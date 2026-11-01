В Италии сменился лидер! «Лацио» с 28 очками поднялся на 1-е место
В рамках 10-го тура итальянской Серии А на римском стадионе «Стадио Олимпико» состоялся бескомпромиссный матч, продемонстрировавший настоящий характер команд. Хозяева поля, клуб «Лацио», одержали волевую победу над оказавшим «Кальяри» упорное сопротивление со счетом 2:1, отпраздновав свою шестую победу подряд.
Этот успех позволил подопечным Дженнаро Гаттузо набрать 28 очков, обойти «Интер» (25 очков) и единолично возглавить турнирную таблицу чемпионата Италии.
Римское противостояние: быстрый пропущенный гол и решающий пенальти на 83-й минуте
Встреча началась по сценарию, который не входил в планы хозяев:
Быстрая атака «Кальяри» (20-я минута): Нападающий гостей Мбала Нзола уже на 20-й минуте открыл счет, поставив «Лацио» в затруднительное положение — 0:1;
Ответный гол Исаксена (36-я минута): Усилившие активность на своем поле римляне восстановили равновесие на табло на 36-й минуте благодаря точному удару Густава Исаксена — 1:1;
Замена Гаттузо и точка от Пинамонти (83-я минута): Андреа Пинамонти, вышедший на замену на 55-й минуте, стал героем матча. Он хладнокровно реализовал пенальти, назначенный на 83-й минуте, и принес «Лацио» победу, которая на вес золота — 2:1.
«Фрозиноне» обыграл «Торино» на своем поле
В еще одном примечательном матче 10-го тура «Фрозиноне», стремящийся в шестерку сильнейших, на глазах у своих болельщиков оказался сильнее «Торино» (2:0):
На 48-й минуте счет открыл Геджемис, а на 90+3-й минуте, добавленной арбитром, Кало поставил финальную точку в матче;
Благодаря этой победе «Фрозиноне» с 20 очками укрепил свои позиции на 6-м месте, а «Торино» с 13 очками остался на 10-й строчке.
Официальные протоколы матчей:
«Лацио» — «Кальяри» 2:1
Голы: Исаксен 36, Пинамонти 83 (пен.) — Нзола 20.
Состав «Лацио»: Мандас, Флориани, Шутало, Провстгаард (Лейте, 76), Тавареш (Педраса, 55), Фраттези (Деле-Баширу, 55), Белахиан (Катальди, 81), Тейлор, Исаксен, Нослин, Дзакканьи (Пинамонти, 55).
«Фрозиноне» — «Торино» 2:0
Голы: Геджемис 48, Кало 90+3.
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