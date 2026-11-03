Пощечина в Бергамо: «Аталанта» на своем поле уступила «Парме» со счетом 0:3
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- В 10-м туре итальянской Серии А «Аталанта» потерпела крупное поражение со счетом 0:3 на своем поле от «Пармы».
- В матче Фаббиан открыл счет, а автогол Давиде Дзаппакосты и гол Лонтани принесли победу гостям.
- В результате этого матча «Парма» набрала 8 очков и поднялась на 15-е место, а «Аталанта» осталась с 11 очками на 13-й строчке таблицы.
Последний матч, завершивший 10-й тур итальянской Серии А, закончился в Бергамо неожиданным и сенсационным для болельщиков результатом. «Аталанта», принимавшая на своем поле «Парму», не смогла оказать сопернику никакого сопротивления и потерпела крупное поражение со счетом 0:3.
Из-за грубых ошибок хозяев в обороне и высокой реализации моментов гостями, «Парма» сумела набрать важные три очка и отдалиться от опасной зоны.
Хроника матча: удар Фаббиана, автогол и точка от Лонтани
Встреча прошла не по сценарию хозяев, а под полным контролем гостей:
Фаббиан открывает счет (41-я минута): В конце первого тайма серия атак «Пармы» принесла свои плоды, и Фаббиан точно поразил ворота, которые защищал Карнезекки, открыв счет — 0:1;
Холодный душ в начале второго тайма (47-я минута): После перерыва «Аталанта» пыталась исправить ситуацию, но неожиданный автогол защитника Давиде Дзаппакосты полностью разрушил планы бергамасков — 0:2;
Финальный удар от Лонтани (58-я минута): Захватив психологическое преимущество, гости решили исход матча уже на 58-й минуте — Лонтани забил третий гол, доведя счет до разгромного — 0:3.
Положение в турнирной таблице
Благодаря этой важной победе «Парма» довела количество своих очков до 8 и поднялась на 15-ю строчку турнирной таблицы.
«Аталанта», уступившая с крупным счетом на глазах у своих болельщиков, осталась с 11 очками на 13-м месте и упустила возможность подняться выше.
Официальный протокол матча
Итальянская Серия А. 10-й тур
«Аталанта» — «Парма» 0:3
Голы: Фаббиан 41, Дзаппакоста 47 (автогол), Лонтани 58.
Составы:
«Аталанта»: Карнезекки, Дзаппакоста, Скальвини, Обрич, Бернаскони, Эдерсон (Элмас, 62), Пашалич, Залевски (Самалидж, 76), де Кетеларе, Роу (Сулейман, 67), Крстович.
«Парма»: Даффара, Дельпрато, Тройло, Бриджи, Сьерро, Кейта, Валери, Туре, Фаббиан (Фриган, 74), Дробнич, Лонтани (Ордоньес, 67).
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