Лацио — Парма: составы и текстовая трансляция

·19·Спорт
Лацио — Парма: составы и текстовая трансляция

Серия A: ЛациоПарма. Начало матча: 24 октября, 23:45 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Лацио»: 35. Мандас Х., 21. Белаян Р., 15. Флориани Р., 16. Фраттези Д., 11. Исаксен Г., 14. Нослин Т., 25. Провстгор О., 37. Шутало Й., 17. Тавареш Н., 24. Тейлор К., 10. Дзакканьи М. (капитан).

Главный тренер «Лацио»: Гаттузо Дж.

Стартовый состав «Парма»: 40. Корви Э., 15. Дельпрато Э. (капитан), 34. Диего Карлос, 72. Дробнич Д., 16. Кейта М., 32. Ордоньес К., 9. Ромеро Д., 4. Сьерро В., 19. Туре Э. Б., 37. Троило М., 14. Валери Э.

Главный тренер «Парма»: Джилардино А.

ЛациоПармаСерия A
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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