Фабио Каннаваро высказался о лидирующем в Серии А «Лацио»
Главный тренер национальной сборной Узбекистана, обладатель «Золотого мяча» и последний итальянский футболист, удостоенный этой награды, Фабио Каннаваро поделился своим мнением о результатах римского «Лацио», лидирующего в турнирной таблице итальянской Серии А.
«Январское трансферное окно имеет важное значение»
Напомним, что в настоящее время «Лацио» возглавляет бывший партнер Каннаваро по сборной Италии Дженнаро Гаттузо. Наставник сборной Узбекистана, отметив профессиональный рост своего соотечественника, подчеркнул, что дальнейшая судьба римского клуба в чемпионской гонке зависит от зимнего трансферного окна:
«Я рад за Гаттузо. Многие считали его работу за рубежом неудачным решением. Но на самом деле он вырос и как тренер, и как личность. Надеюсь, что он сохранит этот темп до января. А затем посмотрим, сможет ли клуб предоставить в его распоряжение новых футболистов», — приводит слова Фабио Каннаваро издание ФК Интер1908.
Основные детали
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Детали
Эксперт
Фабио Каннаваро — главный тренер национальной сборной Узбекистана, обладатель «Золотого мяча»
Клуб в центре обсуждения
«Лацио» — лидер турнирной таблицы итальянской Серии А
Главный тренер клуба
Дженнаро Гаттузо — бывший партнер Каннаваро по сборной Италии
Ключевое условие и фактор
Команде необходимо сохранить текущий темп до января и усилить состав в зимнее трансферное окно
Как вы считаете, сможет ли «Лацио» под руководством Дженнаро Гаттузо удержать лидерство в Серии А до конца сезона с помощью зимних трансферов?
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