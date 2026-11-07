Эра «Лацио» в Серии А: Гаттузо признан лучшим тренером месяца в Италии

·41·Спорт
Эра «Лацио» в Серии А: Гаттузо признан лучшим тренером месяца в Италии
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  • Главный тренер римского «Лацио»
  • Дженнаро Гаттузо был признан лучшим тренером Серии А за 100-процентный результат побед в октябре.
  • Под его руководством команда одержала победы над «Монцей», «Ювентусом», «Пармой», «Сассуоло» и «Кальяри» в течение прошлого месяца.
  • После этой успешной серии «Лацио» занимает единоличное лидерство в турнирной таблице Серии А с 28 очками.

Главный тренер римского «Лацио» Дженнаро Гаттузо был признан лучшим тренером октября в чемпионате Италии (Коач оф те Монт). Согласно сообщению на официальном сайте Серии А, итальянский специалист удостоился этой награды благодаря 100-процентному результату побед, показанному его командой в прошлом месяце.

Опытный тренер, принявший руководство римлянами прошлым летом, за короткий срок сумел превратить команду в единоличного лидера чемпионской гонки.

5 побед в октябре и крупный успех над «Ювентусом»

Подопечные Гаттузо не оставили соперникам никаких шансов во всех матчах, проведенных в октябре:

  • Уверенная победа над «Монцей»: 3:1;

  • Мастер-класс против «Ювентуса»: в ворота туринского гранда было забито 3 безответных мяча, зафиксирован крупный счет 3:0;

  • Напряженная борьба с «Пармой»: 2:1;

  • Разгром «Сассуоло»: в открытой игре, где болельщики увидели целых 8 голов, был зафиксирован счет 6:2;

  • Важные очки на выезде с «Кальяри»: 2:1.

Турнирная таблица Серии А: «Лацио» — абсолютный лидер

Победное шествие в октябре вывело «Лацио» на самую верхнюю строчку турнирной таблицы:

  • 1-е место — «Лацио»: единоличное лидерство с 28 очками;

  • 2-е место — «Интер»: основной преследователь с 25 очками;

  • 3-е место — «Рома»: набрав 24 очка, вошла в тройку сильнейших;

  • 4-е место — «Комо»: с 23 очками идет на 4-й позиции, являясь главной сенсацией сезона.

Тренерский опыт и новая вершина

Дженнаро Гаттузо, накопивший огромный опыт за время работы в «Милане», «Наполи», «Валенсии», «Марселе» и сборной Италии, переживает в «Лацио» один из самых ярких периодов своей тренерской карьеры. Содержательная и результативная игра, которую демонстрирует римский клуб, сделала команду самым серьезным претендентом на скудетто в текущем сезоне.

Дженнаро ГаттузоЛациоСерия А
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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