«Пояс в легком весе мой, я больше ждать не буду»: Сарукян поставил ультиматум Гейджи
Лидер рейтинга UFC в легком весе (70,3 кг), армянский мастер смешанных единоборств Арман Сарукян заявил, что именно он должен провести следующий бой за чемпионский пояс. Он резко отреагировал на слухи о возможном поединке между действующим чемпионом Джастином Гейджи и чемпионом в полулегком весе Александром Волкановски.
«Пусть дерутся без титула на кону»
Сарукян подчеркнул, что руководство UFC обещало ему следующий шанс на титул, и он, как претендент номер один, больше не намерен ждать:
«Следующий бой за чемпионский пояс UFC проведу я. Если Гейджи хочет драться с Волкановски, он должен освободить чемпионский пояс.
Не знаю, что они там делают, но я — претендент номер один и заслуживаю этой возможности.
Если они хотят организовать этот бой, пусть проводят его без чемпионского пояса на кону. Пояс чемпиона UFC в легком весе мой, и я больше не хочу ждать», — сказал Арман Сарукян.
Последняя ситуация в весовой категории
Напомним, что Арман Сарукян (24-3) свой последний бой в рамках UFC провел на турнире UFC 331, отправив в нокаут бразильца Маурисио Руффи. Он ожидает, что его чемпионский бой состоится в марте или апреле 2027 года.
Действующий чемпион Джастин Гейджи (28-5) в июне 2026 года победил Илию Топурию и стал абсолютным чемпионом в легком весе. В настоящее время 38-летний американский боец еще не принял окончательного решения о завершении карьеры или ее продолжении. В свою очередь, Александр Волкановски также выразил желание подняться в легкий вес, освободив пояс в полулегком весе, чтобы стать двойным чемпионом.
Чемпионская гонка в легком весе UFC
Боец
Статус и рекорд
Последний результат и планы
Джастин Гейджи (США)
Действующий чемпион (28-5)
Победил Илию Топурию (июнь, 2026); ожидается решение о будущем
Арман Сарукян (Армения)
Претендент №1 (24-3)
Нокаутировал Маурисио Руффи на UFC 331; хочет драться за пояс весной 2027 года
Александр Волкановски (Австралия)
Чемпион в полулегком весе (29-4)
Победил Мовсара Евлоева на UFC 333; претендует на пояс в легком весе
Как вы считаете, должно ли руководство UFC отдать следующий бой за пояс в легком весе претенденту номер один Арману Сарукяну, или лучше организовать супербой Джастин Гейджи — Александр Волкановски?
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