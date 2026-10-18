Малага — Реал Сосьедад: составы и текстовая трансляция

Ла Лига: Малага — Реал Сосьедад. Начало матча: 18 октября, 21:30 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Малага»: 1. Эрреро А. (капитан), 31. Рафита, 20. Калеро Ф., 15. Ресио А., 12. Салинас Х., 10. Ларрубия Д., 23. Мерино И., 8. Дотор К., 18. Мартинес П., 21. Ниньо А., 9. Чупе.

Запасные «Малага»: 7. Абаида Х., 39. Азну А., 2. Каюст Й., 6. Энрикес Р., 4. Галилеа Э., 17. Хауреги Э., 13. Лопес К., 22. Лоренсо Д., 11. Муньос Х., 5. Пастор А., 3. Пуга К., 14. Родригес Р.

Главный тренер «Малага»: Фунес Х.

Стартовый состав «Реал Сосьедад»: 1. Ремиро А., 22. Форт Х., 6. Мартин Х., 19. Сарр М., 3. Муньос А., 14. Кубо Т., 4. Горрочатеги Х., 18. Солер К., 7. Барренечеа А., 10. Оярсабаль М. (капитан), 9. Оскарссон О.

Запасные «Реал Сосьедад»: 27. Каррера Г., 17. Гомес С., 11. Гедеш Г., 28. Лебарбье А., 29. Маршаль А., 13. Марреро У., 12. Очьенг Дж., 16. Пачеко Х., 24. Сучич Л., 8. Турриентес Б., 23. Захарян А., 5. Субельдия И.

Главный тренер «Реал Сосьедад»: Матараццо П.