Леванте — Атлетико Мадрид: составы и текстовая трансляция

Ла Лига: Леванте — Атлетико Мадрид. Начало матча: 31 октября, 18:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Леванте»: 13. Райан М., 7. Бруге Р., 21. Этта Эйонг К., 24. Фернандес Т., 2. Манди А., 3. Ндукве И., 8. Оласагасти Х. А., 29. Перес Н., 6. Рекхена Д., 9. Ромеро И., 22. Толян Ж.

Главный тренер «Леванте»: Кастро Л.

Стартовый состав «Атлетико Мадрид»: 13. Облак Я. (капитан), 19. Альварес Х., 10. Баэна А., 8. Барриос П., 22. Гримальдо А., 17. Ганцко Д., 23. Юльманн М., 7. Ли Кан Ин, 14. Льоренте М., 18. Пубиль М., 20. Симеоне Дж.

Запасные «Атлетико Мадрид»: 15. Дэвид Дж., 27. Домингес Х., 25. Эскивель С., 24. Ле Норман Р., 11. Лукман А., 30. Мартинес Д., 4. Мендоса Р., 1. Муссо Х., 16. Ортис А., 21. Ромеро К., 9. Сёрлот А., 3. Варгас О.

Главный тренер «Атлетико Мадрид»: Симеоне Д.