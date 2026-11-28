Напомним, что в настоящее время «Лацио» возглавляет бывший партнер Каннаваро по сборной Италии Дженнаро Гаттузо . Наставник сборной Узбекистана, отметив профессиональный рост своего соотечественника, подчеркнул, что дальнейшая судьба римского клуба в чемпионской гонке зависит от зимнего трансферного окна:

Главный тренер национальной сборной Узбекистана, обладатель «Золотого мяча» и последний итальянский футболист, удостоенный этой награды, Фабио Каннаваро поделился своим мнением о результатах римского «Лацио» , лидирующего в турнирной таблице итальянской Серии А.

Эра «Лацио» в Серии А: Гаттузо признан лучшим тренером месяца в Италии

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«Я рад за Гаттузо. Многие считали его работу за рубежом неудачным решением. Но на самом деле он вырос и как тренер, и как личность. Надеюсь, что он сохранит этот темп до января. А затем посмотрим, сможет ли клуб предоставить в его распоряжение новых футболистов», — приводит слова Фабио Каннаваро издание ФК Интер1908.

Основные детали

Направление Детали Эксперт Фабио Каннаваро — главный тренер национальной сборной Узбекистана, обладатель «Золотого мяча» Клуб в центре обсуждения «Лацио» — лидер турнирной таблицы итальянской Серии А Главный тренер клуба Дженнаро Гаттузо — бывший партнер Каннаваро по сборной Италии Ключевое условие и фактор Команде необходимо сохранить текущий темп до января и усилить состав в зимнее трансферное окно

Как вы считаете, сможет ли «Лацио» под руководством Дженнаро Гаттузо удержать лидерство в Серии А до конца сезона с помощью зимних трансферов?

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