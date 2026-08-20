Как Дана Уайт ответил на вопрос о возвращении Хамзата Чимаева?

Глава UFC Дана Уайт не назвал точную дату следующего боя Хамзата Чимаева. По его словам, имя Чимаева всегда рассматривается при обсуждении будущих поединков, однако его следующий соперник и дата возвращения пока официально не определены.

Возвращение Хамзата Чимаева снова остается неопределенным

Дана Уайт уклонился от уточнения деталей следующего боя Хамзата Чимаева. Глава UFC подтвердил, что кандидатура бывшего чемпиона обсуждается для UFC 333, однако ни соперник, ни сам бой пока официально не назначены.

Сам Чимаев открыто заявил о готовности драться и обратился к Дане Уайту. В мае он проиграл Шону Стрикленду близкий бой раздельным решением судей на турнире UFC 328, лишившись чемпионского пояса в среднем весе.

Выйдет ли Чимаев в октагон в октябре?

На данный момент наиболее обсуждаемый вариант — турнир UFC 333, который пройдет 24 октября в Абу-Даби. Однако, судя по заявлению Уайта, участие Чимаева в этом карде пока не гарантировано.

«Я этого не видел. Да, конечно, когда речь заходит о боях, его кандидатура всегда обсуждается. Как и кандидатуры всех бойцов из списка. В идеальном мире каждый боец должен проводить по три боя в год».

Официально подтверждено, что UFC 333 пройдет 24 октября на Этихад Арена в Абу-Даби. В основной части турнира объявлены чемпионские поединки Александра Волкановски — Мовсара Евлоева и Петра Яна — Мераба Двалишвили.

Вопрос о реванше со Стриклендом остается открытым

Чимаев выразил желание провести реванш с Шоном Стриклендом, чтобы вернуть чемпионский пояс. Однако с учетом процесса восстановления действующего чемпиона и формирования программы UFC 333 проведение именно этого реванша на октябрьском турнире пока не подтверждено.

Поэтому поклонникам Чимаева пока придется подождать: он может вернуться в октагон в Абу-Даби, однако Дана Уайт пока не дал официальных обещаний по этому поводу.

Вопрос Текущее положение Следующий бой Чимаева Официально не объявлен UFC 333 24 октября, Абу-Даби Возможное участие Обсуждается Желание провести реванш Против Шона Стрикленда Ответ Даны Уайта Точная дата и соперник не названы

Теперь главный вопрос — против кого может вернуться Чимаев?

Чимаев не скрывает желания драться, а руководство UFC рассматривает его кандидатуру. Однако пока ответы на все вопросы не получены.

Если Чимаеву назначат бой на UFC 333, он может стать одним из главных событий октябрьского турнира в Абу-Даби.

Как вы считаете, стоит ли сразу дать Хамзату Чимаеву реванш с Шоном Стриклендом или ему сначала следует провести бой с другим соперником? Оставляйте свое мнение в комментариях и делитесь статьей с поклонниками UFC в Telegram и других социальных сетях.