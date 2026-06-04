Apple сообщила о объеме продаж в App Store на сумму 1,4 трлн долларов
Компания Apple накануне мероприятия Ворлдвиде Девелоперс Конференке (ВВДК), которое состоится на следующей неделе, опубликовала годовой отчет об экосистеме App Store. По данным технологического гиганта, общий объем транзакций и продаж через App Store в 2025 году превысил 1,4 трлн долларов. Этот показатель значительно выше результата прошлого года, составившего 1,3 трлн долларов. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .
Как отмечает компания, 90% этой огромной суммы приходится на транзакции, по которым Apple не взимает комиссию. Согласно отчету, 1,1 трлн долларов пришлось на продажу физических товаров и услуг, а 149 млрд долларов — на цифровые продукты. Продажи цифровых товаров выросли по сравнению с 131 млрд долларов в прошлом году, и именно в этом сегменте Apple взимает комиссию от 15% до 30% в зависимости от объема и типа бизнеса.
Кроме того, доходы от рекламы внутри приложений в 2025 году составили 151 млрд долларов. Платформой App Store еженедельно пользуются в среднем 850 миллионов пользователей из 175 стран мира. Apple особо отмечает, что 40 из 100 самых популярных приложений обладают функциями искусственного интеллекта (AI) и демонстрируют более быстрый рост по сравнению с другими приложениями.
Этот отчет закладывает основу для крупных анонсов, ожидаемых в рамках ВВДК, включая обновление системы Siri и глубокую интеграцию технологий AI в операционные системы. Что касается регионального роста, то за последние шесть лет объем продаж через App Store в Китае удвоился, а в США и Европе вырос более чем в три раза.
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