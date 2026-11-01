Атлетик Бильбао — Реал Сосьедад: составы и текстовая трансляция

·4·Спорт
Атлетик Бильбао — Реал Сосьедад: составы и текстовая трансляция

Ла Лига: Атлетик Бильбао — Реал Сосьедад. Начало матча: 2 ноября, 01:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Атлетик Бильбао»: 1. Симон У., 17. Берчиче Ю., 7. Беренгер А., 28. Каналес П., 24. Геренабаррена Б., 14. Лапорт Э., 15. Ринкон Х., 21. Саннади М., 3. Вивиан Д., 9. Уильямс И., 10. Уильямс Н.

Запасные «Атлетик Бильбао»: 5. Альварес Й., 12. Аресо Х., 18. Хаурегисар М., 31. Луи-Жан Ж., 23. Наварро Р., 13. Падилья А., 4. Паредес А., 6. Прадос Диас Б., 20. Рего А., 8. Сансет О., 22. Серрано Н., 34. Вискай Т.

Главный тренер «Атлетик Бильбао»: Терзич Э.

Стартовый состав «Реал Сосьедад»: 1. Ремиро А., 2. Арамбуру Х., 7. Барренечеа А., 17. Гомес С., 4. Горрочатеги Х., 11. Гедеш Г., 6. Мартин Х., 10. Оярсабаль М., 19. Сарр М., 18. Солер К., 24. Сучич Л.

Запасные «Реал Сосьедад»: 22. Форт Х., . Фрага А., 21. Эррера Я., 14. Кубо Т., 15. Марин П., 13. Марреро У., 3. Муньос А., 12. Очьенг Дж., 9. Оскарссон О., 16. Пачеко Х., 8. Турриентес Б., 5. Субельдия И.

Главный тренер «Реал Сосьедад»: Матараццо П.

Атлетик БильбаоРеал СосьедадЛа Лига
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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