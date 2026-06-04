Apple сообщила о объеме продаж в App Store на сумму 1,4 трлн долларов

·53·Технологии
Apple сообщила о объеме продаж в App Store на сумму 1,4 трлн долларов

Компания Apple накануне мероприятия Ворлдвиде Девелоперс Конференке (ВВДК), которое состоится на следующей неделе, опубликовала годовой отчет об экосистеме App Store. По данным технологического гиганта, общий объем транзакций и продаж через App Store в 2025 году превысил 1,4 трлн долларов. Этот показатель значительно выше результата прошлого года, составившего 1,3 трлн долларов. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Как отмечает компания, 90% этой огромной суммы приходится на транзакции, по которым Apple не взимает комиссию. Согласно отчету, 1,1 трлн долларов пришлось на продажу физических товаров и услуг, а 149 млрд долларов — на цифровые продукты. Продажи цифровых товаров выросли по сравнению с 131 млрд долларов в прошлом году, и именно в этом сегменте Apple взимает комиссию от 15% до 30% в зависимости от объема и типа бизнеса.

Кроме того, доходы от рекламы внутри приложений в 2025 году составили 151 млрд долларов. Платформой App Store еженедельно пользуются в среднем 850 миллионов пользователей из 175 стран мира. Apple особо отмечает, что 40 из 100 самых популярных приложений обладают функциями искусственного интеллекта (AI) и демонстрируют более быстрый рост по сравнению с другими приложениями.

Этот отчет закладывает основу для крупных анонсов, ожидаемых в рамках ВВДК, включая обновление системы Siri и глубокую интеграцию технологий AI в операционные системы. Что касается регионального роста, то за последние шесть лет объем продаж через App Store в Китае удвоился, а в США и Европе вырос более чем в три раза.

AppleApp StoreWWDCТехнологииAI
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

80% российских школьников используют искусственный интеллектСегодня, 05:23ChatGPT обошел Claude и Gemini по популярности в РоссииСегодня, 05:00Хелион привлекла 465 млн долларов инвестиций для термоядерной энергетикиСегодня, 04:29Платформа Дзен переходит на архитектуру искусственного интеллекта КортексСегодня, 02:51Фундерс Фунд запустил шоу со звездами технологического мираСегодня, 00:29
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом