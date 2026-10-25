Рамазон Темиров потерпел поражение техническим нокаутом в бою против британца Каваны
На престижном турнире UFC 333, проходящем в столице ОАЭ Абу-Даби, был зафиксирован неожиданный и неприятный результат для узбекистанских любителей единоборств.
В наилегчайшей весовой категории один из самых ярких представителей дивизиона Рамазон Темиров вышел в октагон против опасного британского спортсмена Лоуэна Каваны, занимающего строчку выше него в рейтинге.
Быстрая развязка в 1-м раунде и технический нокаут
Противостояние, которого с большим нетерпением ждали миллионы болельщиков, с первых же минут началось с ожесточенным накалом:
Решающий момент: Хотя оба бойца сделали ставку на открытые и агрессивные атаки, точные и мощные удары британца Каваны переломили ситуацию в его пользу;
Досрочная остановка боя: После череды атак со стороны британского бойца рефери был вынужден вмешаться, и поединок завершился победой Лоуэна Каваны техническим нокаутом (ТКО) уже в 1-м раунде;
Четвертое поражение: Этот результат стал четвертым поражением в профессиональной карьере нашего соотечественника в ММА. На счету Темирова по-прежнему остается 20 побед.
Изменения в топ-10 рейтинга
Данный бой имел огромное стратегическое значение для будущего обоих спортсменов в дивизионе UFC и чемпионской гонке:
Положение перед боем: Перед выходом в октагон Лоуэн Кавана занимал 6-ю строчку весового рейтинга, а Рамазон Темиров располагался на 7-м месте;
Успех Каваны: Британский боец отпраздновал 11-ю победу в своей карьере и сделал уверенный шаг к первой пятерке дивизиона;
Дальнейший шаг Темирова: Несмотря на тяжелое поражение, ударная мощь Рамазона и 20 побед в карьере показывают, что он по-прежнему остается одним из самых опасных бойцов в весе, однако теперь спортсмену требуется серьезная работа над ошибками.
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