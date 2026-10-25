Реал Сосьедад — Леванте: составы и текстовая трансляция

Ла Лига: Реал Сосьедад — Леванте. Начало матча: 25 октября, 22:30 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Реал Сосьедад»: 1. Ремиро А., 22. Форт Х., 6. Мартин Х., 19. Сарр М., 17. Гомес С., 24. Сучич Л., 4. Горрочатеги Х., 8. Турриентес Б., 11. Гедеш Г., 10. Оярсабаль М. (капитан), 9. Оскарссон О.

Запасные «Реал Сосьедад»: 2. Арамбуру Х., 7. Барренечеа А., 21. Эррера Я., 14. Кубо Т., 15. Марин П., 13. Марреро У., 3. Муньос А., 12. Очьенг Дж., 16. Пачеко Х., 18. Солер К., 23. Захарян А., 5. Субельдия И.

Главный тренер «Реал Сосьедад»: Матараццо П.

Стартовый состав «Леванте»: 13. Райан М., 29. Перес Н., 2. Манди А., 3. Ндукве И., 23. Санчес М., 7. Бруге Р. (капитан), 8. Оласагасти Х. А., 6. Рекхена Д., 24. Фернандес Т., 9. Ромеро И., 10. Ратков П.

Запасные «Леванте»: 14. Кабельо Х., 27. Кортес П., 1. Кунят П., 21. Этта Эйонг К., 17. Гарсия В., 11. Мусайи Я., 32. Примо А., 20. Рей О., 33. Сантос М., 5. Сотело Х., 16. Тапе А., 22. Толян Ж.

Главный тренер «Леванте»: Кастро Л.