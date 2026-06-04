Кибершпионы СирибКлоне атакуют российских военных

·49·Технологии
Кибершпионы СирибКлоне атакуют российских военных

Специалисты по кибербезопасности обнаружили деятельность новой группы кибершпионажа под названием СирибКлоне. Эта группа целится в российских военнослужащих, пытаясь получить доступ к их аккаунтам в Telegram и установить вредоносное ПО на их устройства. Злоумышленники в основном распространяют вирусные файлы под видом архивов документов или приложений для обмена фотографиями. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Группа СирибКлоне использует несколько стратегий для достижения своих целей. Для пользователей компьютеров разработана специальная вредоносная программа СирибГраббер, которая крадет личные, технические и географические данные. Кроме того, хакеры обманывают пользователей через поддельные сайты и ЗИП-архивы, чтобы проникнуть в систему.

Для мобильных устройств применяются методы социальной инженерии. Хакеры вступают в контакт с военными в приложениях для знакомств, представляясь девушками, и предлагают им загрузить шпионское приложение под названием СафеЛовеСтеалер. Это приложение тайно передает аудио, видео и данные геолокации на сервер.

Кроме того, для захвата аккаунтов Telegram используются фишинговые страницы. По словам экспертов, хакеры через специальный интерфейс отслеживают переписку в украденных аккаунтах в реальном времени. Ведутся заметки с краткой информацией о каждой жертве, включая их воинские звания и места службы.

SiribCloneTelegramКибербезопасностьSafeLoveStealerХакеры
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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