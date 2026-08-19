«Я хочу драться!»: Хамзат Чимаев выступил с открытым требованием к Дане Уайту

·33·Спорт
«Я хочу драться!»: Хамзат Чимаев выступил с открытым требованием к Дане Уайту

Одна из самых обсуждаемых звёзд UFC в среднем весе Хамзат Чимаев выступил с неожиданным протестом против руководства организации. «Борз», лишившийся чемпионского пояса в мае, пришёл в ярость из-за того, что его следующий бой до сих пор не объявлен. Что удерживает Чимаева от выхода в октагон и почему он открыто давит на Дану Уайта?

Прямое обращение к Дане Уайту: терпение Чимаева иссякло

Чеченский боец, не желающий оставаться без поединков, напрямую обратился к президенту UFC Дане Уайту через свою официальную страницу в социальной сети с полным удивления и требований вопросом:

"Чего мы ждём? Я хочу драться, Дана Уайт!", — заявил Хамзат Чимаев.

Таким образом Чимаев показал, что готов сразу вернуться в октагон после поражения и восстановить свои прежние позиции.

Хамзат Чимаев и ситуация вокруг чемпионского пояса

Показатель

Статус и важные факты

Спортсмен

Хамзат Чимаев («Борз»)

Последний бой

В мае 2026 года против Шона Стрикленда (проиграл спорным решением)

Чемпионский статус

Бывший чемпион среднего веса

Препятствие для реванша

Стрикленд не сможет драться до декабря из-за травмы плеча

Следующий поединок

5 сентября, Москва (турнир RAF) — против Тайрона Вудли по правилам вольной борьбы

Травма Стрикленда и поединок по борьбе в Москве

В мае текущего года Хамзат потерпел первое поражение в карьере, уступив Шону Стрикленду спорным решением судей. Хотя Чимаев сразу потребовал реванша, действующий чемпион Стрикленд сообщил, что из-за серьёзной травмы плеча не сможет выйти в октагон как минимум до декабря.

Однако Хамзат не хочет терять время и намерен поддерживать спортивную форму: 5 сентября в Москве он выйдет на ковёр в главном поединке турнира RAF против бывшего чемпиона UFC Тайрона Вудли по правилам вольной борьбы.

Как вы считаете, сможет ли Хамзат Чимаев вернуть чемпионский пояс, если будет организован его реванш с Шоном Стриклендом?

Оставляйте свои мнения в комментариях и немедленно делитесь этой горячей новостью с друзьями, которые являются поклонниками ММА!

Хамзат ЧимаевДана УайтUFCШон СтриклендМосква
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Диёр Имомксо‘джаев ещё четыре года будет генеральным директором ЛигиДиёр Имомксо‘джаев ещё четыре года будет генеральным директором ЛигиСегодня, 16:09Готов ли «Манчестер Сити» продать Нико Гонсалеса?Готов ли «Манчестер Сити» продать Нико Гонсалеса?Сегодня, 16:05Эвертон подтвердил, что поддерживает связь с Манчестер Сити по трансферу Джека ГрилишаЭвертон подтвердил, что поддерживает связь с Манчестер Сити по трансферу Джека ГрилишаСегодня, 15:53Жозе Моуринью поражён действиями Килиана Мбаппе на тренировкахЖозе Моуринью поражён действиями Килиана Мбаппе на тренировкахСегодня, 15:38В «Ювентусе» для Спаллетти время истекло: Джон Элканн требует только победыВ «Ювентусе» для Спаллетти время истекло: Джон Элканн требует только победыСегодня, 15:19У «Ювентуса» закончились возможности для Спаллетти: главный тренер обязан только побеждатьУ «Ювентуса» закончились возможности для Спаллетти: главный тренер обязан только побеждатьСегодня, 15:16
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Криштиану Роналду определился с датой завершения карьеры в сборной Португалии
Криштиану Роналду определился с датой завершения карьеры в сборной Португалии
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
ФИФА опубликовала впечатляющие показатели Абдукодира Ҳусанова
ФИФА опубликовала впечатляющие показатели Абдукодира Ҳусанова