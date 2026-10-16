Депортиво Ла-Корунья — Леванте: составы и текстовая трансляция

·36·Спорт
Депортиво Ла-Корунья — Леванте: составы и текстовая трансляция

Ла Лига: Депортиво Ла-КоруньяЛеванте. Начало матча: 17 октября, 00:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Депортиво Ла-Корунья»: 13. Роман Л., 23. Наварро Х., 20. Хименес Х., 22. Эде Б., 12. Куальята Г., 19. Крус Луисми, 14. Родригес Р., 8. Вильярес Яньес Д. (капитан), 21. Сориано М., 10. Эрнандес И., 32. Нсонго Б.

Запасные «Депортиво Ла-Корунья»: 2. Альтимира А., 17. Анхелиньо, 18. Асп Х., 37. Каррильо Н., 25. Фернандес А., 36. Гонсалес И., 15. Лоурейро М., 11. Мелья Д., 4. Нуби Л., 31. Очоа М., 33. Санчес К., 24. Траоре А.

Главный тренер «Депортиво Ла-Корунья»: Идальго А.

Стартовый состав «Леванте»: 13. Райан М., 29. Перес Н., 4. Дела, 3. Ндукве И., 23. Санчес М., 20. Рей О., 6. Рекхена Д., 18. Бардели Э., 7. Бруге Р. (капитан), 9. Ромеро И., 24. Фернандес Т.

Запасные «Леванте»: 14. Кабельо Х., 27. Кортес П., 1. Кунят П., 36. Гальдин И., 17. Гарсия В., 2. Манди А., 11. Мусайи Я., 8. Оласагасти Х. А., 10. Ратков П., 16. Тапе А., 22. Толян Ж.

Главный тренер «Леванте»: Кастро Л.

Прямая трансляция LIVE
23
Арбитр дал свисток, так как Иван Ромеро (Леванте) сыграл слишком грубо в борьбе за мяч.
21
Игрок «Депортиво Ла-Корунья» Бил Нсонго сыграл опасно. Мануэль Орельяна дал свисток за нарушение.
19
Йеремай Эрнандес («Депортиво Ла-Корунья») совершил великолепный проход. Он вышел один на один с вратарем, замахнулся для удара, но голкипер смело вышел из ворот и забрал мяч.
19
После розыгрыша штрафного со средней дистанции в исполнении Леванте мяч был подан в центр, но передача оказалась слишком сильной, и мяч ушел за пределы поля.
18
Игроки Депортиво Ла-Корунья красиво перепасовываются и ждут удобного момента для атаки, но происходит ошибка и мяч потерян.
16
Тьяго Фернандес (Леванте) сделал навес в штрафную, но защитники быстро перехватили мяч.
15
Леванте не смог извлечь пользу из углового, Лео Роман (Деп. А Корунья) в прыжке завладел мячом.
14
Даниэль Рекена (Леванте) грубо сыграл в подкате против соперника. Мануэль Орельяна остановил игру и мог показать карточку, но в итоге ограничился лишь устным предупреждением.
13
Леванте подал угловой, но благодаря уверенным действиям защитников момент был упущен.
11
Марио Сориано (Депортиво Ла-Корунья) пробил по воротам, но вратарь без труда завладел мячом.
8
Крус Луисми (Деп. А Корунья) подошел к мячу для исполнения штрафного удара и решил пробить, но мяч прилетел прямо в руки Мэтью Райану.
8
Мануэль Орельяна отлично видел эпизод и зафиксировал фол со стороны Даниэля Рекена («Леванте»).
5
Рожер Бруге (Леванте) нарушил правила против соперника, на первый взгляд ситуация казалась иной, но судья принял верное решение и назначил штрафной удар в пользу соперника.
5
Леванте старается организовывать игру за счет точных передач, создавая новые атакующие возможности.
1
Матч только что начался.
00:03
Игроки наконец-то вышли на поле! «Депортиво Ла-Корунья» разводит с центра.
00:00
Сегодняшний матч обслуживает Мануэль Орельяна.
00:00
Стартовые составы обеих команд уже объявлены, и вы можете ознакомиться с ними в подробностях этого матча.
00:00
Привет всем любителям футбола, мы здесь, чтобы вести для вас текстовую трансляцию этого матча и освещать самые интересные и важные моменты. Мы позаботимся о том, чтобы вы ничего не пропустили, просто устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь.
Депортиво Ла-КоруньяЛевантеЛа Лига
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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