Команда Гаттузо «Лацио» обыграла «Парму» в Риме и вышла на первое место в Серии А

В рамках 8-го тура итальянской Серии А римский «Лацио» на своем поле принял «Парму» и оформил важную победу в напряженном матче со счетом 2:1.

Римляне под руководством Дженнаро Гаттузо благодаря голам, забитым во втором тайме, записали на свой счет ценные 3 очка и единолично возглавили турнирную таблицу чемпионата.

Решающие моменты и автогол

Встреча прошла под полным контролем хозяев:

Точный удар Тейлора: Хотя в первом тайме счет открыть не удалось, после перерыва римляне усилили давление. На 51-й минуте Тейлор поразил ворота соперника и открыл счет (1:0);

Ошибка Диего Карлоса: Семь минут спустя, на 58-й минуте, защитник «Пармы» Диего Карлос срезал мяч в собственные ворота, и счет стал 2:0;

Ответ на последних секундах: Ближе к концу матча, а именно на 90+5-й минуте, игрок гостей Лонтани забил один мяч и сократил разницу в счете, однако это уже не могло повлиять на исход игры (2:1).

Положение в турнирной таблице

Этот успех значительно укрепил позиции римского клуба в чемпионской гонке:

«Лацио» — лидирует: Подопечные Дженнаро Гаттузо довели количество своих очков до 22 и поднялись на 1-е место в турнирной таблице Серии А;

Положение «Пармы»: Гости, набравшие всего 4 очка, остаются в нижней части турнирной таблицы — на 19-й строчке.

Протокол матча:

Серия А. 8-й тур

«Лацио» — «Парма» 2:1