Эра «Лацио» в Серии А: Гаттузо признан лучшим тренером месяца в Италии
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- Главный тренер римского «Лацио»
- Дженнаро Гаттузо был признан лучшим тренером Серии А за 100-процентный результат побед в октябре.
- Под его руководством команда одержала победы над «Монцей», «Ювентусом», «Пармой», «Сассуоло» и «Кальяри» в течение прошлого месяца.
- После этой успешной серии «Лацио» занимает единоличное лидерство в турнирной таблице Серии А с 28 очками.
Главный тренер римского «Лацио» Дженнаро Гаттузо был признан лучшим тренером октября в чемпионате Италии (Коач оф те Монт). Согласно сообщению на официальном сайте Серии А, итальянский специалист удостоился этой награды благодаря 100-процентному результату побед, показанному его командой в прошлом месяце.
Опытный тренер, принявший руководство римлянами прошлым летом, за короткий срок сумел превратить команду в единоличного лидера чемпионской гонки.
5 побед в октябре и крупный успех над «Ювентусом»
Подопечные Гаттузо не оставили соперникам никаких шансов во всех матчах, проведенных в октябре:
Уверенная победа над «Монцей»: 3:1;
Мастер-класс против «Ювентуса»: в ворота туринского гранда было забито 3 безответных мяча, зафиксирован крупный счет 3:0;
Напряженная борьба с «Пармой»: 2:1;
Разгром «Сассуоло»: в открытой игре, где болельщики увидели целых 8 голов, был зафиксирован счет 6:2;
Важные очки на выезде с «Кальяри»: 2:1.
Турнирная таблица Серии А: «Лацио» — абсолютный лидер
Победное шествие в октябре вывело «Лацио» на самую верхнюю строчку турнирной таблицы:
1-е место — «Лацио»: единоличное лидерство с 28 очками;
2-е место — «Интер»: основной преследователь с 25 очками;
3-е место — «Рома»: набрав 24 очка, вошла в тройку сильнейших;
4-е место — «Комо»: с 23 очками идет на 4-й позиции, являясь главной сенсацией сезона.
Тренерский опыт и новая вершина
Дженнаро Гаттузо, накопивший огромный опыт за время работы в «Милане», «Наполи», «Валенсии», «Марселе» и сборной Италии, переживает в «Лацио» один из самых ярких периодов своей тренерской карьеры. Содержательная и результативная игра, которую демонстрирует римский клуб, сделала команду самым серьезным претендентом на скудетто в текущем сезоне.
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