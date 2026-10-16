Депортиво Ла-Корунья — Леванте: составы и текстовая трансляция

Ла Лига: Депортиво Ла-Корунья — Леванте. Начало матча: 17 октября, 00:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Депортиво Ла-Корунья»: 13. Роман Л., 23. Наварро Х., 20. Хименес Х., 22. Эде Б., 12. Куальята Г., 19. Крус Луисми, 14. Родригес Р., 8. Вильярес Яньес Д. (капитан), 21. Сориано М., 10. Эрнандес И., 32. Нсонго Б.

Запасные «Депортиво Ла-Корунья»: 2. Альтимира А., 17. Анхелиньо, 18. Асп Х., 37. Каррильо Н., 25. Фернандес А., 36. Гонсалес И., 15. Лоурейро М., 11. Мелья Д., 4. Нуби Л., 31. Очоа М., 33. Санчес К., 24. Траоре А.

Главный тренер «Депортиво Ла-Корунья»: Идальго А.

Стартовый состав «Леванте»: 13. Райан М., 29. Перес Н., 4. Дела, 3. Ндукве И., 23. Санчес М., 20. Рей О., 6. Рекхена Д., 18. Бардели Э., 7. Бруге Р. (капитан), 9. Ромеро И., 24. Фернандес Т.

Запасные «Леванте»: 14. Кабельо Х., 27. Кортес П., 1. Кунят П., 36. Гальдин И., 17. Гарсия В., 2. Манди А., 11. Мусайи Я., 8. Оласагасти Х. А., 10. Ратков П., 16. Тапе А., 22. Толян Ж.

Главный тренер «Леванте»: Кастро Л.