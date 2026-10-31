Леванте — Атлетико Мадрид: составы и текстовая трансляция

·35·Спорт
Леванте — Атлетико Мадрид: составы и текстовая трансляция

Ла Лига: Леванте — Атлетико Мадрид. Начало матча: 31 октября, 18:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Леванте»: 13. Райан М., 7. Бруге Р., 21. Этта Эйонг К., 24. Фернандес Т., 2. Манди А., 3. Ндукве И., 8. Оласагасти Х. А., 29. Перес Н., 6. Рекхена Д., 9. Ромеро И., 22. Толян Ж.

Главный тренер «Леванте»: Кастро Л.

Стартовый состав «Атлетико Мадрид»: 13. Облак Я. (капитан), 19. Альварес Х., 10. Баэна А., 8. Барриос П., 22. Гримальдо А., 17. Ганцко Д., 23. Юльманн М., 7. Ли Кан Ин, 14. Льоренте М., 18. Пубиль М., 20. Симеоне Дж.

Запасные «Атлетико Мадрид»: 15. Дэвид Дж., 27. Домингес Х., 25. Эскивель С., 24. Ле Норман Р., 11. Лукман А., 30. Мартинес Д., 4. Мендоса Р., 1. Муссо Х., 16. Ортис А., 21. Ромеро К., 9. Сёрлот А., 3. Варгас О.

Главный тренер «Атлетико Мадрид»: Симеоне Д.

Прямая трансляция0-1 LIVE
40
Леванте разыгрывает комбинацию через точные пасы, пытаясь создать новые голевые моменты.
38
Рожер Бруге (Леванте) сделал проникающий пас в поисках Жереми Толяна, который находился на грани офсайда.
360-1
Гол! Алехандро Гримальдо (Атлетико Мадрид) подобрал мяч в штрафной и точно пробил в верхний угол, переиграв вратаря. Счет 0:1.
35
Игроки Атлетико Мадрид контролируют мяч и перепасовываются короткими передачами. Они ждут появления свободных зон в обороне.
34
Игроки Атлетико Мадрид отлично пасуются, но их контроль мяча был недолгим из-за перехвата соперника.
32
Пабло Барриос («Атлетико Мадрид») выполнил отличную диагональную передачу, а Кан Ин Ли ворвался в свободную зону и завладел мячом.
31
Владение мячом – 37:63.
29
Маркос Льоренте (Атлетико Мадрид) вышел на ударную позицию. Он создал пространство для себя и пробил издали. Мэтью Райан совершил отличный сейв, отразив удар в левый нижний угол!
27
Атлетико Мадрид показывает отличную командную игру, контролируя мяч через короткие пасы. Чтобы найти брешь в обороне и забить, им нужно проявить терпение.
25
Кан Ин Ли (Атлетико Мадрид) упустил отличный шанс! Он мощно пробил из-за пределов штрафной, но мяч прошел чуть выше перекладины. Мяч ушел за пределы поля, вратарь Леванте введет его в игру.
24
Маркос Льоренте (Атлетико Мадрид) сыграл опасно. Рикардо Де Бургос зафиксировал нарушение правил.
24
Атлетико Мадрид контролирует мяч, игроки перепасовываются в ожидании удобного момента для атаки.
22🟨
Луис Кастро («Леванте») получил желтую карточку и покинул поле.
20
Мортен Юлманд (Атлетико Мадрид) попытался обыграть соперника, но мяч был выбит.
19
Игроки Атлетико Мадрид перепасовываются короткими передачами.
18🟨
Судья Рикардо Де Бургос остановил игру, подошел к боковой линии, поговорил с Луисом Кастро и показал ему желтую карточку.
18VAR
Радость игроков Атлетико была недолгой: после проверки ВАР судья зафиксировал офсайд, и ГОЛ не был засчитан!
18VAR
Игроки Атлетико Мадрид прекратили праздновать, так как судья Рикардо Де Бургос сигнализировал ВАР для проверки гола, скорее всего, на предмет офсайда в начале атаки.
160-1
Мортен Юлманд (Атлетико Мадрид) нашел свободное пространство в штрафной, принял отличную передачу и отправил мяч в сетку у правой штанги. Какой великолепный удар!
15
Атлетико Мадрид сейчас демонстрирует отличный контроль мяча через длинные передачи.
14
Алехандро Гримальдо (Атлетико Мадрид) подал угловой, но защитник выбил мяч.
13
Леванте быстро разыграл угловой через короткий пас.
11
Даниэль Рекена (Леванте) принял проникающий пас в штрафной площади. Он пробил в верхний левый угол ворот, не глядя, но Ян Облак совершил великолепный сейв.
10
Рикардо де Бургос остановил игру. Один из игроков «Леванте» завладел мячом, но его действия были признаны нарушением правил.
9
Леванте сейчас контролирует мяч с помощью точных передач и управляет темпом игры.
7
Джулиано Симеоне («Атлетико Мадрид») получил мяч за спинами защитников, но боковой судья поднял флаг, зафиксировав офсайд.
4
Леванте, похоже, находит свою игру и контролирует мяч. Они ждут удобного момента для создания новых голевых возможностей.
3
Леванте контролирует темп игры за счет точных коротких передач.
1
Матч только что начался.
18:00
Матч задерживается из-за минуты молчания.
18:00
Леванте начинает игру.
18:00
Рикардо Де Бургос назначен главным арбитром сегодняшнего матча.
18:00
Мы узнали стартовые составы. Вы можете найти их в деталях этого матча.
18:00
Здравствуйте, добро пожаловать на нашу текстовую трансляцию. Здесь вы сможете следить за всеми интересными моментами матча и ничего не пропустить. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь.
ЛевантеАтлетико МадридЛа Лига
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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