«Я хочу драться!»: Хамзат Чимаев выступил с открытым требованием к Дане Уайту

Одна из самых обсуждаемых звёзд UFC в среднем весе Хамзат Чимаев выступил с неожиданным протестом против руководства организации. «Борз», лишившийся чемпионского пояса в мае, пришёл в ярость из-за того, что его следующий бой до сих пор не объявлен. Что удерживает Чимаева от выхода в октагон и почему он открыто давит на Дану Уайта?

Прямое обращение к Дане Уайту: терпение Чимаева иссякло

Чеченский боец, не желающий оставаться без поединков, напрямую обратился к президенту UFC Дане Уайту через свою официальную страницу в социальной сети с полным удивления и требований вопросом:

"Чего мы ждём? Я хочу драться, Дана Уайт!", — заявил Хамзат Чимаев.

Таким образом Чимаев показал, что готов сразу вернуться в октагон после поражения и восстановить свои прежние позиции.

Хамзат Чимаев и ситуация вокруг чемпионского пояса

Показатель Статус и важные факты Спортсмен Хамзат Чимаев («Борз») Последний бой В мае 2026 года против Шона Стрикленда (проиграл спорным решением) Чемпионский статус Бывший чемпион среднего веса Препятствие для реванша Стрикленд не сможет драться до декабря из-за травмы плеча Следующий поединок 5 сентября, Москва (турнир RAF) — против Тайрона Вудли по правилам вольной борьбы

Травма Стрикленда и поединок по борьбе в Москве

В мае текущего года Хамзат потерпел первое поражение в карьере, уступив Шону Стрикленду спорным решением судей. Хотя Чимаев сразу потребовал реванша, действующий чемпион Стрикленд сообщил, что из-за серьёзной травмы плеча не сможет выйти в октагон как минимум до декабря.

Однако Хамзат не хочет терять время и намерен поддерживать спортивную форму: 5 сентября в Москве он выйдет на ковёр в главном поединке турнира RAF против бывшего чемпиона UFC Тайрона Вудли по правилам вольной борьбы.

Как вы считаете, сможет ли Хамзат Чимаев вернуть чемпионский пояс, если будет организован его реванш с Шоном Стриклендом?

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