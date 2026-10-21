Леванте — Атлетик Бильбао: составы и текстовая трансляция

Ла Лига: Леванте — Атлетик Бильбао. Начало матча: 21 октября, 23:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Леванте»: 13. Райан М., 7. Бруге Р. (капитан), 24. Фернандес Т., 2. Манди А., 3. Ндукве И., 8. Оласагасти Х. А., 10. Ратков П., 6. Рекхена Д., 9. Ромеро И., 23. Санчес М., 22. Толян Ж.

Главный тренер «Леванте»: Кастро Л.

Стартовый состав «Атлетик Бильбао»: 1. Симон У., 5. Альварес Й., 17. Берчиче Ю., 7. Беренгер А., 18. Хаурегисар М., 14. Лапорт Э., 31. Луи-Жан Ж., 23. Наварро Р., 15. Ринкон Х., 16. Руис де Галаррета И., 21. Саннади М.

Главный тренер «Атлетик Бильбао»: Терзич Э.