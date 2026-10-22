Громкое заявление накануне UFC 333: кто одержит верх в бою Петра Яна и Мераба Двалишвили?

В мире смешанных единоборств (ММА) приближается одно из самых ожидаемых противостояний года. Бывший чемпион UFC Ти Джей Диллашоу поделился своими мыслями и ожиданиями относительно трилогии — третьего боя между бывшим российским обладателем пояса Петром Яном и действующей грузинской звездой Мерабом Двалишвили.

По мнению бывшего американского чемпиона, во втором поединке Пётр Ян уже успел найти идеальный «ключ» против непрекращающегося прессинга и уникального стиля соперника.

«Защита Яна от тейкдаунов истощит Мераба»

Ти Джей Диллашоу высоко оценил защитную тактику, которую показал российский боец в бою-реванше:

Преимущество в защите: Диллашоу подчеркнул, что во втором бою Ян нашел идеальное решение против тейкдаунов, являющихся главным оружием Мераба, и эти его защитные действия впечатлили американца;

Риск потери энергии: Если Двалишвили не сможет перевести соперника в партер, неудачные попытки и отраженные атаки заставят его самого тратить больше физических сил.

Какой должна быть тактика? Удары по корпусу — решающий фактор

По мнению Диллашоу, судьбу боя вновь напрямую решат ближняя дистанция и удары по туловищу:

Ключ к победе Яна: Пётр ни в коем случае не должен менять свою тактику — он обязан продолжать наносить удары по корпусу, пробивать точный джеб и удары левой ногой, а также надежно уходить от тейкдаунов;

Вероятные действия Мераба: Двалишвили всё равно будет стремиться проходить в ноги. По этой причине Яну необходимо еще больше сосредоточиться на работе по корпусу. В то же время от Мераба требуется в свою очередь увеличить количество ударных комбинаций.

Итоговый прогноз Диллашоу: победа Петра Яна

Американский аналитик предсказал, что в этом тяжелом и напряженном поединке победу одержит Пётр Ян. По его расчетам, последний успех придал российскому бойцу большую психологическую уверенность, и он полностью осознал, как противостоять знаменитой выносливости Мераба. Тем не менее Диллашоу также напомнил, что Мераб Двалишвили обладает характером бойца, который никогда легко не сдается.

Когда и где пройдет бой?