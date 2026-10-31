«Атлетико» одержал уверенную выездную победу и возглавил турнирную таблицу Ла Лиги
В рамках 10-го тура испанской Ла Лиги мадридский «Атлетико» в гостях встретился с «Леванте» и одержал уверенную и важную победу. В матче, прошедшем в Валенсии, мадридцы полностью продемонстрировали свой класс и опыт, забив в ворота соперника два безответных мяча — 2:0.
Благодаря этой победе подопечные Диего Симеоне довели количество своих очков до 28 и заняли 1-ю строчку в турнирной таблице, став единоличными лидерами.
Хроника матча: старт Гримальдо и точка Симеоне
Основные моменты, решившие исход встречи, выглядели следующим образом:
Счет открыт (36-я минута): Усилив давление в первом тайме, гости добились своего на 36-й минуте — Алекс Гримальдо точно пробил по воротам соперника и вывел «Атлетико» вперед;
Финальная точка (62-я минута): В то время как во втором тайме «Леванте» пытался восстановить равновесие, мадридцы провели быструю контратаку, и Джулиано Симеоне на 62-й минуте увеличил разрыв в счете до двух мячей, поставив точку в матче — 0:2;
Надежная защита: До конца игры линия обороны во главе с вратарем Яном Облаком не оставила сопернику никаких серьезных шансов.
Ситуация в турнирной таблице
Завоеванные 3 очка оказали большое влияние на расстановку сил в турнирной таблице:
«Атлетико» — лидер: Набрав 28 очков после 10 встреч, мадридцы вышли на чистое первое место и еще больше укрепили свои позиции в чемпионской гонке;
«Леванте» в нижней части: Потерпевшие поражение хозяева с 10 очками остаются на 16-й строчке турнирной таблицы и не могут выбраться из опасной зоны.
Протокол и составы
Ла Лига. 10-й тур
«Леванте» — «Атлетико» 0:2
Голы: Гримальдо (36), Джулиано Симеоне (62).
Основные составы:
«Леванте»: Райан, Ндукве, Начо Перес, Тольян (де ла Фуэнте, 71), Манди, Бруге, Оласагасти, Реквена (Ратков, 71), Ромеро, Фернандес (Рей Ориоль, 71), Йонг (Виктор Гарсия, 71).
«Атлетико»: Облак, Ганцко, Льоренте, Пубиль, Гримальдо, Барриос, Баэна, Джулиано Симеоне, Юльманн, Альварес (Сёрлот, 67), Ли Кан Ин (Дэвид, 67).
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