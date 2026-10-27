Махмуд Мурадов и Муроджон Ахмадалиев поддержали Рамазона Темирова после поражения

·56·Спорт
Махмуд Мурадов и Муроджон Ахмадалиев поддержали Рамазона Темирова после поражения

24 октября на престижном турнире UFC 333, прошедшем в Абу-Даби, талантливый узбекский боец Рамазон Темиров в первом же раунде бескомпромиссного поединка против англичанина Лона Каваны потерпел поражение техническим нокаутом. После этой неожиданной неудачи известные представители узбекского спорта не оставили коллегу в одиночестве, выразив ему открытую поддержку и оказав сильную моральную помощь.

В частности, бывший боец UFC, известный мастер ММА Махмуд Мурадов и бывший чемпион мира по профессиональному боксу Муроджон Ахмадалиев обратились к Рамазону Темирову, подчеркнув, что поражение — это лишь шаг на пути к большим победам.

«Я верю в тебя»: искренние слова от Махмуда Мурадова

Местная звезда ММА Махмуд Мурадов заявил, что не сомневается в потенциале молодого спортсмена, и призвал его не падать духом:

  • Призыв к стойкости: «Брат, держи голову выше. То, что предначертано тебе, от тебя никуда не уйдет. Я уверен в тебе. Ты обязательно станешь чемпионом!», — воодушевил спортсмена Мурадов;

  • Правда спорта: Основываясь на собственном опыте, Мурадов отметил, что в смешанных единоборствах высокого уровня одна ошибка или спешка могут решить исход боя, но это поражение — не конец карьеры.

«Вернешься еще сильнее»: реакция Муроджона Ахмадалиева

Мастер кожаной перчатки Муроджон Ахмадалиев, прошедший через множество тяжелых боев на больших рингах, также выразил свое уважение и передал теплые пожелания Рамазону:

  • Принятие испытания со смирением: «И поражение, и победа — от Всевышнего. Иншааллах, ты вернешься еще сильнее», — написал боксер на своей странице в социальных сетях;

  • Духовное единство: Подобные обращения показывают высокий уровень дружеских связей и взаимной поддержки среди спортсменов в мире узбекских единоборств.

Технический нокаут в первом раунде турнира UFC 333 стал для Рамазона Темирова одним из серьезных уроков в карьере. Единство спортивной общественности и миллионов болельщиков создает основу для того, чтобы молодой атлет вернулся в октагон в будущих боях более хладнокровным, тактически совершенным и еще более сильным спортсменом.

Рамазон ТемировМахмуд МурадовМуроджон АхмадалиевUFC 333
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Волкановски нокаутировал Евлоева, Ян выиграл трилогию (Все результаты UFC 333)Волкановски нокаутировал Евлоева, Ян выиграл трилогию (Все результаты UFC 333)25 октября 08:16Рамазон Темиров потерпел поражение техническим нокаутом в бою против британца КаваныРамазон Темиров потерпел поражение техническим нокаутом в бою против британца Каваны25 октября 08:05UFC 333: Рамазон Темиров поднимется в октагон в Абу-Даби — полный кард и времяUFC 333: Рамазон Темиров поднимется в октагон в Абу-Даби — полный кард и время24 октября 17:11Огненный бой на UFC 333: Лонер Кавана высказался о поединке против узбекского нокаутераОгненный бой на UFC 333: Лонер Кавана высказался о поединке против узбекского нокаутера23 октября 09:37Волкановски объявил свою следующую цель: пришло ли время свести счеты с Топурией?Волкановски объявил свою следующую цель: пришло ли время свести счеты с Топурией?Сегодня 17:25Петр Ян победил Мераба Двалишвили в Абу-Даби и защитил чемпионский поясПетр Ян победил Мераба Двалишвили в Абу-Даби и защитил чемпионский пояс25 октября 08:11
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
Путь для Хусанова открыт? Британская пресса проанализировала его будущее в Манчестере
Путь для Хусанова открыт? Британская пресса проанализировала его будущее в Манчестере