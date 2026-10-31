«Атлетико» одержал уверенную выездную победу и возглавил турнирную таблицу Ла Лиги

·54·Спорт
«Атлетико» одержал уверенную выездную победу и возглавил турнирную таблицу Ла Лиги

В рамках 10-го тура испанской Ла Лиги мадридский «Атлетико» в гостях встретился с «Леванте» и одержал уверенную и важную победу. В матче, прошедшем в Валенсии, мадридцы полностью продемонстрировали свой класс и опыт, забив в ворота соперника два безответных мяча — 2:0.

Благодаря этой победе подопечные Диего Симеоне довели количество своих очков до 28 и заняли 1-ю строчку в турнирной таблице, став единоличными лидерами.

Хроника матча: старт Гримальдо и точка Симеоне

Основные моменты, решившие исход встречи, выглядели следующим образом:

  • Счет открыт (36-я минута): Усилив давление в первом тайме, гости добились своего на 36-й минуте — Алекс Гримальдо точно пробил по воротам соперника и вывел «Атлетико» вперед;

  • Финальная точка (62-я минута): В то время как во втором тайме «Леванте» пытался восстановить равновесие, мадридцы провели быструю контратаку, и Джулиано Симеоне на 62-й минуте увеличил разрыв в счете до двух мячей, поставив точку в матче — 0:2;

  • Надежная защита: До конца игры линия обороны во главе с вратарем Яном Облаком не оставила сопернику никаких серьезных шансов.

Ситуация в турнирной таблице

Завоеванные 3 очка оказали большое влияние на расстановку сил в турнирной таблице:

  • «Атлетико» — лидер: Набрав 28 очков после 10 встреч, мадридцы вышли на чистое первое место и еще больше укрепили свои позиции в чемпионской гонке;

  • «Леванте» в нижней части: Потерпевшие поражение хозяева с 10 очками остаются на 16-й строчке турнирной таблицы и не могут выбраться из опасной зоны.

Протокол и составы

  • Ла Лига. 10-й тур

  • «Леванте» — «Атлетико» 0:2

  • Голы: Гримальдо (36), Джулиано Симеоне (62).

Основные составы:

  • «Леванте»: Райан, Ндукве, Начо Перес, Тольян (де ла Фуэнте, 71), Манди, Бруге, Оласагасти, Реквена (Ратков, 71), Ромеро, Фернандес (Рей Ориоль, 71), Йонг (Виктор Гарсия, 71).

  • «Атлетико»: Облак, Ганцко, Льоренте, Пубиль, Гримальдо, Барриос, Баэна, Джулиано Симеоне, Юльманн, Альварес (Сёрлот, 67), Ли Кан Ин (Дэвид, 67).

Ла ЛигаАтлетико МадридЛевантеДиего Симеоне
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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