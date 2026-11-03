Пощечина в Бергамо: «Аталанта» на своем поле уступила «Парме» со счетом 0:3

Последний матч, завершивший 10-й тур итальянской Серии А, закончился в Бергамо неожиданным и сенсационным для болельщиков результатом. «Аталанта», принимавшая на своем поле «Парму», не смогла оказать сопернику никакого сопротивления и потерпела крупное поражение со счетом 0:3.

Из-за грубых ошибок хозяев в обороне и высокой реализации моментов гостями, «Парма» сумела набрать важные три очка и отдалиться от опасной зоны.

Хроника матча: удар Фаббиана, автогол и точка от Лонтани

Встреча прошла не по сценарию хозяев, а под полным контролем гостей:

Фаббиан открывает счет (41-я минута): В конце первого тайма серия атак «Пармы» принесла свои плоды, и Фаббиан точно поразил ворота, которые защищал Карнезекки, открыв счет — 0:1;

Холодный душ в начале второго тайма (47-я минута): После перерыва «Аталанта» пыталась исправить ситуацию, но неожиданный автогол защитника Давиде Дзаппакосты полностью разрушил планы бергамасков — 0:2;

Финальный удар от Лонтани (58-я минута): Захватив психологическое преимущество, гости решили исход матча уже на 58-й минуте — Лонтани забил третий гол, доведя счет до разгромного — 0:3.

Положение в турнирной таблице

Благодаря этой важной победе «Парма» довела количество своих очков до 8 и поднялась на 15-ю строчку турнирной таблицы.

«Аталанта», уступившая с крупным счетом на глазах у своих болельщиков, осталась с 11 очками на 13-м месте и упустила возможность подняться выше.

Официальный протокол матча

Итальянская Серия А. 10-й тур

«Аталанта» — «Парма» 0:3

Голы: Фаббиан 41, Дзаппакоста 47 (автогол), Лонтани 58.

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