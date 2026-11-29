Лидер рейтинга UFC в легком весе (70,3 кг), армянский мастер смешанных единоборств Арман Сарукян заявил, что именно он должен провести следующий бой за чемпионский пояс. Он резко отреагировал на слухи о возможном поединке между действующим чемпионом Джастином Гейджи и чемпионом в полулегком весе Александром Волкановски.

«Пусть дерутся без титула на кону»

Сарукян подчеркнул, что руководство UFC обещало ему следующий шанс на титул, и он, как претендент номер один, больше не намерен ждать: