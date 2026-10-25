Команда Гаттузо «Лацио» обыграла «Парму» в Риме и вышла на первое место в Серии А

·11·Спорт
Команда Гаттузо «Лацио» обыграла «Парму» в Риме и вышла на первое место в Серии А

В рамках 8-го тура итальянской Серии А римский «Лацио» на своем поле принял «Парму» и оформил важную победу в напряженном матче со счетом 2:1.

Римляне под руководством Дженнаро Гаттузо благодаря голам, забитым во втором тайме, записали на свой счет ценные 3 очка и единолично возглавили турнирную таблицу чемпионата.

Решающие моменты и автогол

Встреча прошла под полным контролем хозяев:

  • Точный удар Тейлора: Хотя в первом тайме счет открыть не удалось, после перерыва римляне усилили давление. На 51-й минуте Тейлор поразил ворота соперника и открыл счет (1:0);

  • Ошибка Диего Карлоса: Семь минут спустя, на 58-й минуте, защитник «Пармы» Диего Карлос срезал мяч в собственные ворота, и счет стал 2:0;

  • Ответ на последних секундах: Ближе к концу матча, а именно на 90+5-й минуте, игрок гостей Лонтани забил один мяч и сократил разницу в счете, однако это уже не могло повлиять на исход игры (2:1).

Положение в турнирной таблице

Этот успех значительно укрепил позиции римского клуба в чемпионской гонке:

  • «Лацио» — лидирует: Подопечные Дженнаро Гаттузо довели количество своих очков до 22 и поднялись на 1-е место в турнирной таблице Серии А;

  • Положение «Пармы»: Гости, набравшие всего 4 очка, остаются в нижней части турнирной таблицы — на 19-й строчке.

Протокол матча:

Серия А. 8-й тур

«Лацио» — «Парма» 2:1

  • Голы: Тейлор 51, Диего Карлос 58 (автогол) — Лонтани 90+5.

  • «Лацио»: Мандас, Флориани, Провистгор (Лейте, 46), Шутало, Тавареш, Фраттези, Белахьян, Тейлор (Баширу, 71), Исаксен (Лаццари, 77), Дзакканьи (Педраса, 77), Нослин.

  • «Парма»: Корви, Дробнич, дель Прато, Тройло, Диего Карлос, Валери, Кейта, Серро (Бернабе, 46), Ордоньес (Лонтани, 64), Туре, Ромеро (Фаббиан, 79).

ЛациоПармаСерия А ИталииДженнаро Гаттузо
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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