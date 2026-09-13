Барселона обыграла Леванте, а пенальти вызвал жаркие споры

Барселона под руководством Ханса-Дитера Флика блестяще начала сезон Ла Лиги, одержав пятую победу подряд и оставаясь единоличным лидером турнирной таблицы. Каталонцы обыграли Леванте на выезде со счетом 4:2, однако судейские решения по ходу матча, в частности 11-метровый удар, реализованный Ламином Ямалем, вызвали острые дискуссии среди футбольной общественности и экспертов. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Несмотря на серьезное сопротивление хозяев поля, Блауграна продемонстрировала свой острый и эффективный стиль игры в текущем сезоне. Подопечные Флика вновь показали свой атакующий потенциал, решив исход встречи в свою пользу, однако эпизод во втором тайме не остался без внимания судейского комитета и экспертов.

Судейское решение и спорный эпизод

Переломный момент во втором тайме наступил после того, как судья Хуан Андор Гонсалес Фуэртес назначил пенальти в пользу Барселоны после инцидента с участием Аиссы Манди и Ламина Ямаля. Бывший защитник Реал Бетиса Манди, падая на газон, задел мяч рукой, грубо остановив молодого испанского таланта.

Хотя Ламин Ямаль уверенно реализовал пенальти, отправив мяч в верхний левый угол, это решение арбитра вызвало резкие возражения среди испанских футбольных экспертов. Многие аналитики подчеркнули, что главный судья допустил фундаментальную ошибку, заявив, что назначение пенальти было необоснованным.

Реакция экспертов и специалистов

Как сообщает издание КОПЭ, известный комментатор Пако Гонсалес выступил против судейского решения, поделившись своим мнением в прямом эфире. По его словам, логику арбитра можно понять, так как если бы не эта рука, игрок вышел бы прямо на ворота, однако из-за того, что движение было слишком мягким, это не тянет на пенальти.

К волне споров присоединился и Педро Мартин, отметив, что в действиях защитника не было намерения нарушить правила. По мнению эксперта, рука защитника находилась в естественном положении и коснулась мяча как естественное следствие процесса падения, что не является ситуацией, заслуживающей наказания.

Тем не менее, Барселона удержала победу и продолжает свое успешное шествие в сезоне. В то время как команда Флика уверенно идет к своим самым высоким целям, вопросы судейства и спорные эпизоды остаются в центре обсуждений матчей Ла Лиги.