте, Мурадов отметил, что в смешанных единоборствах высокого уровня одна ошибка или спешка могут решить исход боя, но это поражение — не конец карьеры.

«Вернешься еще сильнее»: реакция Муроджона Ахмадалиева

Мастер кожаной перчатки Муроджон Ахмадалиев, прошедший через множество тяжелых боев на больших рингах, также выразил свое уважение и передал теплые пожелания Рамазону:

Принятие испытания со смирением: «И поражение, и победа — от Всевышнего. Иншааллах, ты вернешься еще сильнее», — написал боксер на своей странице в социальных сетях;

Духовное единство: Подобные обращения показывают высокий уровень дружеских связей и взаимной поддержки среди спортсменов в мире узбекских единоборств.

Технический нокаут в первом раунде турнира UFC 333 стал для Рамазона Темирова одним из серьезных уроков в карьере. Единство спортивной общественности и миллионов болельщиков создает основу для того, чтобы молодой атлет вернулся в октагон в будущих боях более хладнокровным, тактически совершенным и еще более сильным спортсменом.