В Италии сменился лидер! «Лацио» с 28 очками поднялся на 1-е место

В рамках 10-го тура итальянской Серии А на римском стадионе «Стадио Олимпико» состоялся бескомпромиссный матч, продемонстрировавший настоящий характер команд. Хозяева поля, клуб «Лацио», одержали волевую победу над оказавшим «Кальяри» упорное сопротивление со счетом 2:1, отпраздновав свою шестую победу подряд.

Этот успех позволил подопечным Дженнаро Гаттузо набрать 28 очков, обойти «Интер» (25 очков) и единолично возглавить турнирную таблицу чемпионата Италии.

Римское противостояние: быстрый пропущенный гол и решающий пенальти на 83-й минуте

Встреча началась по сценарию, который не входил в планы хозяев:

Быстрая атака «Кальяри» (20-я минута): Нападающий гостей Мбала Нзола уже на 20-й минуте открыл счет, поставив «Лацио» в затруднительное положение — 0:1;

Ответный гол Исаксена (36-я минута): Усилившие активность на своем поле римляне восстановили равновесие на табло на 36-й минуте благодаря точному удару Густава Исаксена — 1:1;

Замена Гаттузо и точка от Пинамонти (83-я минута): Андреа Пинамонти, вышедший на замену на 55-й минуте, стал героем матча. Он хладнокровно реализовал пенальти, назначенный на 83-й минуте, и принес «Лацио» победу, которая на вес золота — 2:1.

«Фрозиноне» обыграл «Торино» на своем поле

В еще одном примечательном матче 10-го тура «Фрозиноне», стремящийся в шестерку сильнейших, на глазах у своих болельщиков оказался сильнее «Торино» (2:0):

На 48-й минуте счет открыл Геджемис, а на 90+3-й минуте, добавленной арбитром, Кало поставил финальную точку в матче;

Благодаря этой победе «Фрозиноне» с 20 очками укрепил свои позиции на 6-м месте, а «Торино» с 13 очками остался на 10-й строчке.

Официальные протоколы матчей: