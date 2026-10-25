Рамазон Темиров потерпел поражение техническим нокаутом в бою против британца Каваны

На престижном турнире UFC 333, проходящем в столице ОАЭ Абу-Даби, был зафиксирован неожиданный и неприятный результат для узбекистанских любителей единоборств.

В наилегчайшей весовой категории один из самых ярких представителей дивизиона Рамазон Темиров вышел в октагон против опасного британского спортсмена Лоуэна Каваны, занимающего строчку выше него в рейтинге.

Быстрая развязка в 1-м раунде и технический нокаут

Противостояние, которого с большим нетерпением ждали миллионы болельщиков, с первых же минут началось с ожесточенным накалом:

Решающий момент: Хотя оба бойца сделали ставку на открытые и агрессивные атаки, точные и мощные удары британца Каваны переломили ситуацию в его пользу;

Досрочная остановка боя: После череды атак со стороны британского бойца рефери был вынужден вмешаться, и поединок завершился победой Лоуэна Каваны техническим нокаутом (ТКО) уже в 1-м раунде;

Четвертое поражение: Этот результат стал четвертым поражением в профессиональной карьере нашего соотечественника в ММА. На счету Темирова по-прежнему остается 20 побед.

Изменения в топ-10 рейтинга

Данный бой имел огромное стратегическое значение для будущего обоих спортсменов в дивизионе UFC и чемпионской гонке: