Реал Сосьедад — Леванте: составы и текстовая трансляция

·32·Спорт
Реал Сосьедад — Леванте: составы и текстовая трансляция

Ла Лига: Реал СосьедадЛеванте. Начало матча: 25 октября, 22:30 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Реал Сосьедад»: 1. Ремиро А., 22. Форт Х., 6. Мартин Х., 19. Сарр М., 17. Гомес С., 24. Сучич Л., 4. Горрочатеги Х., 8. Турриентес Б., 11. Гедеш Г., 10. Оярсабаль М. (капитан), 9. Оскарссон О.

Запасные «Реал Сосьедад»: 2. Арамбуру Х., 7. Барренечеа А., 21. Эррера Я., 14. Кубо Т., 15. Марин П., 13. Марреро У., 3. Муньос А., 12. Очьенг Дж., 16. Пачеко Х., 18. Солер К., 23. Захарян А., 5. Субельдия И.

Главный тренер «Реал Сосьедад»: Матараццо П.

Стартовый состав «Леванте»: 13. Райан М., 29. Перес Н., 2. Манди А., 3. Ндукве И., 23. Санчес М., 7. Бруге Р. (капитан), 8. Оласагасти Х. А., 6. Рекхена Д., 24. Фернандес Т., 9. Ромеро И., 10. Ратков П.

Запасные «Леванте»: 14. Кабельо Х., 27. Кортес П., 1. Кунят П., 21. Этта Эйонг К., 17. Гарсия В., 11. Мусайи Я., 32. Примо А., 20. Рей О., 33. Сантос М., 5. Сотело Х., 16. Тапе А., 22. Толян Ж.

Главный тренер «Леванте»: Кастро Л.

Прямая трансляция2-1 LIVE
45+2
Хавьер Альберола дал свисток, так как Эктор Форт (Реал Сосьедад) ударил соперника по ноге вместо мяча.
45+3
Первый тайм сегодняшнего матча подошел к концу.
45
К основному времени матча добавлено как минимум 2 минуты.
43
Хон Андер Оласагасти (Леванте) упустил золотой момент в штрафной, пробив выше перекладины. Какой промах!
42
Леванте подал угловой, но уверенные действия защитников свели на нет возможность забить гол.
41
Леванте разыграл угловой коротко вместо подачи в штрафную.
40
Иван Ромеро («Леванте») отлично обработал неточную передачу у линии штрафной и пробил в левый угол ворот. Алекс Ремиро был не на месте, но в прыжке совершил великолепный сейв.
37
Какой шанс! Лука Сучич (Реал Сосьедад) отлично принял передачу и мощно пробил с близкого расстояния, но упустил стопроцентный момент. Удар пришелся низом по центру, но Мэтью Райан продемонстрировал потрясающую реакцию и парировал мяч.
33
Орри Оскарссон (Реал Сосьедад) первым успел к неточной передаче в штрафной, но его удар прошёл рядом с правой штангой.
31
Подача в центр застала защитников врасплох, и Орри Оскарссон (Реал Сосьедад) получил отличный шанс в штрафной, но пробил неточно — мяч прошел рядом с правой штангой.
30
Прекрасный пас в штрафную создал момент для удара Орри Оскарссону («Реал Сосьедад»), но он пробил неточно, мимо правой штанги. Это был действительно отличный шанс!
272-1
Какой удар! Беньят Турриентес (Реал Сосьедад) хладнокровно сыграл в штрафной и первым же касанием точно пробил в нижний правый угол ворот. 2:1.
26
Тьяго Фернандес (Леванте) обыграл защитника в штрафной и мощно пробил по воротам, но мяч пролетел выше перекладины.
25
Стандарт в исполнении Реал Сосьедад был легко ликвидирован защитниками.
221-1
Гол! Тьяго Фернандес выполнил передачу в штрафную, а Начо Перес («Леванте») принял мяч и пробил низом по центру ворот. Счёт становится 1:1!
20
Тьяго Фернандес (Леванте) совершил сольный проход, но защитник соперника остановил его, не позволив создать опасный момент.
16
Реал Сосьедад, кажется, находит свою игру и завладел инициативой. Отличные действия нападающих позволяют защитникам начинать атаки.
12
Джон Мартин (Реал Сосьедад) сфолил на сопернике. Хавьер Альберола всё видел и дал свисток, зафиксировав нарушение.
8
Орри Оскарссон (Реал Сосьедад) оказался в офсайде!
61-0
Орри Оскарссон («Реал Сосьедад») принял точную передачу в штрафной площади, имея перед собой много свободного пространства. Он без раздумий пробил низом, и мяч залетел в нижний правый угол ворот.
6
Длинные передачи, короткие передачи и в касание. Реал Сосьедад демонстрирует великолепную командную игру за счет контроля мяча и точного паса. Соперникам пока очень тяжело отобрать мяч.
2
Гонсалу Гедеш («Реал Сосьедад») вёл жесткую борьбу, и Хавьер Альберола зафиксировал фол, дав свисток.
1
Судья дал свисток, и матч начался.
22:30
Реал Сосьедад вводит мяч в игру.
22:30
Главным арбитром сегодняшнего матча будет Хавьер Альберола.
22:30
Стартовые составы обеих команд уже объявлены, и вы можете ознакомиться с ними в подробностях этого матча.
22:30
Добро пожаловать в нашу текстовую трансляцию. Мы постараемся подробно рассказать вам обо всем, что происходит на поле. До начала матча осталось совсем немного времени.
Реал СосьедадЛевантеЛа Лига
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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