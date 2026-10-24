Царукян и Чимаев доминируют, Берроуз терпит сенсационное поражение
В Лас-Вегасе, штат Невада, состоялся турнир RAF 14 , который с нетерпением ждали поклонники вольной борьбы и грэпплинга.
В рамках вечера звезды ММА Арман Царукян и Хамзат Чимаев провели мастер-класс по борьбе, в то время как опытные ветераны Александр Шлеменко и легендарный олимпийский чемпион Джордан Берроуз удивили фанатов неожиданными поражениями.
Царукян не оставил шансов Дэннису: счет 10:0 и давление на ковре
В главном событии турнира звезда UFC Арман Царукян встретился на ковре со скандально известным американским грэпплером Диллоном Дэнисом:
Физическое преимущество не помогло: Несмотря на значительное превосходство в весе и габаритах, Дэнис оказался бессилен перед стремительными атаками и скоростью Царукяна;
Абсолютное доминирование: Арман не отдал сопернику ни одного очка, завершив схватку досрочной технической победой со счетом 10:0 и завоевав пояс RAF в среднем весе;
Конфликт исчерпан: Сразу после окончания поединка Арман навис над Дэнисом, с которым днем ранее на пресс-конференции произошла потасовка, и демонстративно оказал на него давление. Служба безопасности вовремя вмешалась, предотвратив конфликт, и в итоге бойцы пожали друг другу руки.
11:0 от Чимаева и неожиданные сенсации
Остальные поединки турнира также порадовали яркими результатами:
Хамзат Чимаев — Робби Лоулер (11:0): Звезда UFC Чимаев чувствовал себя в схватке против бывшего чемпиона Робби Лоулера так же свободно, как на тренировке, и оформил досрочную техническую победу с разницей в 11 очков;
Поражение Шлеменко: Бывший чемпион Беллатор Александр Шлеменко неожиданно уступил бойцу UFC Брендану Аллену со счетом 0:10;
Падение Берроуза: Легендарный Джордан Берроуз, олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира, уступил своему молодому соотечественнику Майклу Кальендо со счетом 5:7, став автором главной сенсации вечера.
Полные результаты турнира RAF 14:
Арман Царукян — Диллон Дэнис: 10:0 (техническое превосходство)
Хамзат Чимаев — Робби Лоулер: 11:0 (техническое превосходство)
Майкл Кальендо — Джордан Берроуз: 7:5
Брендан Аллен — Александр Шлеменко: 10:0 (техническое превосходство)
Пэт Дауни — Магомед Магомедкеримов: туше (досрочная победа)
Лусия Йепес — Сара Хильдебрандт: 8:7
Себастьян Ривера — Вито Аруджау: 11:11 (по дополнительным показателям)
Рич Ловетт — Джордан Оливера: 13:2 (техническое превосходство)
Йонгер Бастида — Зак Элам: 9:1
Ахмед Гаджимагомедов — Мэки Льюис: 5:4
Белла Мир — Хоуп Чейз: 10:0 (техническое превосходство)
Дилан Рагусин — Хуан Арчулета: 10:0 (техническое превосходство)
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