Петр Ян победил Мераба Двалишвили в Абу-Даби и защитил чемпионский пояс

·55·Спорт
Петр Ян победил Мераба Двалишвили в Абу-Даби и защитил чемпионский пояс

Второе по значимости противостояние (ко-маин евент) престижного турнира UFC 333, прошедшего в столице ОАЭ Абу-Даби, привлекло всеобщее внимание.

В наилегчайшем весе действующий чемпион UFC, россиянин Петр Ян вышел в октагон против своего самого принципиального соперника — бывшего чемпиона Мераба Двалишвили и успешно защитил чемпионский пояс.

Историческая трилогия: Счет стал 2:1

Принципиальное противостояние между двумя звездами имеет долгую и сложную историю:

  • Первая встреча (март 2023 года): В первом бою грузинский боец Мераб Двалишвили одержал победу за счет непрерывных тейкдаунов и высокого кардио;

  • Реванш (декабрь 2025 года): Во втором поединке Петр Ян сделал правильные выводы из своих ошибок, взял уверенный реванш и вернул себе пояс;

  • Решающий бой (UFC 333): В третьем и решающем противостоянии Ян взял инициативу в свои руки, довел общий счет до 2:1 и поставил окончательную точку в этом противостоянии.

Бой продлился всю дистанцию и завершился решением судей

Пятираундовый поединок в октагоне прошел в бескомпромиссном темпе и при высоком мастерстве:

  • Стратегия боя: Петр Ян точно удерживал дистанцию, пресекал опасные борцовские попытки Двалишвили и удерживал инициативу за счет серии мощных ударов в стойке;

  • Победа: Бой продлился все отведенные раунды, и по итогу судьи единогласно признали победу российского бойца.

Благодаря этой победе Петр Ян в очередной раз доказал свое абсолютное лидерство в дивизионе и показал, что является одним из самых ярких чемпионов в истории UFC.

UFC 333Петр ЯнМераб ДвалишвилиММА
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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