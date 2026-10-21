Леванте — Атлетик Бильбао: составы и текстовая трансляция

·35·Спорт
Леванте — Атлетик Бильбао: составы и текстовая трансляция

Ла Лига: ЛевантеАтлетик Бильбао. Начало матча: 21 октября, 23:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Леванте»: 13. Райан М., 7. Бруге Р. (капитан), 24. Фернандес Т., 2. Манди А., 3. Ндукве И., 8. Оласагасти Х. А., 10. Ратков П., 6. Рекхена Д., 9. Ромеро И., 23. Санчес М., 22. Толян Ж.

Главный тренер «Леванте»: Кастро Л.

Стартовый состав «Атлетик Бильбао»: 1. Симон У., 5. Альварес Й., 17. Берчиче Ю., 7. Беренгер А., 18. Хаурегисар М., 14. Лапорт Э., 31. Луи-Жан Ж., 23. Наварро Р., 15. Ринкон Х., 16. Руис де Галаррета И., 21. Саннади М.

Главный тренер «Атлетик Бильбао»: Терзич Э.

Прямая трансляция LIVE
7
Стандартное положение в исполнении Атлетик Бильбао легко прервал один из защитников.
7
Иньиго Руис де Галаррета (Атлетик Бильбао) отлично принял передачу и пробил, но его удар заблокировал собственный партнер по команде. Атлетик Бильбао зарабатывает угловой. Соперникам грозит очередная угроза у ворот.
5
Роберт Наварро (Атлетик Бильбао) пробил слёта из-за пределов штрафной, мяч полетел низом по центру ворот, но Мэтью Райан был на месте и легко справился с ударом.
4
Жоанеко Луи-Жан (Атлетик Бильбао) попытался создать момент, но переборщил с силой передачи.
3
Игроки Атлетик Бильбао коротко пасуются друг с другом и ждут удобного момента, чтобы взломать оборону соперника.
2
Мароан Саннади (Атлетик Бильбао) оказался в офсайде во время рывка.
1
Первый тайм начался.
23:03
Матч начинает Атлетик Бильбао.
23:00
Сегодняшний матч обслуживает Алехандро Кинтеро.
23:00
Перед началом матча вы можете ознакомиться со стартовыми составами на сегодняшнюю встречу.
23:00
Добро пожаловать, дамы и господа, на нашу текстовую трансляцию! Стартовые составы будут объявлены совсем скоро, так что устраивайтесь поудобнее и готовьтесь насладиться игрой.
ЛевантеАтлетик БильбаоЛа Лига
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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