Рамазон Темиров потерпел поражение техническим нокаутом в бою против британца Каваны

·84·Спорт
Рамазон Темиров потерпел поражение техническим нокаутом в бою против британца Каваны

На престижном турнире UFC 333, проходящем в столице ОАЭ Абу-Даби, был зафиксирован неожиданный и неприятный результат для узбекистанских любителей единоборств.

В наилегчайшей весовой категории один из самых ярких представителей дивизиона Рамазон Темиров вышел в октагон против опасного британского спортсмена Лоуэна Каваны, занимающего строчку выше него в рейтинге.

Быстрая развязка в 1-м раунде и технический нокаут

Противостояние, которого с большим нетерпением ждали миллионы болельщиков, с первых же минут началось с ожесточенным накалом:

  • Решающий момент: Хотя оба бойца сделали ставку на открытые и агрессивные атаки, точные и мощные удары британца Каваны переломили ситуацию в его пользу;

  • Досрочная остановка боя: После череды атак со стороны британского бойца рефери был вынужден вмешаться, и поединок завершился победой Лоуэна Каваны техническим нокаутом (ТКО) уже в 1-м раунде;

  • Четвертое поражение: Этот результат стал четвертым поражением в профессиональной карьере нашего соотечественника в ММА. На счету Темирова по-прежнему остается 20 побед.

Изменения в топ-10 рейтинга

Данный бой имел огромное стратегическое значение для будущего обоих спортсменов в дивизионе UFC и чемпионской гонке:

  • Положение перед боем: Перед выходом в октагон Лоуэн Кавана занимал 6-ю строчку весового рейтинга, а Рамазон Темиров располагался на 7-м месте;

  • Успех Каваны: Британский боец отпраздновал 11-ю победу в своей карьере и сделал уверенный шаг к первой пятерке дивизиона;

  • Дальнейший шаг Темирова: Несмотря на тяжелое поражение, ударная мощь Рамазона и 20 побед в карьере показывают, что он по-прежнему остается одним из самых опасных бойцов в весе, однако теперь спортсмену требуется серьезная работа над ошибками.

Рамазон ТемировUFC 333Лоуэн КаванаММА
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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