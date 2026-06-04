Чиефтек представила на выставке Компутекс корпуса Те Биг Оне и Виста Max для 4 видеокарт

·66·Технологии
Чиефтек представила на выставке Компутекс корпуса Те Биг Оне и Виста Max для 4 видеокарт

На выставке Компутекс 2026 компания Чиефтек представила два новых корпуса: Виста Max (ГКс-30Б-ОП) в формате АТКс Товер и Те Биг Оне (БА-30Б-ОП) в формате Э-АТКс Товер. Первая модель ориентирована на стильный дизайн и эффективную систему охлаждения, вторая предназначена для рабочих станций и серверных конфигураций. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Модель Виста Max является увеличенной версией предыдущей Виста и оснащена четырьмя 140-мм вентиляторами с АРГБ-подсветкой. Особенностью устройства являются две синхронизированные кнопки питания: одна расположена на передней панели, другая — сверху. Также предусмотрена возможность установки дополнительного вентилятора с регулируемым углом в нижней передней части корпуса.

Корпус Те Биг Оне разработан для профессиональных пользователей и поддерживает материнские платы вплоть до формата Э-АТКс. В нем имеется восемь слотов расширения для нескольких карт ПКИе, что позволяет установить до четырех видеокарт одновременно. Внутри корпуса также установлен специальный вертикальный кронштейн для поддержки тяжелых видеокарт.

Обе новые модели вмещают современные видеокарты длиной до 420 мм. В задней части модели Те Биг Оне установлен дополнительный вытяжной вентилятор, который может частично перекрывать порты видеокарты. Производитель сообщил, что цена корпуса Те Биг Оне составит около 150 евро.

ChieftecComputexВидеокартаКомпьютерТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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