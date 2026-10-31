«Атлетико» одержал уверенную выездную победу и возглавил турнирную таблицу Ла Лиги

В рамках 10-го тура испанской Ла Лиги мадридский «Атлетико» в гостях встретился с «Леванте» и одержал уверенную и важную победу. В матче, прошедшем в Валенсии, мадридцы полностью продемонстрировали свой класс и опыт, забив в ворота соперника два безответных мяча — 2:0.

Благодаря этой победе подопечные Диего Симеоне довели количество своих очков до 28 и заняли 1-ю строчку в турнирной таблице, став единоличными лидерами.

Хроника матча: старт Гримальдо и точка Симеоне

Основные моменты, решившие исход встречи, выглядели следующим образом:

Счет открыт (36-я минута): Усилив давление в первом тайме, гости добились своего на 36-й минуте — Алекс Гримальдо точно пробил по воротам соперника и вывел «Атлетико» вперед;

Финальная точка (62-я минута): В то время как во втором тайме «Леванте» пытался восстановить равновесие, мадридцы провели быструю контратаку, и Джулиано Симеоне на 62-й минуте увеличил разрыв в счете до двух мячей, поставив точку в матче — 0:2;

Надежная защита: До конца игры линия обороны во главе с вратарем Яном Облаком не оставила сопернику никаких серьезных шансов.

Ситуация в турнирной таблице

Завоеванные 3 очка оказали большое влияние на расстановку сил в турнирной таблице:

«Атлетико» — лидер: Набрав 28 очков после 10 встреч, мадридцы вышли на чистое первое место и еще больше укрепили свои позиции в чемпионской гонке;

«Леванте» в нижней части: Потерпевшие поражение хозяева с 10 очками остаются на 16-й строчке турнирной таблицы и не могут выбраться из опасной зоны.

Протокол и составы

Ла Лига. 10-й тур

«Леванте» — «Атлетико» 0:2

Голы: Гримальдо (36), Джулиано Симеоне (62).

Основные составы: